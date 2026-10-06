Lo impensable logró el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Heriberto Gallegos Serna: que la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes y la Unión Ganadera Regional Hidrocálida se unieran… pero en contra de su iniciativa de nueva Ley Ganadera.

ENTRE NÚMEROS Y ALGORITMOS, los contadores también tendrán que sacar cuentas sobre inteligencia artificial, sostenibilidad y hasta ética. El Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes celebrará su 58 aniversario con la Semana de Contaduría, del 26 al 30 de octubre, bajo el lema “Más allá de los números, visión 360º de la contaduría”. Nayeli Chávez, vicepresidenta general del organismo, adelantó una agenda que irá de la propuesta de reforma fiscal 2027 y la prevención de lavado de dinero a auditoría, seguridad social, contabilidad gubernamental y uso de IA. Ojo especial habrá con las nuevas normas de sostenibilidad que deberán considerar las empresas; porque aquello de que al contador sólo había que buscarlo cuando llegaba el SAT parece haber quedado para los libros de historia… LO IMPENSABLE LOGRÓ el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Heriberto Gallegos Serna: que la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes y la Unión Ganadera Regional Hidrocálida se unieran… pero en contra de su iniciativa de nueva Ley Ganadera. Los productores cerraron filas ante lo que consideran más burocracia, duplicidad de controles federales, posibles cobros y una intromisión en la autonomía de las asociaciones mediante la creación de un registro estatal ganadero. En la mesa de escucha convocada por el Congreso, las inconformidades fueron de menos a más y alcanzaron hasta al subsecretario de Gobierno, Manuel Cortina, quien tras “celebrar” la iniciativa tuvo que precisar que celebraba la posibilidad de mejorarla. Paulo Martínez López se deslindó del asunto al señalar que corresponde al ámbito local; Alfonso Ruvalcaba aclaró que acudía a escuchar, y finalmente apareció el secretario general de Gobierno, Toño Arámbula. El que no apareció fue precisamente Gallegos Serna: ni sus luces en medio de la polvareda que levantó su propuesta. Hasta un integrante de la Barra de Abogados confesó que lo habían invitado, pero no sabía para qué. Ante la ausencia del promovente, sus compañeros de bancada Alma Hilda Medina Macías, Adán Valdivia y Max Ramírez terminaron advirtiendo que, si los ganaderos no están de acuerdo, no respaldarán la iniciativa. Y ahí estuvo el detalle: los dirigentes aseguraron que ni siquiera fueron consultados sobre una reforma que toca trámites de aretado y guías de movilidad que históricamente realizan las propias asociaciones y que, además, representan una fuente de financiamiento para su actividad gremial. Gallegos consiguió consenso, sí, pero justo del lado contrario… NO TAN RÁPIDO, porque subirse voluntariamente a un autobús no necesariamente significa conocer lo que espera al final del viaje. Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, cuestionó que se haya descartado un posible reclutamiento de los diez jóvenes localizados el 21 de septiembre cuando viajaban rumbo a Nuevo Laredo, Tamaulipas, atraídos presuntamente por una oferta de trabajo. El señalamiento responde al fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, quien descartó el reclutamiento forzado porque los muchachos iban por voluntad propia. Para Ávila, todavía falta averiguar quién los contactó, quién organizó el traslado, qué empleo les prometieron y, detalle nada menor, qué había realmente detrás del viaje; después de todo, el engaño también puede comenzar con una oferta laboral y sin necesidad de subir a nadie por la fuerza… DOS FRENTES LE TOCARON al secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López, y en cada uno aplicó distinta dosis de prudencia. Sobre la avioneta accidentada en Nayarit que tenía como destino Aguascalientes —y que era utilizada eventualmente por el gobernador de aquella entidad— pidió no especular y esperar las investigaciones, pues hasta los nombres del piloto y copiloto circularon sin confirmación oficial. Pero frente a David Monreal Ávila hubo un poquito más de pólvora: el gobernador de Zacatecas dijo que Aguascalientes podría considerarse “un municipio más de Zacatecas” por la presencia de sus paisanos en estas tierras, y Arámbula respondió que quería pensar que estaba bromeando. Eso sí, aprovechó para recordar que muchos zacatecanos vienen, disfrutan su estancia y “se sienten más seguros aquí que allá”. No quiso pleito con el vecino, pero tampoco dejó pasar la pedrada… GRATIS, PERO CON PACIENCIA, porque la Dirección de Parques y Jardines recibe alrededor de 30 reportes diarios para poda de árboles y reconoce que atenderlos puede tomar entre 15 días y un mes, nada menor en un municipio que arrastra déficit de áreas verdes. La dependencia aclaró que el servicio actualmente no tiene costo, aunque hace unos cinco años sí existió una tarifa autorizada, por lo que pidió denunciar a cualquiera que pretenda cobrar por sacar las tijeras. Pero no toda la demora cae del lado oficial: hay vecinos que solicitan la poda y después no atienden al personal o dejan el automóvil justo donde debe entrar la grúa. Los reportes pueden presentarse por teléfono o mediante el sistema “Marquitos”; luego toca esperar turno y, cuando llegue la cuadrilla, por lo menos abrir la puerta y mover el coche… DE LOS PLANOS AL POSGRADO, el Colegio de Arquitectos de Aguascalientes decidió celebrar su historia invirtiendo en la preparación de quienes siguen trazándola. Su presidente, César Ventura Ruiz Esparza, anunció la primera convocatoria de la Beca Jorge Arturo Medina Rodríguez, que cubrirá inscripción y colegiatura completa de un posgrado de hasta dos años para un integrante del organismo. El apoyo lleva el nombre de uno de los cinco socios fundadores del Colegio y, para que el homenaje no termine convertido en placa y ceremonia, la Asamblea General Ordinaria aprobó darle carácter permanente: cada dos años habrá un nuevo beneficiario, seleccionado por un comité evaluador conforme a las reglas de la convocatoria… ENTRE HILOS Y POLÍTICA, el senador panista por Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, se reunió con integrantes del Consejo Empresarial de la Industria Textil y de la Confección de Aguascalientes para escuchar las necesidades y áreas de oportunidad de un sector que todavía conserva peso en la generación de empleos en la entidad. El legislador ofreció fortalecer el puente entre los empresarios y el Senado de la República para buscar alternativas a sus planteamientos y mantener abiertos los canales de comunicación. Por ahora hubo diagnóstico, diálogo y disposición; habrá que esperar para saber si de esa madeja sale algún hilo concreto o la reunión se queda, como tantas otras, en la muy socorrida fotografía con el gremio.