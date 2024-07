Quien trabaja bajo presión es la Fiscalía del Estado, sobre las indagatorias en relación a la ola de violencia registrada esta semana, al anticipar que se tienen avances para dar con el paradero de los sicarios…

LLEGARON A LA META… A partir del próximo viernes comenzarán las clausuras en las escuelas de educación básica en Aguascalientes, según informó Ramón García Alvizo, secretario general de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al referirse a la culminación de un ciclo escolar y el inicio de preparativos importantes para el próximo periodo académico en la entidad. Explicó que las clausuras en educación media superior ya han iniciado desde hace dos semanas y continuarán después del 15 de julio en el nivel superior. A pesar de estos eventos, el calendario escolar se cumplirá sin mayores contratiempos… RECORDÓ QUE el calendario escolar vigente, que se ha cumplido rigurosamente, finalizará el viernes 19 de julio, último día de asistencia para los maestros. García Alvizo destacó la colaboración entre las autoridades educativas y el sindicato para firmar y organizar el calendario. En cuanto al nuevo calendario escolar, confirmó que ya ha sido firmado y enviado a las instituciones de educación básica, aunque aún está pendiente su publicación oficial, el cual establece 190 días de clases para educación básica y 195 días para la educación normal. Además, mencionó que Aguascalientes es el único estado que ajusta su calendario debido a la feria y otras actividades locales… LOS MAESTROS por su parte, tendrán un receso escolar de al menos tres semanas, reincorporándose el 19 de agosto para organizar actividades con sus colectivos docentes y participar en el taller intensivo previo al inicio de clases, programado para el 26 de agosto… QUIEN TRABAJA BAJO presión es la Fiscalía del Estado, sobre las indagatorias en relación a la ola de violencia registrada esta semana, al anticipar que se tienen avances para dar con el paradero de los sicarios que perpetraron la serie de ataques armados que se presentaron durante el pasado martes y miércoles, esperándose que en las próximas horas se anuncien capturas de los presuntos responsables. De los ocho hechos registrados en un lapso de 36 horas se sumó una nueva víctima mortal, pasando de seis a siete víctimas mortales… DIFERENTE MATIZ adquirió el hecho registrado la noche del pasado jueves cerca de la comunidad de Los Arroyitos, en el caso del presunto atacante que perdió la vida en medio de un operativo de agentes de la fiscalía adscritos a la recuperación de vehículos robados, cuando horas después se conoció que se trataba de un empresario reconocido en la entidad, lo que obligó a la Fiscalía a emitir un posicionamiento de los hechos. Ahora se espera que en próximas horas se pueda tener mayor detalle del caso en lo que aparentemente resulta un caso de confusión, en la que Luis Aizpuru transitaba por la zona, cuando se encontró con la presencia de hombres armados, a los que no podría haber identificado como agentes ministeriales que se encontraban a punto de confrontarse con sujetos sospechosos armados, y sin que tampoco pudiera identificarse como un civil que pasaba por el lugar, surgió la balacera que finalmente le quitó la vida. La muerte del empresario causó consternación en el círculo social, lo que valió que el Consejo Coordinador Empresarial se pronunciara sobre lo sucedido lamentando los hechos, bajo la premisa de que se esclarezcan las circunstancias de esta balacera, en la que la opinión pública ya hace su propia conclusión, lo cual exige de las autoridades la mayor claridad, ante la desconfianza de la ciudadanía que deja una sensación de vulnerabilidad, ante hechos de los que los aguascalentenses no están acostumbrados… A FIN DE TRABAJAR en la reinserción social de las reclusas, la directora del Centro de Reinserción Social para Mujeres en Aguascalientes, Samantha Durón, comentó que han buscado diversas estrategias para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las internas. Una de las iniciativas más destacadas es el proyecto «Orange», llevado a cabo en colaboración con MEMAC, el cual consistió en la creación de un bazar emprendedor, donde las internas pudieron vender sus artesanías, productos de repostería y otros artículos manufacturados dentro del centro. Resaltó que el bazar emprendedor no sólo brindó una plataforma para que las mujeres privadas de su libertad comercialicen sus productos, sino que también sirvió como un estímulo económico. «Hicimos un récord de ventas. Este dinero va directamente a la nómina de ellas. Nosotros no trabajamos con dinero físico dentro del centro penitenciario; las empresarias compraron boletitos, como en una kermés, y así se efectuó el pago», detalló Durón. La iniciativa no solo ha fomentado las ventas, sino que también ha motivado a las internas a participar en nuevos talleres, promoviendo una reinserción social efectiva… SOBRE LA GIRA de trabajo por Bélgica y Reino Unido liderada por Jorge Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo, informó Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (SEDECYT) de Aguascalientes, la cual está enfocada en fortalecer relaciones con inversionistas europeos, quienes ya han invertido más de 500 millones de dólares en la región. La gira incluyó la participación en un evento sobre bonos verdes organizado por la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y la Comisión Europea, reuniones con Héctor Martínez, representante de la Secretaría de Economía de México en Bélgica, y Olga Martínez, agregada de Asuntos Económicos en la Embajada de México en Bélgica. Estas acciones buscan atraer nuevas inversiones y proyectos estratégicos que impulsarán el empleo y el crecimiento económico de Aguascalientes…