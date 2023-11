Evidencia mata ocurrencia y dato mata relato, refiere Otto Granados Roldán a propósito de la propuesta de la Ley de Ingresos 2024 para el Municipio de Aguascalientes para tasar en 1.2% las herencias y donaciones entre familiares directos.

INVITÓ A LOS FIELES el Obispo de la Diócesis, Juan Espinoza Jiménez, para que participen en el Congreso Eucarístico Nacional. Este evento se caracteriza por ser un momento de reflexión y agradecimiento por la presencia del Señor en la Eucaristía. Además, sirve como preparación para el Congreso Eucarístico Internacional que se llevará a cabo en Quito, Ecuador, el próximo año, en respuesta a la invitación del Papa Francisco. La delegación de Aguascalientes participará la próxima semana con más de 30 personas, jóvenes, matrimonios y personas mayores que acudirán a la Diócesis de Cuautitlán. Pidió orar para el éxito del evento en el país que se dividirá en dos partes: un simposio teológico y un congreso de carácter más popular, que incluyen conferencias y momentos de adoración eucarística… EVIDENCIA MATA OCURRENCIA y dato mata relato, refiere Otto Granados Roldán a propósito de la propuesta de la Ley de Ingresos 2024 para el Municipio de Aguascalientes para tasar en 1.2% las herencias y donaciones entre familiares directos. Refiere el ex mandatario estatal que hace años la tendencia por eliminar este gravamen ha sido la constante en otros países del mundo que con argumentos y razones técnicas económicas optaron por decirle adiós y documenta, en su cuenta de Twitter, notas de la última década que rezan: “El Reino Unido está considerando eliminar el impuesto sobre las herencias, según el Times”; “La mitad de los países de la OCDE ya ha eliminado el Impuesto de Sucesiones”; “Lasso anuncia eliminación del impuesto a la herencia”; “El Gobierno de La Rioja elimina el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”; “PAN en CDMX propone quitar impuestos a herencias”; “Andalucía elimina el impuesto de sucesiones para herencias”; “El Consell aprueba el anteproyecto de ley para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones” y “Suecia eliminó su impuesto a la herencia ¿por qué?”, entre otros. Artículo, este último, que refiere: “…no sólo fue el estancamiento de la inversión y el crecimiento del empleo lo que empujó a los legisladores suecos a eliminar este impuesto. En Suecia, los políticos y los expertos se percataron además de que los esfuerzos de la sociedad para evadir el impuesto traían enormes costos a la economía.” Más aún: “Uno de esos motivos es la evasión. Según sus estudios se llegaron a establecer métodos ingeniosos para evadirlo, como endeudar agresivamente a las empresas antes de la entrega de la herencia. Así la firma perdía tanto valor que el impuesto se reducía. Otro era el ingreso en nómina de los hijos de los dueños con sueldos enormes, con lo que la riqueza se transfería en vida en forma de salarios. Estas y otras piruetas legales demandaban tiempo y dinero, lo que perjudicaba el crecimiento de los negocios”. Y remata un catedrático: “En Aguascalientes el presidente municipal propone su implementación. ¡Vaya! Ante su proyecto de reelegirse, la sugerencia ha de haber venido de quien aparenta ser su amigo”… En fin, la propuesta está en manos de los diputados, lo que ello signifique… EDUCACIÓN INICIAL a infantes de cero a 36 meses propone, a propósito, el diputado Cuauhtémoc Escobedo, y para ello presentó al Congreso un Punto de Acuerdo exhortando al Instituto de Educación de Aguascalientes a brindar ese servicio con estimulación, psicomotricidad y orientación a madres y padres de familia, toda vez que “Aguascalientes sólo tiene una cobertura del 7%, lo que representa que sólo a más de 4 mil niñas y niños, reciben esta atención especial”. ¿Olvidaría acaso el legislador que el Estado ni siquiera cubre la obligatoriedad del nivel preescolar para menores de 3 a 5 años al 100%? Se antoja, pues, complejo darle más obligaciones a un IEA todavía anclado en el rezago de la extinta pandemia… vamos, es pregunta seria… LA EXTENSIÓN DEL PERÍMETRO FERIAL para el próximo año motivó al regidor Gustavo Granados a recordar la importancia económica y social de la Feria Nacional de San Marcos y su impacto significativo en diversos aspectos de la vida de la ciudad, por lo que crecer su área contribuirá a potenciar estos beneficios. Por ello, destacó la importancia de involucrar a la Asociación de Comerciantes del Centro para que estos negocios tradicionales participen activamente en el evento y aprovechen el flujo de visitantes. Los comerciantes del Centro tienen la opción de trasladar temporalmente sus servicios y productos al perímetro ferial o cerrar temporalmente sus negocios durante el evento. La extensión del perímetro ferial no sólo amplía la oferta de entretenimiento y comercio para los asistentes, sino que fortalece la conexión entre la feria y la comunidad local. Con esta decisión, la verbena se consolida como un evento de relevancia nacional que impulsa la economía y promueve la inclusión de todos los sectores comerciales de la ciudad… EL ALCALDE DE CALVILLO reconoció el impacto que ha tenido en su municipio el recorte en las participaciones federales este año. Daniel Romo Urrutia comentó que el rubro más afectado ha sido el de la obra pública, dado que en años anteriores, como el 2014 y 2015, había una bolsa de 300 millones de pesos y hoy solamente hay 43 millones de pesos, “y Calvillo es un municipio de 100 comunidades donde todos requieren la atención, y que intervinimos en diferentes situaciones en obra pública”. Asimismo, dijo que con la desaparición del Fortaseg ya son 13 millones de pesos que el municipio no está percibiendo en materia de seguridad, el cual era para equipamiento, cámaras de videovigilancia, para la compra de patrullas, para la homologación de sueldos y para estimular a los mismos elementos de la corporación. “Hoy la gobernadora Tere Jiménez ha buscado estrategias para estimular a las corporaciones, y eso ha provocado también que las secretarías o las direcciones de seguridad pública municipales saquen la chamba, pero son impactos muy fuertes al erario y que además truncan ideas de cómo desarrollar alguna política pública, pues de tajo cortan 30, 15 o 20 millones de pesos sin avisar, es un impacto fuerte no solamente a la administración sino al desarrollo de la vida cotidiana de los ciudadanos del municipio”…