Se irá con el año viejo, dicen en radiopasillo, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Sánchez Mendoza. Cuentan, quienes dicen que saben, que el acuerdo con la gobernadora fue permanecer sólo para mantener la estabilidad en el marco de la transición de gobierno

A un año de haber asumido la alcaldía capitalina, el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, por fin dará a conocer los nombres de quienes integran su gabinete. Y es que hay que recordar que prácticamente se quedó con el “equipo viejo”, salvo cambios mínimos.

TRAS LA APROBACIÓN en el Senado de la República de la minuta con la que se amplía la presencia del Ejército en las calles, el PAN mantiene su posición en desacuerdo para que se concrete la militarización pues la Constitución plantea claramente que el carácter de la policía debe ser civil, así lo señaló tajante el presidente estatal del PAN en Aguascalientes, Javier Luévano Núñez. “Estamos de acuerdo en que el Ejército tiene un papel muy importante que desempeñar, sin embargo, las policías civiles tienen otra formación, su objetivo es distinto, y como se ha manifestado por la dirigencia nacional y el sistema PAN, no se debe sobrecargar a las fuerzas armadas cuyas funciones están también definidas en la Carta Magna”. Respecto de la Alianza Va Por México, Luévano Núñez señaló que es un tema pendiente, sin embargo, reiteró la postura de que las alianzas se construyen con puntos de acuerdo, teniendo siempre como prioridad el bien común, el orden y el respeto por las leyes y las instituciones. “En Aguascalientes, la alianza se dio en un clima de acuerdos mismos que han sido respetados por parte del PAN, y lo vemos en la conformación del gobierno, sin embargo, no podemos dejar de estar alerta y permanecer indiferentes pues el respeto debe darse desde todos los flancos, aún con las diferencias partidistas, por lo que estaremos atentos a como sigan transcurriendo las cosas”. El líder blanquiazul dijo que en medio de este clima de incertidumbre a nivel nacional, no puede pasarse por alto ni la razón ni la legalidad, por ello la exigencia del respeto; pero si los acuerdos se están pasando por alto, entonces deberán tomarse medidas definitivas y construir plataformas con la convicción de que el bien superior siempre será México, sus habitantes y el correcto funcionamiento de sus instituciones… Cuentan, quienes dicen que saben, que el acuerdo con la gobernadora fue permanecer sólo para mantener la estabilidad en el marco de la transición de gobierno y evitar “novatadas” como la que padece hace un año el vecino zacatecano, pero una vez encarrilada la nueva administración, zarpará hacia nuevos rumbos y eso se vislumbra para el mes de diciembre; con el año nuevo, pues llegará uno nuevo… SIGUEN LOS CAMBIOS en la Fiscalía General del Estado y en esta ocasión se trata de la llegada de Claudia Lorena Martínez Jiménez a la Comisaría de la Policía Ministerial, quien se desempeñaba como Coordinadora de la Unidad Municipal de Atención Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento Capitalino. En la dirección del Centro de Justicia para la Mujer, la llegada de Mabel Haro también es una novedad del nuevo gobierno en este ente autónomo… AVANZA, por cierto, el reparto de cuotas a los cuates del PAN. El nombramiento de Fernando Herrera Ávila como rector de la Universidad Metropolitana de Aguascalientes es botón de muestra, lo mismo que el de Eduardo González Blas al frente de la Tecnológica de Calvillo, una posición con la que se cumple con el senador Toño Martín… Y no, no se quería una pasarela con luces y cámaras, como a veces pasa, pero, si por lo menos que se definiera quién es quién y dónde va. El caso es que ayer prometió que lo hará justo el próximo lunes, si bien Edson Camarillo se le adelantó y a través de sus redes sociales agradeció al alcalde haberlo nombrado como secretario de Desarrollo Social, hasta se hizo presente en una estación radiofónica para acompañar al edil en la recepción de reportes ciudadanos, entre peras y manzanas continúa imperando la desorganización en palacio menor… SE ANTOJA DIFÍCIL pero no imposible que entre el gremio de los abogados pueda haber aglutinamiento en torno a causas comunes, con todo y el celo profesional que se mantiene en quienes se dedican al litigio, y es que el anuncio de que buscarán abrir una puerta de diálogo con la Secretaría General de Gobierno para que se puedan escuchar las inquietudes en torno a las problemáticas heredadas por la pasada administración en relación al fallido proyecto de Ciudad Justicia, la afectación que aún acarrea el hackeo del Registro Público de la Propiedad, y la eterna promesa de hacer cambios a la Ley del Notariado para darle seriedad a las asignaciones de fiats, podría ser un punto de partida entre el extenso grupo de agrupaciones de litigantes… MUY ORGULLOSOS están en el sector hotelero local del nombramiento de Gloria Romo Cuesta como nueva Secretaria de Turismo, quien sin lugar a duda hizo un gran trabajo en la Asociación de Hoteles y Moteles, lo que llamó la atención para otorgarle este nuevo encargo, así lo estableció el presidente interino de la AMHA, Miguel Ángel Cedeño. Afirmó que Gloria Romo conoce muy bien el tema del turismo y la hotelería, dado que además tenía mucha relación con la CANIRAC. Asimismo, dijo que en noviembre tendrá lugar la elección del nuevo presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, enfatizando que él no buscará quedarse en el cargo. Por lo anterior, dijo que pidió que se adelante la elección, dado que originalmente él debía concluir en marzo de 2023 a lo que el Consejo accedió y por ello a principios de noviembre se hará la elección interna… Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, aseveró que el matrimonio infantil es un serio problema en esta región, incluido México, que, si bien avanzó en eliminarlo de la ley, en los hechos no ha ocurrido, porque en la región 1 de cada 5 mujeres (22%) se ha unido o casado antes de los 18 años de edad, lo que se correlaciona con violencia y pérdida de oportunidades. Muchas son mujeres pobres a lo largo de la vida y lamentablemente todavía no se ve como una práctica nociva, es algo que esta naturalizado y desde la ONU se afirma que el matrimonio infantil es violencia y es nocivo….