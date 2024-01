A la sociedad en general explicó ayer, a través de un comunicado, la titular de Seguridad Pública Municipal de Jesús María, Georgina Tiscareño, su participación en un video que circula en redes sociales por el que fue prácticamente satanizada este viernes.

CON SUERTE HOY REAPARECEN las autoridades locales que no se han dejado ver en el arranque del año. Y es que hoy es la Epifanía del Señor y la tradición popular obliga al consumo de la Rosca de Reyes, en tanto que la conveniencia política orilla a generar la mejor, la más grande rosca de todo el mundo para repartirla mano a mano entre los miles que visitan el Centro Histórico en un día especial de fiesta. Así que bueno, podría haber también abrazos por el año ya no tan nuevo y quizá, sólo quizá, algunos buenos deseos para este 2024… CUESTIONÓ LA INCLUSIÓN de candidatos del PAN en el PRD, el diputado del Sol Azteca Cuauhtémoc Escobedo Tejada y calificó esa acción de simulación y potencial fraude, si bien aclaró que no participa en decisiones dirigenciales. Así que reconoció cierta ignorancia sobre los procesos electorales internos tanto de su partido como de otros y aunque sabe de ejercicios internos en el PAN y el PRD, no está profundamente informado. Destacó la expectativa ciudadana por candidaturas y proyectos sólidos, dada la complejidad actual del país en temas de salud, seguridad y educación. Escobedo Tejada sugirió que el enfoque del electorado se centrará más en las personas y proyectos que en partidos o coaliciones. De la reelección explicó que, aunque la Constitución no obliga a los diputados a separarse de su cargo para buscarla, podrían aplicarse criterios similares a otras candidaturas, como alejarse 90 días antes de la elección. Al ser consultado sobre sus propias intenciones de seguir en el cargo, indicó que aún no ha tomado una decisión. Mencionó su interés por la alcaldía, aunque reconoció incertidumbre sobre sus posibilidades debido a las condiciones actuales. El diputado evitó profundizar en el tema electoral y no confirmó sus planes futuros… A PARTICIPAR EN EL DOCENARIO en honor al Señor de las Angustias, patrono de la parroquia que lleva su nombre, situada en la calle Hombres Ilustres, 112, Centro de Rincón de Romos, invitó a los fieles católicos el párroco de dicho lugar, Jaime Silva Castañeda. Enfatizó la importancia de la festividad para acercar a los fieles a Jesús, Señor de las Angustias, y contribuir a la restauración del tejido social a través de valores como el amor, la misericordia, la justicia, la paz y la necesidad de un esfuerzo conjunto. Solicitó apoyo en la difusión del evento y este lunes dará mayores detalles en una rueda de prensa, a las 9 de la mañana… A LA SOCIEDAD EN GENERAL explicó ayer, a través de un comunicado, la titular de Seguridad Pública Municipal de Jesús María, Georgina Tiscareño de Lira, su participación en un video que circula en redes sociales por el que fue prácticamente satanizada este viernes. Indicó que se trata de un video de índole personal; un regalo que recibió de parte de algunos familiares, como un reconocimiento a su trayectoria de vida, y no como funcionaria pública. Puntualizó que no utilizó recursos públicos de ningún tipo, tampoco insignias oficiales que comprometan la institución que encabeza y que el contenido del video expresa actos de su vida privada, no hace apología del delito. Expresado ello, ofreció una disculpa pública a quienes se hayan sentido ofendidos y aseguró que ya solicitó a los autores del material sea bajado de todas las plataformas… POR LA MAÑANA, el presidente estatal del PAN, el no chicahual Javier Luévano Núñez, opinó sobre el material, dejando en claro que no le gustó e incluso reveló que se reuniría con el alcalde de Jesús María para saber qué fue lo que pasó… POR ENÉSIMA OCASIÓN las autoridades municipales reinaugurarán el emblemático trenecito del Parque Hidalgo, una atracción que ha formado parte de la vida de miles de familias por varias generaciones, si bien, las más jóvenes nada más lo han visto y soñado con usarlo porque por lo general no funciona el armatoste. Y es que el trenecito data de la década de los sesenta, recorre el perímetro del parque y pasa por un túnel de aproximadamente 59 metros, por lo que es ya una tradición en Aguascalientes, o al menos un buen recuerdo. El caso es que mañana domingo 7 de enero el acceso al Parque Hidalgo será gratuito en horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, por lo que está abierta la invitación para disfrutar de este vehículo recién restaurado. Si puede, aproveche, antes de que se vuelva a descomponer… ENTRÓ EN SERVICIO una nueva línea morada, a través de la cual se obtiene agua tratada para el riego del camellón central de la avenida Juan Pablo II esquina Héroes de Chapultepec, en el fraccionamiento Loma Bonita, la cual viene a sumarse a las dos líneas habilitadas en la actual administración, la del parque de Villasur y en el Vivero Municipal. De igual manera, el Gobierno de la ciudad rehabilitó 1,498 metros cuadrados del camellón central de la Juan Pablo II, el cual fue adoptado por los vecinos del condominio residencial Jardines del Lago, a través del programa “Adopta un Área Verde”. Y la verdad qué bueno porque esa vialidad cada vez más transitada también se veía cada vez más descuidada, así que si los adoptantes le echan ganas, lucirá mucho mejor… SE NORMALIZARÁN la próxima semana las sesiones de la Diputación Permanente y ayer se convocó a sus integrantes para una próxima el miércoles 10 de enero, con el objetivo de seguir discutiendo y resolviendo los temas legislativos en Aguascalientes. Con ello la agenda de sesiones que durante dos semanas se trasladaron a días viernes o lunes, a fin de aprovechar los días de descanso del cierre de 2023, quedará regularizada… IMSS E ISSSTE firmaron una Carta de Entendimiento para crear las categorías de Enfermera General Clínica. La Comisión Bilateral, formada en enero de 2023, ha trabajado en definir los requisitos y salarios para estas nuevas categorías. El IMSS anunció que 28 mil enfermeros con licenciatura podrán acceder a ellas y recibirán una compensación de 30 días de sueldo. Las nuevas categorías representan un incremento salarial significativo y permitirán a los enfermeros realizar valoraciones y prescribir ciertos medicamentos. También se reconoció la labor del personal de enfermería en situaciones críticas, como durante la pandemia y el huracán Otis en Guerrero…