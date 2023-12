Lorena Martínez Rodríguez fue el tema del día en el registro de la coalición PRI-PAN-PRD ante el órgano electoral local.

Cambió de camisa el presidente municipal de Asientos, José Manuel González Mota, y anunció su adhesión al PRD.

QUIERE SER SENADORA, igual que Lorena, la diputada María de Jesús Díaz Marmolejo, si bien espera instrucciones de su partido. Mientras se definen los procesos internos y las fuerzas políticas deciden las posiciones a tomar, Díaz Marmolejo y otros miembros del partido aguardan la convocatoria oficial. Aseguró que no teme al desafío de aspirar a un puesto en el Senado y está dispuesta a continuar su trabajo en su distrito si no es seleccionada… RENDIRÁ PROTESTA hoy como nuevo comisionado de Transparencia el maestro José Antonio Garza Tristán en la sesión de pleno del Congreso del Estado y asumirá la silla que abandono Tachiquín hace algunas semanas. El periodo que deberá cumplir, si es que no se le atraviesa una magistratura en el camino, es de 7 años. En la misma asamblea se habrá de declarar que las “Danzas de Matlachines” del Estado de Aguascalientes son patrimonio cultural inmaterial e intangible en la entidad… LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ fue el tema del día en el registro de la coalición PRI-PAN-PRD ante el órgano electoral local. Desde el presidente no chicahual del PAN, Javier Luévano Núñez, hasta el delegado tricolor y otros tantos acompañantes, dedicaron varios minutos a comentar la renuncia de la ex alcaldesa capitalina al Revolucionario Institucional. Luévano anunció las líneas estratégicas que seguirá su partido de cara a las próximas elecciones y para pronto sacó a relucir a la titular del IEA, señalando que está fuera de su proyecto y señaló que la coalición estará conformada por un binomio de género, reiterando que no habrá espacio para Martínez. «Hoy toca a Acción Nacional encabezar los espacios del Senado 1 y 2, y ya contamos con los perfiles necesarios», afirmó. Confirmó lo que ya estaba confirmado hace meses: que Leo Montañez y Antonio Martín del Campo buscarán su reelección. Reconoció de paso que en la conformación de la coalición y la exclusión de algunos perfiles, puede haber heridos en política. Aseguró que se trabajará en la construcción política de manera transparente y se buscará integrar a aquellos “solados caídos” que puedan sentirse afectados por las decisiones tomadas… EN BOCA DEL DELEGADO del CEN del PRI, Enrique Flores Mendoza, salió a relucir de nuevo Lorena Martínez, ahora ex militante, y la reconoció como figura destacada a nivel nacional que le expresó públicamente su deseo de concluir su carrera política aspirando a una posición en el Senado de la República. Explicó que sin embargo, las actuales condiciones de la coalición no permitieron su registro en la parte federal. Aunque las dos posiciones han sido asignadas al PAN, Flores Mendoza indicó que la coalición seguirá abierta al diálogo y a lo que más convenga. «Siempre se ha hablado por parte de las tres dirigencias nacionales que irán los perfiles más competitivos, y por supuesto que Lorena Martínez es un perfil altamente competitivo, especialmente en la representación del género mujer», comentó Flores Mendoza. La renuncia de Martínez generó cuestionamientos sobre si su partida se debe a un desacuerdo por no obtener la candidatura al Senado. Ante estas especulaciones, Flores Mendoza afirmó que no se trata de un chantaje, sino de una decisión personal. Martínez hizo llegar una carta, ya pública, expresando sus motivos, y ésta fue remitida a la dirigencia nacional del PRI, siendo su voluntad respetada. Conforme a los estatutos del partido y a la petición de Martínez, se procederá a dar de baja del padrón de militantes del PRI a la política con más de cuatro décadas de experiencia. «La coalición se decidió por obvias razones, ya que es un estado gobernado por el PAN, somos co-gobierno”… CAMBIÓ DE CAMISA el presidente municipal de Asientos, José Manuel González Mota, y anunció su adhesión al PRD, según informó Iván Sánchez Nájera. Además, adelantó que en la próxima contienda electoral en el municipio de Pabellón de Arteaga, la alcaldía estará encabezada por una mujer. Sin embargo, esta decisión no está exenta de controversia, ya que el dirigente del PRD destacó la necesidad de dejar de lado la agenda progresista para consolidar la coalición con PAN y PRI. Entre los temas que se mencionaron como puntos de discordia, se encuentran la interrupción legal del embarazo y las libertades de la diversidad sexual… LUEGO DE QUE EL LUNES pasado circuló la noticia de la detención del titular de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, al verse involucrado en un accidente vial a bordo de un auto contra el operador de un taxi, no hubo comunicado oficial pero trascendió que no huyó del sitio del accidente, sino que se retiró para ir por la póliza del seguro del automóvil que conducía. De igual manera no hubo prueba del alcoholímetro como para asegurar que el elemento iba bajo el influjo de bebidas embriagantes. Que al final el asunto quedó acordado entre ambas partes, mediante el pago de los daños. Se dice que incluso dejó su credencial al taxista afectado como muestra de confianza, y en esencia no hay mayor consecuencia, hasta este momento, para un funcionario policía de carrera que labora en la corporación desde la pasada administración estatal. Lo cierto es que tampoco hubo como tal una aclaración de los hechos desde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con todo y que toda información surgió desde elementos de la Policía Municipal, para sumarse a una nueva ocasión en que filtraciones exponen la actuación en circunstancias poco amistosas entre la Policía Estatal y la Municipal de Aguascalientes.