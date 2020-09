Florecieron las especulaciones hasta ayer al mediodía cuando Erik Soto Becerril, colaborador en la Secretaría de Bienestar se presentó solito y se puso a la orden para tratar cualquier tema relacionado con el clan afín al movimiento…

EL QUE NADA MÁS no se halla con sus colaboradores cercanos, es el delegado de la Secretaría de Bienestar, Aldo Ruiz, quien brinda una apariencia amable con representantes de los medios, pero quién sabe qué cara tendrá con sus colaboradores… Y ES QUE el representante de la “cuarta transformación” ya cambió de secretario particular en dos ocasiones y los relevos también han sido recurrentes en el área de comunicación… SORPRENDIÓ QUE LA NOCHE del viernes, sin despedidas ni nada, Dennisse Guerrero, quien se venía desempeñando con regular aceptación al frente de la oficina de comunicación, simplemente se salió del grupo de WhatsApp que se tiene para mantener relación con los representantes de los medios de información… Y COMO LA CURIOSIDAD forma parte del ADN de quienes nos dedicamos a este negocio, las preguntas no se hicieron esperar hasta que el propio “súper” delegado respondió que él no la había sacado. Luego, florecieron las especulaciones hasta ayer al mediodía cuando Erik Soto Becerril, colaborador en la Secretaría de Bienestar se presentó solito y se puso a la orden para tratar cualquier tema relacionado con el clan afín al movimiento fundado por el tabasqueño que hoy gobierna desde Palacio Nacional… LUEGO DE LA DESGRACIA ocurrida en Calvillo con el fallecimiento de una joven mujer que no recibió la atención en el Hospital General de ese municipio, el gobernador Martín Orozco Sandoval pidió no señalar a la comunidad médica, pues todos, independientemente que estén o no atendiendo casos Covid-19 han sacado la casta y merecen todos la estrellita por su humanidad y labor… SI BIEN SE MANTIENE en el aire la acusación de presunta negligencia o negación del servicio en este caso, es algo que dijo, se tendrá que investigar y se le dará el apoyo a la familia, consciente de que con eso no se devuelve la vida… A PESAR DE LO DOLOROSO de esta situación, el mandatario pidió no satanizar a todo el sector salud que se ha puesto la camiseta para brindar atención a todos los pacientes y sospechosos de coronavirus… LO QUE SE SIGUE dando a manos llenas, son nuevas agrupaciones de abogados en la entidad, lo cual deja ver que más que unidad en el gremio, parece que se busca la discrepancia… EN ESTE SENTIDO, el presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Sergio Delfino, comentó sin ánimo de generar polémica, que sucede que hay abogados que buscan ser líderes y tal vez tengan la capacidad y conocimientos para serlo, el problema es que no hacen labor ni invierten en sus relaciones… EN SU CASO, dijo, está obligado a viajar por distintas partes del país para atender necesidades de los colegios afiliados a la Confederación que preside, pero desde antes ha estado haciendo relaciones públicas y participando en las agrupaciones de índole nacional y local, de ahí que para quienes aspiren a este tipo de representaciones, no estaría mal que también invirtieran tiempo y dinero porque nada llega hasta su oficina y mucho menos a las puertas de su casa, todo implica trabajo y dedicación. Sin duda, uno suele ser el mejor promotor de sí mismo y nadie vende pan duro… DE LAS 7 AGRUPACIONES políticas que estaban en espera de la resolución del INE para tener su reconocimiento como partidos, sólo una lo obtuvo y con esto revive el Partido Encuentro Social, aunque ahora en lugar de Social será Solidario… UNO DE LOS FINALISTAS hasta el sábado era el de Redes Sociales Progresistas, promovido por la maestra Elba Esther Gordillo y que en Aguascalientes tiene como uno de sus representantes a Raúl Ruiz Dondiego… FUE PRECISAMENTE Ruiz quien lamentó que los consejeros del INE hayan aplicado criterios que desde su punto de vista no son procedentes con la jurisprudencia… TAMBIÉN LES TOCÓ bailar con la más fea a Margarita Zavala y Felipe Calderón con su proyecto de México Libre, mismo al que también le fue negado el registro. No es difícil adivinar que ya preparan la impugnación con la que esperan que sean los tribunales quienes definan si se pueden convertir o no en partido político y con esto, tener la oportunidad de aparecer en las boletas electorales de 2021. No van a tirar la toalla tan fácilmente…