TARDE, PERO SIN SUEÑO, arribó a la fresca de las 9 de la mañana el encargado de llevar las vacunas Sinovac al Centro de Vacunación instalado en el campus central de la UAA para dar continuidad a la inmunización de los chavos en la última etapa de cobertura del grupo de edad de 18 a 29 años. A esa hora la fila ya rodeaba la sede por Guadalupe González, avenida Universidad y segundo anillo. Quienes llegaron más temprano, pese a la pertinaz lluvia, esperaban ya adentro, listos para recibir el piquete, los que seguían y los que se fueron sumando aprovecharon la venta de tamales, atole, champurrado, panecitos y tacos de quienes han visto una oportunidad en estas concentraciones matutinas y bueno, pues de ahí sacan el día… CON CARA DE POCOS AMIGOS salió ayer a conferencia de prensa el gobernador Martín Orozco Sandoval y dio a conocer nuevos lineamientos para continuar con los cuidados y seguir previniendo contagios, pues si bien no se tiene prevista la cancelación de actividades turísticas, comerciales y ninguna de la rama económica, sí se reactivará la Guardia Sanitaria. Se reconoció al fin la existencia en la entidad de la variante de COVID Delta y se garantiza que para cumplir protocolos y aforos, se contará con el apoyo de los municipios… en realidad nada nuevo. Pues ya se ha insistido en que si bien ha habido aumento en contagios, la atención en hospitales está dentro de lo normal y sólo en caso de ser necesario, volverán a reconvertirse camas de hospitalización “normal” a la especial para pacientes COVID. Al final era un tema ya esperado, así como la eliminación del Índice Estatal COVID, semáforo local que casi siempre difirió del nacional…. FRUNCIÓ AÚN MÁS EL CEÑO cuando le preguntaron -por supuesto que con su respectiva jiribilla-, cuántas pruebas para detectar COVID se ha practicado, dado que su trabajo como gobernador ha implicado contacto con grupos sociales y productivos, lo cual pudo haber respondido con un número equis, a nadie le consta, pero no era necesario el enfado que en adelante mostró, y para quienes tienen la duda, vagamente se alcanzó a escuchar que han sido más de cuatro… UN AÑO MÁS, podría o, más bien, querría quedarse Gustavo Báez como presidente estatal del PAN, por decisión del Consejo Político, dicen. Claro que está en veremos, dado que la reelección tendrá que ser validada por Marko Cortés… EN CONTRAPARTE, consejeros estatales del bando contrario han expresado que ya enviaron una solicitud al CEN para evitar esa reelección. Si es así, Marko Cortés tendrá mucho trabajo. Lo cierto es que la intención de reelección se dio en el marco de la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal, a la que convocaron Báez y Cynthia Tachiquín, como presidente y secretaria general, respectivamente, y en la que se aprobó por mayoría, la solicitud para posponer la emisión de la convocatoria para la renovación. Eso generó que la otra parte se apresurara a enviar el desconocimiento y solicitud para que se emita convocatoria y/o método de elección interna. Con esto, el tema quedará en manos de la Comisión de Justicia Nacional Partidaria, y los jaloneos continúan en los grupos internos, sabiendo que en breve tendrán que nombrarse presidentes de comisiones para la próxima Legislatura… ANÓTELE: de acuerdo con los pronósticos de CONAGUA todavía se espera lluvia para los meses de agosto, septiembre y octubre para Aguascalientes. Este mes se espera para la zona oriente del estado de 50 a 100 milímetros de precipitaciones, mientras que para el poniente se estima un poco más de 100 a 175 milímetros. En septiembre la proyección es prácticamente igual, aunque sería un poco más disperso, porque tendríamos lluvias por el rumbo de Cosío, Rincón, El Llano, o el sur de Aguascalientes, un tanto mayores, pero estaríamos dentro del promedio, se destacó. Para octubre, la cosa cambiará y la previsión es que decaiga la intensidad de la temporada de lluvias, pero aún así se esperan precipitaciones generalizadas en todo el estado de 25 a 50 milímetros, “es decir, andaríamos un poco menores a lo que tendríamos en agosto y septiembre, dentro de lo que es el promedio”. Con ello, el estado dejará atrás el diagnóstico de sequía que presentaba Aguascalientes en mayo y se tiene garantizado un buen almacenamiento en las presas y por ende una buena producción de alimentos… PRUEBA DE ELLO es que de las 28 presas con que cuenta el municipio de Calvillo y de acuerdo con el monitoreo que lleva a cabo la Coordinación Municipal de Protección Civil, 24 de ellas ya están prácticamente al 100%. Se trata de la Peña Blanca, El Pajarito, Los Portales, Cerro Blanco, La Codorniz, El Salitrillo, El Temazcal, Ordeña Vieja, Cebolletas, Las Palmitas, Loberas, Sauz de los Ballín 1, Los Zalates, Media Luna, Alamitos, Los Adobes, Las Moras, Las Águilas, El Taray, Los Serna 1 y 2, La Guitarra, San Nicolás y Los Palillos. Mientras que las cuatro restantes registran niveles entre el 80, 88 y 95% y la de El Batán está rota y tiene 0% de captación… DIPUTADOS POR UN DÍA serán 27 jóvenes que participarán en el Parlamento Juvenil 2021, convocado por el Congreso del Estado. Esto se dio a conocer en la sesión ordinaria virtual que realizaron los integrantes de la Comisión de Juventud, donde se refirió que fueron 60 jóvenes los que se inscribieron para ser seleccionados en este ejercicio cívico, lo que muestra el interés que tiene este sector de la población por participar en este tipo de actividades de índole política. En esta ocasión, el Parlamento Juvenil estará conformado por 14 mujeres y 13 hombres de los municipios de Aguascalientes, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Cosío, Jesús María y San Francisco de los Romo… QUE NO BAJEN LA GUARDIA las autoridades sanitarias, es la petición que hace la IP al sector salud. Luego de que anunciaran que estarán intensificando las acciones de sanidad, integrantes del comercio establecido pidieron que lo anterior sea una constante y que lejos de anuncios y advertencias sobre multas económicas costosas, se dé seguimiento y se meta en cintura a establecimientos que nunca han respetado las medidas de sanidad…