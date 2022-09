Ya limpió el escritorio, por si se ofrece, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, quien dice que no sabe si será o no llamado por la gobernadora electa, Tere Jiménez, para encabezar la SSPE, para lo que está puesto.

EN EL DÍA DE LA BENEFICENCIA, el DIF Estatal reiteró su compromiso con el desarrollo pleno de las familias, fungiendo como un puente entre las personas más vulnerables y las asociaciones de la sociedad civil organizada. Su presidenta, Yolanda Ramírez de Orozco, señaló que la institución brinda asesoría y acompañamiento a las asociaciones interesadas en aportar en la construcción de una sociedad generosa, inclusiva y solidaria, para lo cual obtener su carta de acreditación es de suma importancia. Por ello, invitó a las asociaciones a realizar su trámite de acreditación, el cual les da solidez y respaldo a las instituciones, ya que demuestran que cuentan con el registro adecuado para desempeñar sus labores, así como están establecidas de forma correcta bajo el marco legal… YA LIMPIÓ EL ESCRITORIO, por si se ofrece, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, quien dice que no sabe si será o no llamado por la gobernadora electa, Tere Jiménez, para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. “Mi compromiso es con la ciudad capital y seguiremos trabajando en ello”, declaró, sin embargo, con los ojos brillosos señaló que le encantaría formar parte del gabinete estatal, ya que esto representaría un logro para su carrera policial, si bien está consciente de que esa decisión no está en sus manos, pues el alcalde Leo Montañez tendría que darle permiso para dejar el cargo. El comisario también habló de la liberación del ex secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Sánchez Mendoza, mencionando que se “congratula de que se hayan aclarado los temas legales”… POR LO PRONTO, hoy el alcalde capitalino entregará equipamiento a la corporación, la cual cerrará el año con 90 policías más que ya tendrán la oportunidad de tomar cursos avalados por el Secretariado Ejecutivo Nacional, lo que significa que tendrán validez nacional… EL BERRINCHE DEL DÍA protagonizó ayer la regidora capitalina morenista Alejandra Peña durante la inauguración del Instituto Municipal Aguascalentense de Salud Mental, pues resulta que no tenía silla ni personificador en el presídium, lo cual no sólo no le gustó, sino que motivó su reclamo en corto acerca de su presencia en ese lugar si no la iban a tomar en cuenta; es decir, no le valió la pena la vuelta a las nuevas instalaciones porque no saldría en la foto. Fue tan evidente su irritación que personal municipal le encontraron un cachito para ubicar su silla, pero no, se negó a ocuparlo y vio todo de lejitos… QUE NO ESTÁ EL HORNO PARA BOLLOS, dejó en claro la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Erika Muñoz Vidrio, quien a propósito de la iniciativa que busca reducir la jornada laboral e incrementar las vacaciones, afirmó que, si bien México es un país donde el número de vacaciones que disfrutan los colaboradores es muy bajo, ya que en promedio es de 6 días, en la actualidad “no está en condiciones el empresariado de reducir la jornada laboral. Si esa jornada a veces no es suficiente, pues creo que ahorita no estamos en condiciones, a menos que la autoridad lo diga. Sentémonos en una mesa donde me digas cómo me vas a apoyar como empresario para que pueda seguir siendo productivo, que siga teniendo esa competitividad y seguir haciendo frente a mis compromisos, porque tenemos una carga fiscal altísima”. Subrayó que no se puede hablar de una reducción de horarios, dado que no todos pueden. “Hay negocios que tienen abierto todo el día, entonces tienen que hacer hasta 4 turnos y la carga social y fiscal se va a incrementar, entonces que no se mal informe a la población, porque no es que el empresario no quiera, no podemos estar hablando de estos temas porque nos afectaría más en materia económica”… CASI DOS AÑOS se elevó el grado promedio de escolaridad en la población de entre 15 y 29 años en Aguascalientes, al pasar de 9.2 a 11.09, superando la media nacional fijada en 10.85 años de estudio, según datos del INEGI. Este promedio de escolaridad significa que dicho sector de la población estatal cursa, al menos, hasta el segundo año de educación media superior, lo cual es nada despreciable… QUE NO EJERZAN lo que no saben, fue ayer el llamado hecho desde la COESAMED a los profesionales de la salud que, dicho sea de paso, generan más del 7% del total de quejas que llegan cada año a esa instancia de Arbitraje Médico. Su titular, Salvador Alonso Sánchez, dijo que se ha detectado que la invasión de áreas es una de las causantes de conflictos derivados del acto médico. Lo anterior, luego de haber sido sede de la firma del convenio para la Mejora en la Calidad de los Servicios de Ortodoncia entre el Colegio de Cirujanos Dentistas con la Asociación de Ortodoncistas, para establecer las bases generales para fortalecer y facilitar la coordinación, cooperación y colaboración entre las partes, en las áreas de interés común… QUE HAY DE TODO, ha dicho el Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, respecto de las claves de medicamentos antirretrovirales que requieren las personas con diagnóstico de VIH/SIDA y que mantiene un surtimiento mensual ininterrumpido para alrededor de 840 pacientes adscritos a las diferentes unidades médicas y hospitales en el estado. La institución aseguró que se trata de medicamentos de vanguardia y alta eficacia, que se acompañan de vigilancia permanente de las cargas virales y el conteo de CD4 para todas y todos los pacientes. Dicen que, como parte de esta atención, el personal de salud se reúne de manera periódica con Asociaciones Civiles afines y revisa diariamente el Chatbot Atención VHIrtual, a fin de identificar necesidades específicas, sin que se haya presentado caso alguno en lo que va del año. El caso es que “el 99.99% de las recetas de antirretrovirales se surten el mismo día que se emiten; el resto se suministra en no más de 48 horas, una vez que se actualiza el censo con los nuevos pacientes y se abastece el medicamento específico en la farmacia correspondiente”…