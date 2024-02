Continúa la batalla legal por La Pona y el Bosque de Cobos; la situación es compleja debido a las más de 5 mil hectáreas y a la diversidad de propietarios ejidales involucrados.

Diversificar la industria y formalizar el empleo son retos que deberá atender a la brevedad el nuevo titular de Sedecyt, Esaú Garza de Vega, señaló la presidenta de los economistas locales, Dafne Viramontes.

¿QUÉ VA A LLEVAR?… se llama la campaña impulsada en el Gobierno de la ciudad con el propósito de impulsar la economía local y fomentar que más gente conozca y consuma una extensa variedad de productos que se ofertan en los más de 70 tianguis y 9 mercados de la ciudad. La campaña se realiza de manera coordinada con la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal y la dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, para que la ciudadanía conozca los productos, precios, lugares donde se ubican los tianguis y los días que se instalan. Asimismo, se verifica que los tianguistas y comerciantes cumplan con los permisos correspondientes, con el espacio asignado y que el giro coincida con el autorizado para dar cumplimiento a lo que marca el Código Municipal… CONTINÚA LA BATALLA LEGAL por La Pona y el Bosque de Cobos, reconoció Sofía González Ponce, representante de la Colectiva «Salvemos La Pona». La activista destacó la importancia de las suspensiones definitivas que han sido obtenidas tanto para La Pona como para Cobos y aunque aparentemente no hay novedades, señaló que los juicios y suspensiones continúan, brindando un respiro temporal a las áreas en disputa. La representante de la colectiva resaltó la relevancia de este logro, ya que proporciona una protección jurídica a las partes involucradas en el litigio. En cuanto al proceso legal, González Ponce detalló la persistencia de los abogados en el seguimiento del caso. Explicó que, a pesar de las suspensiones definitivas, es fundamental mantenerse alerta debido a los plazos establecidos en el juicio y a las estrategias de la contraparte. La lucha no cesa y la colectiva continúa revisando diariamente las novedades y correspondencias de los juzgados para asegurar que las suspensiones permanezcan vigentes. Al indagar sobre la situación en Bosque de Cobos, la representante reveló la complejidad del caso debido a sus más de 5 mil hectáreas y a la diversidad de propietarios ejidales involucrados. Aunque la parte más amenazada por el desarrollo urbano está protegida por las suspensiones, González Ponce subrayó la dificultad de garantizar la preservación integral del bosque debido a los constantes intentos de diferentes partes de ganar terreno… LOS GASTOS HORMIGA, explicó el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, son los que pueden ser diarios, semanales o mensuales y llegan a erosionar el 30% de los ingresos mensuales de la gente, tales como los refrigerios o almuerzos fuera de casa con la compra de tacos, tortas o gorditas o el café, los cigarros, botellas de agua, golosinas, entre otros. “Es cuestión de organizarnos. De levantarnos temprano. De hacer nuestro lonche. De preparar nuestro café, de llevar nuestra propia agua y de esta forma empezar a ahorrar. Hagamos más factible que nuestra quincena nos alcance. Y no que falten 2 o 3 días para la quincena y estemos pidiendo prestado al familiar o al compañero de trabajo, para que podamos concluirla”… CON LA LLEGADA a la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, de Esaú Garza de Vega, la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Gissel Viramontes Ornelas, afirmó que uno de los retos pendientes será diversificar la actividad económica en Aguascalientes, pues si bien la industria automotriz sigue como pilar, se requiere consolidar nuevas industrias, especialmente las tecnológicas, indicó. Otro aspecto clave es la informalidad laboral, destacando su impacto negativo en la competencia y la falta de respeto a los derechos laborales, de ahí que propuso que el Gobierno Estatal pueda desarrollar acciones para reducir la informalidad, contribuyendo a un entorno laboral más equitativo. También abordó el tema de la participación de las mujeres en la economía local. Hizo hincapié en su baja participación en la industria automotriz y abogó por incentivar su incorporación en este sector, así como en otras áreas industriales. Asimismo, resaltó la importancia de apoyar a las empresas encabezadas por mujeres, que a menudo enfrentan condiciones menos favorables… LA COLABORACIÓN CIUDADANA contra el vandalismo es sustancial, aseguró Jesús Vallín Contreras, director del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, refiriendo la protección de la infraestructura hídrica. Mientras el foco común en temas de agua se dirige al suministro y distribución, la seguridad de la infraestructura emerge como una preocupación clave. El vandalismo en la infraestructura hídrica representa un problema creciente, impactando tanto la calidad del servicio de agua como los recursos económicos de la comunidad. Según Vallín Contreras, los costos de reparación por daños pueden oscilar entre 100 mil y 200 mil pesos, afectando a miles de usuarios. Para enfrentar esta amenaza, se promueve la participación vecinal en la vigilancia de la infraestructura, instando a reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades. Además, se han desplegado tecnologías como sensores y cámaras de seguridad en zonas críticas para prevenir actos vandálicos. El director también subrayó la necesidad de un consumo responsable de agua por parte de los ciudadanos.