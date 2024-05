Agridulce sabor dejó la última función del Foro de las Estrellas en la clausura de la Feria de San Marcos 2024 con el concierto del español Alejandro Sanz.

Se reabrirá el 3 de junio el proceso para solicitar apoyos al Instituto de la Beneficencia Pública del Estado, anunció su director, Antonio Abad Mena.

EN LA CATEDRAL BASÍLICA, el Obispo Juan Espinoza Jiménez, con motivo del Día de las Madres, expresó su afectuoso reconocimiento a todas las madres y pidió a Dios que las bendiga con gracia y fuerza para reflejar su amor en sus familias. Destacó la importancia de su misión y vocación, describiendo a las madres como el mejor ejemplo de amor. Invitó a observarlas para comprender el amor de Dios, agradeciéndoles por su cariño incondicional hacia sus hijos y pidiendo que Dios las cuide siempre… RECIBIÓ en la misa dominical al Obispo emérito Rafael Sandoval, quien concluyó su labor episcopal en Autlán, Jalisco pero como tiene familiares en Aguascalientes, visitará esta tierra y estará colaborando con frecuencia en la Diócesis en la medida de sus posibilidades. El Obispo Espinoza le dio la bienvenida y lo recibió con un caluroso aplauso, celebrando su presencia y participación. A la par, anunció dos nombramientos: el padre Selden Omar Barrera Álvarez será responsable de la formación de agentes laicos y el padre Martín González supervisará la Pastoral Educativa… AGRIDULCE SABOR dejó la última función del Foro de las Estrellas en la clausura de la Feria de San Marcos 2024; y es que quienes lograron entrar al concierto del español Alejandro Sanz y más o menos se acomodaron, indudablemente disfrutaron a su artista, pero en redes sociales el desahogo de los que no alcanzaron lugar dejó a los organizadores como Dios puso al perico. Justo en la cuenta de Facebook, “Viva Aguascalientes” abundaron las quejas. “Francamente un evento bastante mal organizado, lleno de muchas cosas que dejan mal parada a la logística de la feria…”, escribió Mario Rodav. “Súper mal organizado!”, publicó Keila Valdés Nájera. “Ese foro disque gratis es una mentira, aventadero, amontonadero y mal trato a la gente que quiere asistir para ver sus artistas favoritos. Los tratan como animales formados a veces desde un día anterior y los organizadores? Esta imagen le damos a los visitantes?, reprochó Victoria De David. “Me formé desde las 3 de la tarde y al último ni pude entrar porque muchísima gente se estuvo metiendo, aventadero, ni un policía poniendo orden, me desilusioné mucho, muchísima gente se quedó formada y ni siquiera avisan que ya no van a dejar entrar a nadie, mal todo”, lamentó Porras Murillo Nena… en fin, así es la Feria, así es el foro. Hasta la próxima… SE REABRIRÁ el 3 de junio el proceso para solicitar apoyos al Instituto de la Beneficencia Pública del Estado, anunció su director, Antonio Abad Mena. A partir de esa fecha, comenzarán a recibir solicitudes en un periodo dinámico, ya que el Gobierno Federal cerrará a finales de noviembre. Por ello, las autoridades de México han solicitado apurar las peticiones para cubrir la demanda antes del cierre… QUE EL SNTE NO ES TAPADERA de nadie, asegura su líder Ramón García Alvizo en respuesta a los cuestionamientos sobre la imparcialidad del sindicato respecto a denuncias de acoso laboral o sexual y enfatizó que el organismo sindical no protege ni favorece a ningún maestro denunciado por este tipo de conductas. Destacó que, cuando se recibe una denuncia por parte de alumnos, padres de familia o autoridades escolares, el sindicato solicita de inmediato una investigación exhaustiva que incluya escuchar a todas las partes involucradas y presentar pruebas, si las hay. Sin embargo, subrayó que el SNTE no tiene la facultad de emitir dictámenes o sancionar a los implicados, ya que esta responsabilidad recae en la autoridad educativa. Resaltó que tanto los maestros como los directivos de los planteles educativos están agremiados al sindicato, por lo que se exige a las autoridades educativas revisar cada situación a fondo. Asimismo, señaló que el SNTE se apega estrictamente a la normativa vigente y mantiene una comunicación constante con la autoridad educativa a través de su equipo jurídico… SOBRE EL RUMBO de los vehículos eléctricos charló Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan y destacó el compromiso con la innovación en este campo. Resaltó la presencia del producto e-power, una tecnología que la compañía ha desarrollado y que se refleja en modelos como la Kicks Power y la X-Trail. Estos vehículos, explicó, constituyen una transición hacia la electrificación, ofreciendo la experiencia de un motor eléctrico sin depender exclusivamente de una infraestructura de recarga, una ventaja crucial en mercados como el mexicano donde aún es escasa dicha infraestructura. Dijo que este enfoque de Nissan responde a las necesidades actuales del mercado mexicano, donde la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos aún está en desarrollo. Al ofrecer una alternativa que combina la eficiencia de un motor eléctrico con la autonomía de un vehículo de combustión interna, la compañía busca allanar el camino hacia una transición gradual hacia la movilidad eléctrica… DEL MUY PLATICADO rastro TIF en Jesús María, el alcalde José Antonio Arámbula López destacó el arduo trabajo que se está realizando para avanzar en la construcción, aunque reconoció que apenas y alcanza el 40% y la expectativa es que para la conclusión de su mandato se alcance el 90%. Este enfoque gradual permite garantizar que, aunque la obra no esté completamente finalizada, pueda comenzar a operar y beneficiar a la población lo antes posible, recalcó…