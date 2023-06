La presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Viramontes calificó con un 7 al campo del estado, tras destacar que productores tienen poco acceso al crédito, hay baja participación de las mujeres, la productividad es baja y, por lo tanto, sobran las áreas de oportunidad para impulsarlo.

Prevalece la confusión para el pago electrónico en las rutas 20, 40 y 41 del transporte urbano, pues la gente no sabe dónde adquirir las tarjetas y el mapa ofrecido por la CMOV no es preciso.

HOLLYWOOD NOS MINTIÓ toda la vida con escenas de película; y es que en Aguascalientes se cuenta con dos helicópteros para funciones de seguridad pública pero lamentablemente ninguno tiene equipamiento especializado para vuelos nocturnos; de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, es complejo que un helicóptero realice vuelos nocturnos por condiciones de seguridad, y en todo caso, se tendría que instalar a las aeronaves aditamentos especializados para que hubiese posibilidad de realizar este tipo de operaciones aéreas. Cabe señalar que en muchas ocasiones el Halcón 1 del Gobierno Municipal ha realizado sobrevuelos nocturnos en la Feria de San Marcos, valiéndose de una potente lámpara que deslumbra a los feriantes, pero parece que este tipo de sobre vuelos no son tan seguros como parecían… DE PANZAZO. Al dar a conocer sus puntos de vista sobre el Censo Agropecuario en lo que respecta al estado, consideró importante el impulso que se le da a los viñedos y al maguey, pero subrayó que hay otras áreas que no se están impulsando tanto pese a su potencial para ser productivas. “En este momento no es uno de los que más contribuya a la generación de Producto Interno o fruto estatal, pero creo que existe potencial para crecer el campo y que pueda ser un área de oportunidad para las personas que trabajan ahí, de crecer sus propias empresas y que ya no solamente sean empresas para el sustento familiar, sino que puedan impulsar también la economía”, agregó la economista… HACEN SINERGIA en otras latitudes en el tema del suicidio y las enfermedades mentales, señaló el presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Sociales para la Prevención del Suicidio, Nefi Jacob Campos, quien comentó que el “pasado fin de semana viajamos a Tamaulipas para trabajar con un grupo de psicólogos y psiquiatras e iremos a Villahermosa también y estamos trabajando muy de la mano con las comisiones de derechos humanos y con todas aquellas instancias públicas y privadas que deseen sumarse a esta gran labor de salvar vidas”. A nivel internacional, dijo que tienen un trabajo muy bien estructurado ya con instituciones de Perú, Argentina y Colombia, en donde están replicando sus procesos de investigación y están ya retomando sus protocolos. “En Estados Unidos, en Texas, tenemos una agrupación de pastores evangélicos, cristianos evangélicos, que se están capacitando con nosotros precisamente para hacer esta labor ahí en Estados Unidos, principalmente en la Ciudad de Texas”… SERÁ HACIA FINALES de junio, ya que no haya nadie en la UAA porque los alumnos terminan exámenes el viernes 12, cuando se haga efectivo el relevo de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para que Antonio Carmona asuma como el nuevo presidente de la FEUAA. Se sabe que el joven ha impulsado diversos proyectos sociales entre sus compañeros universitarios, por lo que al menos en preparación no tendría dificultades en impulsar estrategias que puedan despertar el interés de la comunidad universitaria… CUIDEN EL AGUA, exhortó ayer el vocero de la Diócesis de Aguascalientes, Rogelio Pedroza, y subrayó que se trata de un recurso poco disponible y obliga un uso eficiente tanto por quienes no se ven afectados por la carencia del vital líquido como por aquellos que no la tienen más que esporádicamente… A TRAVÉS DEL PROGRAMA LA ESCUELA es Nuestra, se beneficia a planteles educativos en situación de vulnerabilidad, dando prioridad a aquellos ubicados en poblados y comunidades alejados y bajo ese contexto, la titular de la Delegación de los Programas para el Bienestar en esta entidad, Silvia Licón Dávila, visitó la escuela situada en la comunidad de San Nicolás de en Medio, en donde cortaron el listón inaugural del aula edificada gracias a los recursos provenientes del mencionado programa. Por ejemplo en la terminal de Gandhi la taquilla debería de abrir a las 8 y lo hace hasta una hora más tarde o 2 y cierra a las 4:30 PM y los domingos a las 2:00 PM, dejando a la gente sin poder adquirir su tarjeta; en el caso de Negritos, Cactus y Norte es muy raro cuando las taquillas abren, la única que funciona con cierta regularidad es Barberena Vega… PARA DAR MAYOR ACCESO a los trámites y servicios ofrecidos por la Condusef a los usuarios de productos y servicios financieros, la Comisión Nacional lanzó en 2022 el Registro Único de Trámites (RUT). Este portal web funciona como una ventanilla remota que permite a los usuarios iniciar y dar seguimiento a trámites y servicios. Inicialmente, se implementó para ciertos trámites y servicios, en colaboración con instituciones financieras y en determinadas Unidades de Atención a Usuarios. Sin embargo, a partir del 1 de junio de 2023, los usuarios pueden realizar trámites ante la Condusef a través del RUT, sin importar la institución financiera con la que estén relacionados y el estado en que se encuentren. Mediante el RUT, los usuarios podrán presentar quejas, reclamaciones, solicitudes de dictamen, solicitudes de defensoría y otros trámites disponibles en la Comisión Nacional, todo en una sola plataforma y con un único registro de acceso. Además, a través del RUT, los usuarios podrán llevar a cabo audiencias de conciliación telefónica con cualquier institución financiera y dar seguimiento a dichas audiencias…