INCOMPETENCIA TÉCNICA demostrada en apenas 800 metros, señaló el ex gobernador Otto Granados Roldán a través de un tuit, con etiqueta al alcalde Leo Montañez, en referencia a que en esa longitud, sobre el bulevar Miguel de la Madrid, hay 33 obstáculos entre topes y boyas que afectan gravemente la sincronización vial y de semáforos, y los tiempos de traslados, así como facilitan mayor emisión de contaminantes. En pocas palabras, hacen de esa vialidad un embudo en la salida del paso vehicular de avenida Universidad. Vamos, algo así como que en menos de un kilómetro se tendió prácticamente una pista de motocross… SE APURAN o se apuran, advirtió de manera tácita y en mensaje público el alcalde Leonardo Montañez al personal de Servicios Públicos, al anunciar que el próximo domingo 11 de diciembre, en punto de las 19:00 horas, hará el encendido navideño de todos los ornamentos que se han colocado con temática de Navidad, en las inmediaciones de la Plaza de la Patria (¿cuáles?); además, explicó que este sitio se convertirá en un área de esparcimiento para todas las familias de la capital, en la que podrán convivir. Ojalá tengan tiempo suficiente de instalar todo, porque ya es día 6 y la explanada en el corazón citadino no da color… DEVELARÁN este miércoles 7 de diciembre las placas conmemorativas que honran el legado y memoria de los exrectores fundadores fallecidos este año 2022, dando cumplimiento a la iniciativa del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La Infoteca Universitaria llevará la placa del Doctor Alfonso Pérez Romo, el nuevo Estadio Universitario retomará el nombre que ya tenía el anterior circuito, en homenaje al Licenciado Efrén González Cuellar, mientras que el edificio 1-A tendrá la placa dedicada al Contador Público Humberto Martínez de León… PUES NADA, que el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Aguascalientes anticipa que en su rueda de prensa “semanera” su dirigente estatal Gilberto Gutiérrez platicará de las actividades del partido, aunque no sabemos si se refieren a que ya trae un pleito casado con Luis Salazar, quien, por cierto, fue invitado especial en la reunión de René Bejarano en esta ciudad, o bien, de la diputada local Ana Gómez y la regidora Alejandra Peña, porque nomás no se ponen de acuerdo con su postura de oposición, única y firme, sobre el tema del agua potable en el Municipio capitalino… ¿ANÁLOGO ES SIMILAR?, ¿es lo mismo, pero más barato?, quizá ¿un producto light?, ¿o cómo deberá interpretarse ese término en la reforma (in)constitucional que aprobó el Congreso del Estado relativa a que quienes ocupen el cargo de fiscal general del Estado, o bien de magistrado, cuenten con título de Abogado, Licenciado en Derecho o “cualquier otro análogo al mismo”? Eso es relatividad y queda sujeto a otros criterios que bien pueden ser no legales. La ley debe de prevenir todas las situaciones y no dejar espacio a especulaciones o a interpretaciones. El caso es que ayer el Cabildo capitalino se negó a avalar esa reforma y, ya cerrada la jornada, se supo que los cabildos de Jesús María, San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga, Tepezalá y Rincón de Romos también habrían dicho no a la reforma constitucional toda vez que abre la posibilidad de que alguien con alguna especialidad exprés en criminología, ciencias jurídicas o algún diplomado en línea termine procurando o administrando justicia… QUE CUANDO HAGA FRÍO, pero intenso, se autorizará que la hora de entrada para los alumnos de educación básica sea 30 minutos más tarde al horario habitual, anunció el Instituto de Educación de Aguascalientes. Mientras tanto, los vendedores de bolis y raspados seguramente siguen a las puertas de los planteles, pues el clima ha jugado chueco y los termómetros no bajan, no al menos como uno lo espera una vez que está entrado el mes de diciembre… YA PIENSA EN LA REELECCIÓN el alcalde Leonardo Montañez. Bueno, dice que no, pero sí comentó que, como buen “politólogo”, todos los días hace política y “está en campaña” de servir, de atender y de ser diligente con las cuestiones que exige la ciudadanía. Agregó que no puede hablar en este momento de una “reelección”, puesto que no son los tiempos, pero aseguró que quienes tendrán la mejor opinión en su momento serán los ciudadanos. Cerró diciendo que el ser un funcionario cercano es “su esencia”, cosa que no puede cambiar, porque de hacerlo estaría “aparentando” algo que no es, y remató que dependerá del partido si se le toma en cuenta o no para renovar su periodo dentro de la administración municipal en el 2024, que parece lejano, pero ya no tanto… NI UN PIQUETE MÁS se aplicará en lo que resta del año a la población en prevención al COVID, sostuvo la encargada del despacho de la delegación de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila, y comentó en rueda de prensa que no se tiene contemplado llevar a cabo un nuevo operativo de inmunización. Indicó que, por lo pronto, tienen un lote de vacunas pediátricas que asciende a casi 9 mil dosis, las cuales se encuentran en Vacunología del Estado y que probablemente, en el transcurso del mes de enero, se podrían aplicar a aquellos menores de 5 a 11 años que estén rezagados o que les falte completar su esquema. Comentó que en lo que va del año se han aplicaron 2 millones 761 mil 961 vacunas anti COVID entre los esquemas de primera y segunda dosis. “Ahí llevamos 2 millones 59 mil 605, llegamos al refuerzo, que son 578 mil 762, y hemos tenido el apoyo del Gobierno del Estado, que estuvo trabajando, así como al IMSS y al ISSSTE y a la Sedena. Ha sido una jornada muy intensa durante todo este año. Traemos un aproximado mínimo con una dosis de 5 años en adelante 1 millón 330 mil personas, un 85% de la población, y es una buena cobertura”. Subrayó que la última jornada de vacunación tuvo lugar en noviembre pasado en los distintos centros de salud del IMSS y del ISSSTE, para inmunizar a los menores de edad, y se aplicaron alrededor de 2 mil dosis, aunque reconoció que no hubo mucha respuesta de la población… aunque la pandemia no se ha terminado… COMPLICADO SERÁ EL PANORAMA para las empresas el próximo año, señaló el expresidente del Colegio de Economistas, José Gil Gordillo Mendoza, refiriendo diversos aumentos que deberán sortear. “Tienen el incremento de las vacaciones, el aumento al salario del 20% que es necesario, aunque creo que el problema aquí es la estructura de cómo está nuestra economía. Tenemos industrias donde los salarios no son tan altos y que no los puedes subir de golpe, porque pierden competitividad, entonces para las empresas es un reto y más si le aumentas los impuestos estatales y federales”…