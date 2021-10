Las golondrinas sonarán hoy en Palacio Municipal, toda vez que la alcaldesa Cecilia López Ortiz encabezará el último Miércoles Ciudadano de la presente administración, a partir de las 9 de la mañana.

Sin decir agua va, ayer causó baja Alejandro Madrazo Lajous como director general del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE Región Centro.

A CLASES metieron al personal del Poder Judicial del Estado, que estará adscrito a los Juzgados Laborales; ayer emprendieron una jornada de capacitación especializada en la operación de los nuevos juzgados, con la intención de lograr brindar una justicia laboral moderna, ágil y cercana. La Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena, fue la encargada de encabezar dichos trabajos. Las jornadas, se aplicarán todo el mes de octubre, de lunes a viernes, en lo denominado “Adaptación del Modelo de Gestión Operativa de los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes”. La capacitación va dirigida al personal jurisdiccional y administrativo de los Juzgados Laborales: Jueces, Secretarios Instructores, Jefa de Administración, Jefe de Informática, Actuarios, Recepcionistas y Secretarias Mecanógrafas. Será el próximo 3 de noviembre cuando los Juzgados Laborales del Estado abran sus puertas y comiencen a recibir los primeros asuntos en la materia. Los asuntos que están en trámite actualmente en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, permanecerán en dicha instancia hasta su conclusión, por lo que los nuevos juzgados comenzarán con “carga cero” sus labores… LAS GOLONDRINAS SONARÁN HOY en Palacio Municipal, toda vez que la alcaldesa Cecilia López Ortiz encabezará el último Miércoles Ciudadano de la presente administración, a partir de las 9 de la mañana. Y es que el siguiente miércoles 13 de octubre por la tarde será la sesión solemne de Cabildo para la toma de protesta del alcalde electo, Leonardo Montañez Castro… ESTE MIÉRCOLES se llevará a cabo una sesión extraordinaria por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en la que será sujeta a aprobación la agenda preparada para el proceso electoral local 2021-2022. Será una sesión muy breve, toda vez que prácticamente es el único punto a aprobar; aunque posterior a ésta habrá una rueda de prensa en la que tal vez el presidente del IEE, hablará del avance que tiene el proceso electoral 2020-2021, pues los asuntos pendientes por impugnaciones en la elección de Jesús María, están a punto de terminar… COMO LO ANUNCIÓ ESCALPELO hace unos días, Caridad Del Valle fue nombrada ayer, como nueva Coordinadora de Comunicación Social en el Congreso del Estado, luego de que en la sesión de la Junta de Coordinación Política, fue aceptada la propuesta. Se esperan, pues, nuevas disposiciones respecto de la relación y trabajo del Poder Legislativo con los representantes de los medios de comunicación, que con el pretexto de la pandemia, han sido relegados a hacer sus labores desde la banqueta, ya sea frente al Palacio Legislativo o bien, en el edificio alterno del Congreso del Estado, como si fueran éstos quienes trasladan al coronavirus de un lugar a otro y no quisieran que contaminaran espacios ni a sus diputados… DESHIDRATADOS, seleccionados y empacados, los chiles guajillo, pasilla y puya que se producen en Aguascalientes dan valor agregado a la cosecha y están dando más vida al anaquel, según comentó el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado, Miguel Muñoz de la Torre. Dijo que algunos de los productores hacen toda la cadena productiva del chile, desde la germinación de la semilla en invernaderos para trasplante, cultivar, cosechar, clasificar, deshidratar, empacar y distribuirla en el mercado. Mencionó que en estos momentos se cosechan chiles guajillo, pasilla y puya, ya que se dejaron madurar para posteriormente del corte, iniciar el proceso de secado… SIN DECIR AGUA VA, ayer causó baja Alejandro Madrazo Lajous como director general del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE Región Centro. El investigador fue notificado de su remoción por “pérdida de confianza”, según un tuit que el mismo Madrazo publicó y que generó en poco tiempo una serie de reacciones de apoyo y solidaridad a su persona y trayectoria… EL ALCALDE DE JESÚS MARÍA, José Antonio Arámbula López, señaló que el Fondo de Infraestructura Social (FAIS) debería estar utilizándose actualmente para acceder a recursos para obra pública en estos tiempos de emergencia, sin embargo la reglamentación no lo permite y aparte es lenta, porque se deben subir a una plataforma en internet los proyectos y aparte deben corresponder a determinado polígono para ser favorecido. Agregó que la reglamentación tan estricta impide actuar rápido en recursos destinados para pavimentos, pero no pueden utilizar por no estar dentro de un polígono o al corresponder a otro tema al estar etiquetados para obras en determinada colonia y comunidad. Y no se pueden llevar a otras obras de emergencia porque nos acusarían de desviación de recursos. Aquí se necesita el apoyo de los diputados federales para hacer los ajustes… ORDENACIONES. El Padre Juan Gabriel Rodríguez Campos, administrador diocesano de la Diócesis Católica de Aguascalientes, presentó una lista de alumnos del Seminario, que durante noviembre serán ordenados al presbiterado y al diaconado, siendo un total de 13. Las ordenaciones tendrán fecha para el sábado 20 de noviembre en el caso de los Diáconos, mientras que para el domingo 21 de noviembre será lo correspondiente para Presbíteros… LA POLICÍA ROSA, denominada oficialmente Unidad Especializada de la Policía de Atención a la Violencia de Género del Municipio de Aguascalientes se localiza en avenida Siglo XXI, Tercer Anillo, esquina calle Mayo 1812, en el Morelos I, donde antes era la delegación Morelos y a donde se llevaban los detenidos, pero también en el teléfono 449-994-66-16 o a través del 911, informó su comandante Cindy Rodríguez… UN CONVENIO de colaboración suscribieron la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y la empresa Afitmex Inventory para desarrollar e implementar software para aplicación dinámica de inventarios. Este proyecto consta del diseño de un programa para el control de inventarios, lo que agilizará el trabajo de la empresa al hacerlo más eficiente. Es el primer proyecto vendido por la fábrica de software de la UTA y en él participan 11 estudiantes de último año y 2 docentes del área de Tecnologías de la Información y Comunicación, todos pertenecientes al equipo de la fábrica de software de la UTA…