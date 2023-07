Hoy arranca en el Congreso el proceso de actualización de la Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, hay especial interés en el otrora Teatro del Pueblo, y la exposición ganadera. También se contempla ampliar el perímetro ferial hacia el Centro.

EL AVANCE DEL GASTO que han ejercido las “corcholatas” en su recorrido nacional en la búsqueda de convertirse en abanderado de MORENA rumbo a la presidencia de la República, fue presentado por el dirigente de ese partido en Aguascalientes, Gilberto Gutiérrez, y resulta que todavía les queda una buena bolsa disponible del total de 5 millones de pesos que el partido de la 4T otorgó a sus aspirantes presidenciales para hacer campaña que no es campaña… HOY ARRANCA en el Congreso el proceso de actualización de la Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, con el objetivo de adecuarla a las necesidades actuales y mejorar su organización. Se busca mejorar aspectos clave de la organización de la verbena abrileña, tales como la infraestructura, la programación de eventos, la promoción turística, la seguridad y la participación de los comerciantes. Hay especial interés en el otrora Teatro del Pueblo, -hoy flamante Foro de las Estrellas-, y la exposición ganadera, pues se ve la necesidad de mejorar estas áreas en futuras ediciones. También se contempla un proyecto para ampliar el perímetro ferial hacia el Centro, incluyendo la zona de la Catedral y hasta la Isla San Marcos… EN UN “FENÓMENO POLÍTICO” se ha convertido Xóchitl Gálvez, señaló la diputada Alma Hilda Medina Macías al referirse a la situación política actual y el llamado Frente Amplio por México, donde intervienen PAN-PRI-PRD. Mencionó que están trabajando para impulsar un nuevo rostro para el PAN y que están apostando por Gálvez. Esta figura, elegida por el Frente Amplio, espera generar nuevas oportunidades y fortalecer al partido. Espera que Xóchitl sea un «brazo armado» fuerte que permita equilibrar la composición de las cámaras de Diputados y de Senadores, evitando una mayoría absoluta y contrarrestando lo que considera un proceso de «militarización» y desestabilización del país. En cuanto a la próxima visita de Claudia Sheinbaum, la diputada omitió cualquier opinión al respecto… ACLARÓ el secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, que efectivamente se recibió una notificación relacionada con el amparo promovido para que la Academia Taurina Municipal suspenda sus actividades y aseguró que se ha seguido el procedimiento establecido por el Poder Judicial. “Según lo publicado en el extracto de la página oficial, se ha negado la suspensión provisional de la petición o del acto reclamado. Se ha fijado una fecha para resolver definitivamente esta cuestión: el 7 de julio. Posteriormente, se llevará a cabo la audiencia constitucional”. En rueda de prensa, Beltrán Martínez resaltó que se encuentra en una etapa en la que se están realizando los procedimientos correspondientes, y es importante destacar que la Academia Taurina continúa funcionando de manera normal, cumpliendo con su objetivo de formar a jóvenes interesados en la tauromaquia. Ante el cuestionamiento de si los animalistas han mentido, el secretario del Ayuntamiento afirmó que en la página del Poder Judicial la información es clara y que la suspensión provisional del acto reclamado ha sido negada. Enfatizó que todo sigue su curso normal y que tanto el Municipio como la Academia siguen funcionando sin alteraciones. Puntualizó que la realización de corridas de toros no es el objetivo principal de la Academia Taurina Municipal, por lo que la decisión final se tomará después de la audiencia constitucional que se llevará a cabo después del 7 de julio. Asimismo, negó que exista preocupación, dado que la Academia está totalmente comprometida con su objetivo de formación en la tauromaquia y que tanto ellos como cualquier otra persona, tienen derechos y obligaciones que deben cumplir según la Constitución y las leyes vigentes… LAMENTÓ POR SU PARTE la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo, Alma Hilda Medina Macías, el curso de ese juicio de amparo y mencionó que considera la tauromaquia como un tema económico y de derrama para el estado. Expresó su esperanza de que el recurso no se convierta en un obstáculo para el avance de la fiesta brava. Destacó la importancia de la Academia Taurina como semillero para niños y su reconocimiento a nivel mundial. Advirtió además la posibilidad de que algunos partidos políticos utilicen este tema con fines electorales, pero aseguró que la mayoría del PAN no apoya la propuesta de eliminar la tauromaquia… Medina Macías encabezó ayer, como presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, en conjunto con Nancy Macías, Cuauhtémoc Escobedo y Francisco Sánchez, la ceremonia oficial de apertura de los trabajos para el periodo de receso del segundo año de ejercicio legislativo… SIGUE PENDIENTE el amparo que interpusieron varias asociaciones feministas ante la Justicia Federal que buscan la despenalización del aborto en Aguascalientes. De acuerdo con la representante de la Asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba, en la sesión de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo lugar ayer miércoles 5, no fue subido el tema, por lo que esperan que el próximo 12 de julio en que será la nueva reunión ahora sí sea integrado dicho tema. “Esperamos que para entonces ahora sí ya por fin salga humo verde respecto a dicho tema”… LA LLEGADA DE LLUVIAS ha llevado al Gobierno de la ciudad a intensificar sus esfuerzos en la limpieza de caimanes y canaletas. Con el propósito de prevenir posibles encharcamientos o inundaciones en las vías públicas, la Secretaría de Servicios Públicos ha dispuesto cuadrillas de respuesta inmediata para evitar taponamientos en el sistema de alcantarillado. Aumentó la supervisión y limpieza de los desagües y canaletas ubicadas en las principales avenidas del municipio. Los esfuerzos se concentran en prevenir la acumulación de residuos que puedan obstaculizar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado. Además, se ha establecido una guardia especial de cuadrillas para atender de manera inmediata los reportes de los ciudadanos. Para facilitar la recolección de estos objetos, se ha proporcionado el número de teléfono 449 915 44 38, que estará disponible de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas…