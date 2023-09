Ni por Jaime Beltrán, ni por nadie, se expresará positiva o negativamente, dejó en claro el presidente del Poder Judicial, Juan Rojas.

Martin Orozco Sandoval sigue siendo parte activa del PAN y el partido está respetando plenamente los procesos legales en curso que enfrenta el ex mandatario, dijo ayer Javier Luévano.

BUSCA UN LUGAR en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jesús Ociel Baena Saucedo; para ello inscribió su candidatura y es 1 de 60 aspirantes a ocupar una de las dos vacantes que se generarán en esa sala, una para hombre y otra para mujer, que siguen una distribución dicotómica tradicional. Baena Saucedo, persona no binaria, optó por registrarse en la categoría de hombres. El proceso de selección consta de varias etapas. En la primera fase, se registraron 60 perfiles que cumplieron con los requisitos básicos. En la siguiente etapa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seleccionará a 6 hombres y 6 mujeres; posteriormente, serán llamados a comparecer ante el pleno de la Corte para elegir los tres perfiles más destacados. La terna final será remitida al Senado de la República, instancia que tendrá la responsabilidad de elegir a uno de los tres candidatos para ocupar la magistratura en la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. Esta fase del proceso concluirá a finales del presente mes… ANTES DEL GRITO se llevará a cabo el Foro Agroalimentario Internacional Aguascalientes 2023 y la expectativa es atraer a más de 15 mil visitantes y generar un impacto económico estimado de unos 90 millones de pesos. El evento servirá como punto de encuentro crucial para productores agrícolas, empresarios y académicos de México, Estados Unidos e Italia. Se espera que el foro facilite más de 120 millones de pesos en transacciones comerciales, resultado de 450 reuniones de negocios… EN EL CONGRESO… la Comisión de Movilidad Sustentable y Transporte recibió miembros de una Asociación de Camiones de Transporte y Vehículos de Carga para desarrollar una agenda enfocada en mejorar la legislación de movilidad y vialidad. El encuentro abordó temas como seguridad vial, regulación en servicios de transporte y carga, y posibles mecanismos de perfeccionamiento reglamentario. Se expresó su disposición a mantener un diálogo constante con estas agrupaciones, destacando la importancia de enfoques integrales para generar leyes beneficiosas para peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y transportistas… DE LOS ÚLTIMOS ESTADOS en completar la encuesta de las "corcholatas" fue Aguascalientes, y los resultados están programados para darse a conocer este miércoles. Lo cierto es que ya están muy cantados y nadie espera sorpresas, aunque sí el surgimiento de algunas expresiones de inconformidad por quienes no resulten favorecidos… Y pues aunque quisiera hacerlo, visto está que ni al Ejecutivo ni al Legislativo les ha interesado en algún momento lo que el Judicial tenga para decir, así que mucho menos le llamarán para saber qué opina del insustituible Jaime Beltrán, ni de nadie más… NO SE LE ALINEARON LAS ESTRELLAS para asumirse como próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes al presidente de Canaco, Miguel Ángel Breceda Solís, quien exploraba entre los dirigentes de cámaras empresariales la posibilidad de dar la campanada, pero los números no le favorecen y la lista de aspirantes tiene un competidor menos. Habrá que decir que este proceso tiene una característica especial porque se considera que en esta ocasión no hay un frente de organismos que antes daba la batalla encabezados por CMIC y Canacar, lo que genera una nueva composición de fuerzas para la selección del próximo presidente de la cúpula empresarial… También habló de plataformas políticas sólidas, de la inclusión de la sociedad en el proceso político y por supuesto de los numerosos perfiles que dice tener el PAN, “calificados y bien posicionados” para representar a esta fuerza política en las elecciones del 2024, “independientemente de las circunstancias individuales de sus miembros”… “ALEJADO DE RIESGOS” fue presentado ayer como programa de prevención para jóvenes, y en ese marco Miguel Iruegas, conocido como «El Pelón», y Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, fueron los oradores invitados y subrayaron la importancia de educar a los jóvenes acerca de las consecuencias de involucrarse en actividades ilegales y la responsabilidad que tienen de tomar decisiones informadas y positivas para su futuro. Al responder una pregunta acerca de la despenalización de la marihuana, Escobar resaltó la necesidad de buscar soluciones más allá de la prohibición, poniendo énfasis en la educación y la prevención como enfoques fundamentales para abordar este tema… bueno, la iniciativa, por cierto, fue de la regidora morenista Alejandra Peña… EN LA VÍSPERA de la celebración de la Feria Universitaria a realizarse este fin de semana en las instalaciones del campus central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, este miércoles la rectora Sandra Pinzón Castro encabezará la edición número 25 de la Feria del Libro UAA en una ceremonia programada a las 10:45 horas en el Salón de Usos Múltiples, con lo cual se prevé que este evento amplíe sus instalaciones y capacidad de expositores, en condiciones mucho más cómodas para sus visitantes…