EL SABOTAJE contra infraestructura hidráulica, denunciado ayer por CCAPAMA penalmente, tiene como datos complementarios que inició hace dos meses, en febrero, con afectaciones de vandalismo y deterioro por 1 millón 900 pesos, en tanto que, un mes atrás, el problema fue menor con daños entre 300 mil y 400 mil pesos. Y es que, año tras año, ha habido actos de vandalismo en la infraestructura de agua potable; llegan a presentarse entre 3 y 6 casos mensuales, y se llevan cosas que son fáciles de reponer, pero, ahora, la diferencia es que los hechos son mayores y no se llevan nada, sólo destruyen la zona para evitar la prestación del servicio… SE LAVARON LAS MANOS; el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Mario Álvarez Michaus, aclaró, de prisa, que la manifestación pacífica de ayer afuera de Palacio de Gobierno no fue organizada por la AMPI y no participó en ella ningún asociado, aunque sí tuvieron conocimiento de la misma, toda vez que, desde hace días, se corrió la voz entre los que integrantes del gremio que se llevaría a cabo esta acción, la cual, como asociación, respaldan, tras afirmar que son justas sus demandas ante la autoridad. “Consideramos que se tiene todo el derecho, creo que ha estado negada la posibilidad de que muchos profesionales puedan ejercer su profesión y puedan recibir una remuneración por tal razón y actividad ante el hackeo, la pandemia y la negativa de los bancos”. En tal sentido, dijo que, en este asunto, quien tiene la responsabilidad es el Gobierno del Estado, y los bancos, y el que sale perdiendo es el agente inmobiliario, el bróker y el comprador o vendedor. Sin embargo, dijo que la AMPI Aguascalientes ha tenido comunicación con el Gobierno Estatal, por AMPI, vía el Consejo Coordinador Empresarial, y, de manera extraoficial, se tiene previsto que, durante este mes de mayo, ya pudieran ver resuelto este tema. “Tenemos conocimiento, de manera extraoficial, que este mismo mes estará reactivado el tema y estaremos a la expectativa. Aún no echamos la campanas al vuelo”. Sobre el cambio de titular de la SEGUOT, dijo que la recién nombrada arquitecta tiene experiencia en el área de Obras Públicas y, desde la asociación, le brindan todo el apoyo posible para resolver este tema relativo a su área y buscarán tener un acercamiento con ella en los próximos días. “Lo que nos interesa es el tema del Registro Público, que tiene relación con la Asociación de Bancos, para que se solucione el tema de los créditos”… QUE ESTÉN TRANQUILOS, ha mandado decir el titular del ISSEA, Miguel Ángel Piza Jiménez, a personas del interior del estado que comen ansías en la espera de recibir la segunda dosis contra el virus de COVID-19. Señaló que la dosis Sinovac da un margen de 60 a 80 días para su refuerzo, por lo que, de aquí a que llegue, quizá la próxima semana, no hay mayor riesgo. Agregó que aquellas personas que están vacunadas, deben de continuar con las medidas de prevención vigentes… UNA VARA MUY ALTA habría dejado Armando Roque Cruz al frente de la SEGUOT, opinaron ayer, desde el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Aguascalientes, por lo que esperan que, desde la nueva posición, se habrá de seguir trabajando por el bien de Aguascalientes. Al respecto, el presidente Eduardo Llamas Esparza consideró que Roque, quien sería el último funcionario ciudadano en salir del Gabinete Estatal, “hizo mucho por esa secretaría. Le deseamos lo mejor a la nueva titular y tendrá el apoyo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas”. Por lo pronto, dijo que ya platicó con ella y van a seguir trabajando en colaboración, sobre todo en lo que tiene que ver con la capacitación que pide la SEGUOT para la formación de la lista de peritos estatales. “Estaremos monitoreando quién sí cumple con las bases para la conformación de la lista de los peritos estatales”… EN CONFERENCIA DE PRENSA, el dirigente estatal del PAN, Gustavo Báez Leos, dio a conocer una serie de actos vandálicos a varios pozos en Aguascalientes que han estado perjudicando a las familias hidrocálidas. Lamentó que, en esta campaña, un partido político esté entorpeciendo el suministro de agua, llevándolos a una “solución ficticia”, dañando los pozos… CON EL SACO PUESTO, Arturo Ávila aseguró que es falso que haya mandando a sabotear pozos de agua, tal y como lo acusaran militantes de un grupo opositor. Por medio de un video emitido en redes sociales, el candidato calificó de absurdas dichas acusaciones, indicando que está acostumbrado a señalamientos en su contra sin sustento… Y PUES NADA, a tres semanas de que terminen las campañas de proselitismo, los partidos que creen tener la mayoría de la simpatía entre los electores, comienzan a acusarse de una forma y otra, siempre dicen ser los buenos y acusan a los otros de ser los malos, y viceversa; pareciera que no han entendido que los ciudadanos han pedido campañas de propuestas y no de ataques, sin embargo, las propuestas han surgido de los que aparentemente tuvieran menos posibilidades de ganar al ser parte de partidos minoritarios, en tanto que el resto se ha dedicado a “nadar de a muertito”, confiados en su voto duro… EL IEA ahondó en los acuerdos obtenidos con el presidente del Colegio de Economistas, Gil Gordillo Mendoza, en el sentido de que se hará trabajo conjunto para analizar, a través de estudios colaborativos, el impacto del COVID-19 en la educación del estado. También el IEA, como parte de esa vinculación, trabajará en proyectos de capacitación con temas financieros dirigidos al personal docente, estudiantes, así como madres y padres…