Adultos mayores hacen, desde el pasado lunes, mayoría en las inmediaciones del Centro de Atención Municipal pues son los más cumplidos en el pago del Impuesto Predial, lo cual es oxígeno financiero para la autoridad municipal.

Sigue siendo una incógnita el supuesto aumento de ingresos de los diputados locales, pues ni para las versiones se han logrado poner de acuerdo los legisladores, unos aseguran que ya está tal acuerdo, otros presumen lo contrario y también alzó la voz quien lo declinaría.

EN LOS PRIMEROS 5 DÍAS del año, la Secretaría de Seguridad Pública municipal tiene contabilizados 22 accidentes viales, donde el primer día se registró un percance con un motociclista que perdió la vida, pero el resto han sido por golpes por alcance y choques laterales, entre otros… ADULTOS MAYORES hacen, desde el pasado lunes, mayoría en las inmediaciones del Centro de Atención Municipal pues son los más cumplidos en el pago del Impuesto Predial. Desde temprana hora se les ve llegar a pie, en bicicleta, transporte público o vehículo particular a pagar la contribución y no, no es por el descuento del 50% establecido por el gobierno de la ciudad para éste y otros grupos de población, ni siquiera por el pan y el café caliente que se les ofrece a la entrada, sino que por años, los abuelos se han caracterizado por su puntualidad en la cobertura de este impuesto y parece que no están dispuestos a perder ese sello, lo cual es oxígeno financiero para la autoridad municipal. Por cierto que la rebaja ordenada por el Ayuntamiento alcanza también a personas con discapacidad, en estado de viudez, pensionados y jubilados, aplicable durante todo el año. También hay política de reducción a la población abierta y consiste en un 10% durante el primer trimestre del año; de lo que no se ha hablado es si esta administración rifará también algún flamante vehículo entre los puntuales con el Predial, como lo hizo el gobierno anterior… 6 MESES tienen que haber pasado desde la última vacuna recibida, para ser candidato a la tercera dosis contra el COVID, recordó el doctor Francisco Márquez Díaz, del Colegio de Médicos de Aguascalientes, al personal de salud que a partir de la próxima semana será convocado para una nueva jornada de aplicación del biológico. Dejó en claro que aquellos que tengan menos de 6 meses deberán esperar otra fecha… DESESPERADOS POR LA FALTA DE ATENCIÓN de las autoridades y de Veolia, un grupo de vecinos de la zona oriente de la ciudad, se manifestó a temprana hora a las afueras del Congreso del Estado y de Palacio Municipal, con la intención de ser escuchados. Con pancartas en mano, solicitaron la intervención de los representantes populares y de autoridades capitalinas, luego de que ya son varias semanas sin tener de manera regular el servicio de agua potable. A pesar de que han acudido a las oficinas de atención al cliente para exponer su caso, a decir de los vecinos de aquella zona, no han logrado respuesta, por lo que decidieron realizar un plantón, sin que ningún legislador, los atendiera, es más, muchos de ellos ni si quiera los voltearon a ver… A TORO PRÁCTICAMENTE PASADO, el Instituto Mexicano del Seguro Social consideró de último momento recomendar que los regalos para niñas y niños en Día de Reyes sean de acuerdo con su edad, seguir las recomendaciones de los fabricantes de juguetes y preferir los que son didácticos, porque estimulan la imaginación y la creatividad de los menores. Una de las opciones para sorprender a los pequeños, son los juguetes didácticos que ayudan a desarrollar la creatividad de los niños, estimulan su imaginación, les ayudan a ser más independientes y a que también tengan mejor coordinación viso-motora cuando los manipulan, señaló la institución, justo cuando las compras por la festividad casi habían terminado, pero bueno, se registra para tomarse en cuenta el próximo año… SIGUE SIENDO UNA INCÓGNITA el supuesto aumento de ingresos de los diputados locales, pues ni para las versiones se han logrado poner de acuerdo los legisladores, unos aseguran que ya está tal acuerdo, otros presumen lo contrario y también alzó la voz quien lo declinaría. Jaime González, presidente de la Comisión de Vigilancia, señaló que son los legisladores locales los que tienen el ingreso más bajo de toda la República Mexicana y desde dos décadas atrás no han recibido un aumento en su percepción pero aún no han llegado a ningún acuerdo referente al aumento. Karola Macías, representante de MORENA, dejó en claro no tener conocimiento del tema, refiriéndose a un posible aumento a la percepción mensual de sus compañeros legisladores; por su parte, Ana Gómez, dijo estar en contra de esta posibilidad de incremento salarial, pero dejó muy en claro que son habladurías pues la propuesta no se ha discutido y sólo son referencias de las oídas de pasillos de los integrantes de la Legislatura LXV. Sanjuana Martínez, dijo que las pláticas se han dado y aunque no se vea ya directamente reflejado en la nómina, puede confirmar un acuerdo sobre dicho incremento salarial. Enrique García, presidente del Comité de Administración, recordó que la Legislatura pasada dejó habilitada la opción, y si bien no hay aún nada confirmado se ha tenido acercamiento con las diferentes fuerzas y es a este órgano interno que corresponde la administración del gasto del Congreso, pero la decisión final se debe tomar en el pleno. Si el aumento corresponde a un 52% estarían percibiendo 75 mil pesos al mes y anualmente incrementará con el índice inflacionario. Actualmente perciben 24 mil 650.27 pesos quincenales por concepto de sueldo, no obstante, su cargo de elección popular incluye cuotas para viáticos, asesores, gestiones sociales y más, de las cuales disponen mensualmente… PARA ESTE 2022, los trabajadores adscritos al INFONAVIT que quieren saber sobre créditos, trámites y servicios del instituto, se les recomienda acceder de manera sencilla y clara en infonavitfacil.mx. Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio… La Secretaría de Finanzas ha puesto a disposición de los contribuyentes la versión renovada de la aplicación Refrendo Ags como medio de pago electrónico del Control Vehicular 2022. Dicha aplicación se puede descargar gratuitamente en las tiendas para dispositivos IOS y Android. La SEFI además, aplica descuentos del 15% en enero y febrero, y del 10 por ciento en marzo, si se hacen pagos por vía electrónica como internet, la propia aplicación o en cajeros de gobierno, en bancos y tiendas participantes…

¡Participa con tu opinión!