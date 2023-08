Ya hay ganadoras. El Gobierno de la ciudad difundió el veredicto de los jueces del Premio Dolores Castro 2023, undécima edición que resultó ser la que más participantes ha sumado con 269 libros y 84 carpetas con portafolios de ilustración.

Cuidado con los defraudadores, advierte el IMSS en Aguascalientes al referir que ha detectado que, por cada 100 trámites, al menos uno se involucra con “asesores” que lucran con servicios gratuitos.

UN FUERTE APLAUSO de parte de cientos de jóvenes asistentes la mañana del domingo a la peregrinación a la Virgen de la Asunción, recibió el canónigo Roberto Torres Valenciano, luego de que el Obispo Juan Espinoza Jiménez les compartió que el padre Toto cumplió el fin de semana sus primeros 50 años de ordenación sacerdotal… CON LAS TIJERAS a la mano llegó SITMA a Jesús María prometiendo mejorar el servicio de transporte público suburbano. Y es que en una revisión físico-mecánica de las 27 unidades, se encontró que 12 vehículos no cumplían con las normas establecidas y bueno pues eso no es tolerable para la CMOV, por lo que su titular, Ricardo Serrano Rangel, concedió una prórroga para regularizarse, con la advertencia de que si no cumplen, deberán salir del servicio… YA HAY GANADORAS. El Gobierno de la ciudad difundió el veredicto de los jueces del Premio Dolores Castro 2023, undécima edición que resultó ser la que más participantes ha sumado con 269 libros y 84 carpetas con portafolios de ilustración, procedentes de escritores e ilustrados de todo el país. En la categoría de Poesía, el poemario Pandilla punk, que concursara con el seudónimo Sulamith, obtuvo el Primer Lugar y después de una década correspondió nuevamente a una aguascalentense, Carolina Mora Huerta. En la categoría de Narrativa, el libro Sureña, fue determinado como obra ganadora, su autora es Vanessa Hernández Hernández, originaria de Guerrero. En la categoría de Ensayo, el libro Resplandor de una nube con memoria, que concursó con el seudónimo Hespéride, correspondiente a la autora Alma Karla Sandoval Arizabalo, originaria de Morelos, obtuvo el Primer Lugar. Asimismo otorgaron Mención Honorífica al libro Mudar la lengua obra de Mariana Graciela Brito Olvera, originaria de Ciudad de México. En la categoría Dramaturgia, el guion Una Elegía para Edward James, que participó con el seudónimo Leperita Endulce, correspondió a la autora Mariana Hartasánchez Frenk, originaria de Querétaro. El jurado decidió también otorgar una Mención Honorífica al guion Pareidolia, que participó con el seudónimo Sofía Robbins, y que correspondió a la autora Mariana Ramos Loría. En ilustración, el jurado otorgó el Primer Lugar a Linda Celeste Jaime Padilla, originaria de Michoacán, quien concursó con el seudónimo Cé Turquesa. Se otorgará una Mención Honorífica a Carla Ibarra Montes de Oca, originaria de Hidalgo, que participó con una carpeta de grabados bajo el seudónimo Grafiscopio. Jorge Villalobos González, de la Notaría Número 3, dio fe de trasparencia y legalidad. El Premio Dolores Castro 2023, será entregado en el marco del 448 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes en octubre próximo y consiste en 35 mil pesos para las ganadoras y la publicación de la obra; para las menciones honoríficas, el reconocimiento y la publicación de la obra… DESHOJA LA MARGARITA la presidenta de MEMAC, Erika Muñoz Vidrio, para determinar qué hará una vez que concluya su encargo al frente del organismo empresarial de mujeres, luego de que en la asamblea de septiembre se llevará a cabo la elección de la nueva presidenta. “Estoy en la vicepresidencia del Comité Ciudadano Anticorrupción, también apoyando en la Tesorería del Patronato de la UAA y vamos a ver qué proyectos vienen”, señaló. De sus logros en estos 2 años de gestión, destacó la integración de MEMAC al ámbito académico, por lo que ahora las empresas están más comunicadas con la academia, los empresarios, los ciudadanos y el Gobierno. “Hicimos una gira universitaria que impactó a más de 1,500 estudiantes, en 12 universidades fomentando el emprendimiento”… CUIDADO CON LOS DEFRAUDADORES advierte el IMSS en Aguascalientes al dar a conocer que, especialmente en materia de pensiones, se ha detectado que por cada 100 trámites, al menos uno se involucra con “asesores” que únicamente buscan lucrar con un servicio que es totalmente gratuito en la institución. Así que, no se deje sorprender y no pague a nadie que ofrezca “facilitarle” el camino… VISITA. El delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Aguascalientes, Álvaro de Ávila Aguilar, dio a conocer que en próximos días se espera la visita al estado del director nacional del Conafe, Gabriel Cámara Cervera, dado que el estado sobresale en algunas estrategias que se ponen en práctica en materia educativa en las comunidades. “Vemos con agrado que nos vaya a visitar nuestro director y algunos otros directivos para seguir dialogando con la titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, y probablemente la gobernadora Tere Jiménez para hacer sinergias”. Asimismo, reiteró que el Conafe busca hacer alianzas con el sector estatal en temáticas que tienen que ver con la primera infancia y su cuidado, la salud y la protección, así como especialmente el desarrollo de los padres de familia. “Educar padres de familia es bien importante para el proyecto de primera infancia y en eso estamos volcados en estos momentos, aprendiendo también un poco más de cómo vamos a incorporarnos este ciclo escolar a trabajar con niños desde cero hasta 15 años que salen de secundaria”…