NO PUEDEN CANTAR VICTORIA aun en el Consejo Coordinador Empresarial, pues si bien Raúl González Alonso y el comité por él convocado ya comenzaron a ejercer funciones, no tienen todo de su lado, pues la mitad de los organismos, la mayoría relacionados con el sector de la construcción y que le dieron su apoyo a Antonio Robledo Sánchez no se han sumado a las tareas del organismo cúpula, y de hecho llevaron la controversia interna al ámbito judicial, así que se mantienen a la expectativa de lo que dicte el Juzgado Primero de lo Civil, en donde se lleva el proceso de impugnación solicitado por el contendiente de Raúl, el constructor Robledo. Queda claro que en el CCEA urge la unidad, pues al menos hace unas semanas, un empresario intentó crear un nuevo organismo para sumar a los ex dirigentes de cámaras empresariales y hacer tarea política más que empresarial, será por eso que no prosperó, pero sí metió ruido en la actual dirigencia del principal organismo de empresarios locales. Es un hecho que aunque Raúl González ya declare y despache como presidente del CCEA, todavía no hay nada para nadie, sino que esto será hasta que el juzgado emita un dictamen en torno al expediente bajo su trámite, presentado el 7 de diciembre y en el que poco se pudo avanzar, dado que se cruzó el periodo de receso del Poder Judicial del Estado. Lo que levantó ámpula en la elección es que a consideración de los miembros de la planilla encabezada por Antonio Robledo, hubo violación a los estatutos y de allí emanó la inconformidad. De ahí que se mantendrán a la espera de la determinación del juez y si éste indica que la planilla que ahora lleva las riendas del Consejo es la que realmente ganó, entonces sí se sumarán al trabajo, pero si no, pues estarán atentos a una segunda ronda electoral interna, buscando la mayor transparencia. Cabe recordar que no es la primera ocasión en que se presenta una impugnación en el proceso de elección del Consejo Coordinador Empresarial, pues hace tiempo, el entonces presidente del Colegio de Abogados, Miguel Ángel Breceda Solís se inconformó por la sede en la que se realizaría una elección, hace varios años ya, pues según los estatutos la asamblea de elección debe ser en un recinto en la capital del estado, y en aquel entonces se pretendió realizar en el Colegio de Ingenieros Civiles, instalado en el municipio de Jesús María… y ganó… HUBO PASE DE ESTAFETA en la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios; René Treviño le cedió el cargo a Mario Álvarez Michaus, quien aparentemente dejó la política, al menos temporalmente, para irse a los negocios y desde este giro ahora representará las causas de los asesores inmobiliarios del estado. Seguramente tiene mucho que aportar, pues está la Ley que a ellos compete atorada desde hace cuatro años, y al ser ex diputado local, seguro podrá ayudar a destrabarla y que se ponga en operación de una vez por todas… LOS CONTADORES públicos, por su parte, harán lo propio en próximos días y corresponderá a José Alfredo Franco Hernández, rendir su informe de actividades para dar posesión a su sucesor, quien se lleva el reconocimiento de los socios de este gremio, pues ha sido un presidente muy activo tanto en sus aportaciones mediáticas, como en los cursos organizados para el gremio.EL INEGI dio a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial correspondientes a diciembre del año que recién concluyó. Se elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial, los cuales permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la opinión de los directivos empresariales de los sectores Industrias Manufactureras, Construcción, Comercio y de los Servicios Privados no Financieros, sobre la situación económica que se presenta tanto en el país como en sus empresas. El giro de las Manufacturas reportó un alza de 0.7 puntos en el último mes de 2020 respecto al mes precedente; el ICE del Comercio creció 0.9 puntos y el de la Construcción 0.6 puntos. En su comparación anual, registró el siguiente comportamiento: el ICE del Comercio se redujo (-)5.6 puntos, el de las Manufacturas (-)5.5 puntos y el de la Construcción disminuyó (-)5.4 puntos durante diciembre de 2020. En cuanto a las Expectativas Empresariales (EE), correspondientes a diciembre pasado, en su comparación mensual, en el sector Manufacturero sobre el Personal ocupado total aumentaron 0.9 puntos, las de los Inventarios de productos terminados 0.7 puntos, las de las Exportaciones 0.6 puntos y las de la Capacidad de planta utilizada fueron superiores en 0.5 puntos en diciembre de 2020 con relación a las de noviembre pasado.…. PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ISSEA, celebrará a las 9:00 horas una misa especial por su día. La eucaristía se llevará a cabo en el templo del Divino Niño Jesús, ubicado sobre la Avenida del Rey en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez…