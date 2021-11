Volvió el plagio al Congreso del Estado; al menos eso aseguró la diputada morenista Ana Laura Gómez, quien calificó como remedo la propuesta mediante la que se promovió el punto de acuerdo presentado por el diputado panista, Juan José Hernández Aranda.

Abunda ya en redes sociales la oferta de juegos pirotécnicos de cara a las fiestas decembrinas. Autoridades como Protección Civil llevan a cabo, en su momento, operativos especiales para el aseguramiento de los mismos y así evitar accidentes graves.

NO QUEDARÁ HUELLA. En sesión, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el procedimiento de destrucción de documentación y material de las elecciones 2021, con lo que se da por terminada en definitiva, toda actividad relacionada con el Proceso Electoral 2020-2021. La eliminación del material utilizado será el lunes 8 a las 9:00 horas, para lo cual José Luis Hernández Vázquez, representante del Grupo Remex, se responsabilizará del proceso de recopilación, traslado, separación, trituración y reciclaje de residuos inorgánicos. Cabe mencionar que la destrucción de la documentación y material electoral es una actividad que deberá quedar asentada en un acta circunstanciada, levantada a través de una diligencia de Oficialía Electoral y certificada por una o un notario público. De la misma manera, fue aprobada la distribución de tiempos en radio y televisión para los partidos políticos y candidatos independientes que se registren para participar en la elección por la gubernatura del 2022. El otorgamiento de dicho pautado se llevó a cabo a través de un sorteo y corresponderá con la promoción que realicen los actores políticos durante los periodos de precampaña, intercampaña y campaña electoral, y la propuesta en mención será enviada al Instituto Nacional Electoral, autoridad encargada de aprobarla y llevar a cabo su inserción en la programación de ambos espacios de difusión… VOLVIÓ EL PLAGIO al Congreso del Estado; al menos eso aseguró la diputada morenista Ana Laura Gómez, quien calificó como remedo la propuesta mediante la que se promovió el punto de acuerdo que abroga la Ley de Cooperación para el Alumbrado Público en la ciudad de Aguascalientes, pues dijo, la exposición de motivos presentada por el diputado panista, Juan José Hernández Aranda, los copió de la argumentación de un representante popular extranjero. El punto de acuerdo es un exhorto al Congreso de la Unión, para que retire el dictamen que contempla diversas reformas fiscales que afectarían la operatividad de asociaciones civiles que brindan apoyo a sectores sociales vulnerables, porque se considera que estas modificaciones podrían limitar los donativos que otorgan las personas físicas a estos organismos, mediante el mecanismo de deducción de impuestos. A pesar de la crítica de la diputada morenista, fue aprobado con 19 votos a favor y 6 en contra. Ahora bien, la pregunta es si acaso no sería más productivo que ese señalamiento se lo hubiera hecho en cuanto se dio cuenta del presunto plagio y antes que exhibir se enmendara la falla y se trabajara en algo “original”. Y es que, se sabe que estaba enterada del yerro del legislador panista, pues al subir a tribuna lo hizo con acompañantes con dos lonas a través de las que exponía el documento que dijo, sería plagio. Así la calidad del trabajo que comienza a ser notado desde ahora. ABUNDA YA en redes sociales la oferta de juegos pirotécnicos, tal y como sucede cada año, de cara a las fiestas decembrinas. A pesar de que autoridades como Protección Civil llevan a cabo, en su momento, operativos especiales para el aseguramiento de los mismos y así evitar accidentes graves, lamentablemente las personas continúan vendiéndolos y en la mayoría de los casos son adquiridos por menores de edad. Las zonas de mayor prevalencia de esos productos son las colonias del oriente de la ciudad… DISMINUYÓ EL VOLUMEN de vacunas contra la influenza y, de acuerdo con el médico infectólogo, Francisco Márquez Díaz, la razón por la cual desde el año pasado y éste se ha dado el fenómeno es que todas las compañías en el mundo que fabrican los biológicos destinaron su esfuerzo de producción a apoyar los protocolos de vacunas para COVID. “Esa es la razón de por qué el año pasado y éste disminuyó considerablemente el número de vacunas contra la influenza, sin embargo, sabemos que va a estar llegando el biológico paulatinamente al estado y al país, por lo que el llamado a la población es a que se vacune para que tenga una mayor protección contra la influenza y el COVID en general”… YA TENDRÁN CREDENCIAL. En el marco de su visita por Aguascalientes para el arranque del Programa de Apoyo de Rehabilitación e Incluso para el Bienestar de Niños y Niñas con Discapacidad del Gobierno Federal a través del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, comentó a los beneficiarios durante el evento que se les hará entrega de un carnet donde van a llevar el control de sus citas, el cual trae el nombre de los niños beneficiarios y también se les hizo una credencial dado que muchos menores con discapacidad carecen de una credencial que les dé identidad para la realización de cualquier trámite administrativo, y de esta forma generar otra cultura hacia esta población. Asimismo, anunció que esta credencial se entregará a partir del próximo año para todos los niños y niñas del país que son beneficiarias de la Pensión para Personas con Discapacidad, además de que a través de la misma se buscará brindar una serie de apoyos para este sector mediante descuentos y otro tipo de beneficios… YA NI MODO. La superdelegada estatal de Programas para el Desarrollo, Nora Ruvalcaba Gámez, señaló que a través de redes sociales y en los últimos operativos de vacunación, mucha gente -sobre todo maestros-, que había recibido la vacuna anti-COVID de laboratorios como CanSino, ahora busca volver a vacunarse con el biológico de los laboratorios AstraZeneca o Pfizer, marcas que admiten las autoridades de Estados Unidos, pues precisamente hacia allá es que quieren viajar. Sin embargo, dijo que dado que a nivel nacional queda registrado el biológico con el que se vacunaron, ya no es posible cambiar el certificado que es el que requieren para poder mostrarlo a la autoridad americana…