Pide jalón de orejas la Asociación de Abogados y Litigantes al Congreso del Estado, y que llame a comparecer a los titulares de la FGE y PJE para exigirles que mejoren su productividad.

No hay para cuando pudiera darse el recuento al interior de la planta A2 de Nissan, luego de que la magistrada del noveno tribunal en materia del trabajo determinara que se debe repetir dicho proceso, señaló el líder sindical del ramo, Rogelio Padilla de León.

EN EL MES DEL ADULTO MAYOR, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado, ISSSSPEA, ofrece una amplia gama de actividades en la Casa del Pensionado. Llamando al 449-910-2083, los interesados podrán inscribirse llamando al a talleres de pintura, yoga, manualidades, belleza, baile de salón, tejido o bordado, así como podrán participar en actividades de esparcimiento como telecine, juegos de mesa y azar o hasta billar. Las instalaciones se ubican en la calle General Barragán 1019, de la colonia Gremial, y las clases se impartirán de lunes a viernes en varios horarios desde las 9:00 hrs hasta las 19:00 hrs… PIDE JALÓN DE OREJAS la Asociación de Abogados y Litigantes al Congreso del Estado, y que llame a comparecer a los titulares de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial para exigirles que mejoren su productividad. Y es que para su presidente, Rubén Rosales Andrade, actualmente tanto el Poder Judicial así como la Fiscalía del Estado no están caminando de la mejor manera, ya que existe una parálisis importante en la atención de asuntos, lo cual está atentando contra el verdadero estado de derecho. Agregó que los pocos resultados en ambas partes han generado, además, una apatía ciudadana para denunciar delitos en busca de obtener justicia o, en su defecto, acudir a los juzgados para resolver algunos conflictos en distintas ramas, como la laboral, familiar o mercantil principalmente… AUMENTÓ LA RECAUDACIÓN en Calvillo un 25% respecto al ejercicio fiscal 2021, informó el alcalde Daniel Romo Urrutia, y los trabajos para la integración del presupuesto de ingresos 2023 comenzarán hasta el mes de septiembre a través de todas las fuerzas políticas del cabildo. Pero también ha habido reducciones este 2022 por la cantidad de 17 millones de pesos durante los primeros 7 meses del año. Para compensar esa baja, el gobierno calvillense ha procedido a recortar gastos como viáticos y gasolina, por lo que el equipo de colaboradores, incluyéndolo, se mueven de modo austero cubriendo sus propios gastos, pues hay que “apretarse el cinturón para compensar la situación presupuestal complicada”. Adelantó que también se ha reunido con la gobernadora electa Tere Jiménez, así como se construye un proyecto para Calvillo, lo cual es esperanzador, de tal manera que se trabaja en todos los grupos que tiene competencia este ayuntamiento. Uno de los temas abordados se relaciona con seguridad pública y, ante la eliminación de los recursos del FORTASEG, se le pidió a Tere Jiménez que el gobierno estatal lo cubra, algo que se analizará a fin de subsanar esa área a los municipios que participaban en ese fondo… NO HAY PARA CUANDO pudiera darse el recuento al interior de la planta A2 de Nissan, luego de que la magistrada del noveno tribunal en materia del trabajo determinara que se debe repetir dicho proceso, tras el amparo interpuesto por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Automotriz de Aguascalientes en contra de CATEM, señaló el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León. “No tengo información de cuándo se pudiera dar el recuento en Nissan, porque el sindicato está llevando esta actividad directamente y nosotros como FTA estamos un tanto menos involucrados en esto, porque el Sindicato de Nissan declaró que ya quieren hacer las cosas solos y se los permitimos porque es la decisión que están tomando. Entonces, en este momento, tengo entendido que todavía no se lleva el recuento y tampoco hay fecha”. Asimismo, manifestó su preocupación por que esta es una actividad que también pudiera marcar un parte aguas en el Estado. “A nosotros nos preocupa mucho tener y mantener esa tranquilidad laboral que siempre hemos tenido, que nos ha dado la oportunidad de que lleguen inversiones, de que se fortalezcan las que tenemos, y el hecho de estar en disputas de contratos colectivos de trabajo también enrarece nuestro entorno, nuestro clima laboral y pone en riesgo esta estabilidad que por muchos años hemos tenido. Ojalá que no desestabilicemos lo que tanto trabajo nos ha costado mantener en el Estado”… SUPERVISÓ el alcalde Leonardo Montañez los trabajos que lleva a cabo la Secretaría de Obras Públicas en el colector pluvial de la avenida Siglo XXI sur, a un costado del panteón municipal San Francisco. Estos trabajos consisten en la demolición de las losas existentes, la construcción de un lavadero para escurrimientos, la liberación de un tubo dañado, construcción de caja de transición de tubería, colocación de tubería de concreto y la estabilización del piedraplen. Posteriormente, el presidente Leonardo Montañez se trasladó al parque México para constatar los trabajos de construcción del colector sanitario ubicado en esta zona, obra con la que se busca aumentar la capacidad de conducción de aguas sanitarias a la planta de tratamiento del parque… 23 CASAS PRODUCTORAS de artes escénicas y compañías teatrales atendieron a la primera convocatoria realizada por el municipio capital para definir quién se encargará de la realización de Mitos y Leyendas 2022. Durante una primera reunión de trabajo se dieron a conocer las bases del concurso, así como el procedimiento de selección del proyecto que en octubre y noviembre de este año se representará en los panteones La Cruz y Los Ángeles. El secretario de Servicios Públicos, Carlos España Martínez, y la regidora presidenta de la Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y Panteones, Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba, explicaron detalladamente los requisitos que deberá cumplir cada propuesta tanto en contenido temático, logística, aspectos administrativos y de transparencia, entre otros. El registro de interesados en participar continuará abierto hasta el miércoles 10 de agosto en las oficinas de la Dirección de Panteones Municipales, ubicadas en la esquina de las calles Guadalupe y Larreategui, o bien comunicándose al teléfono 449 915 30 96 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas… FUERON 73 MIL 500 DOSIS de vacunas pediátricas anti-COVID del laboratorio Pfizer las que se aplicaron a niños de 5 a 11 años del municipio de Aguascalientes del miércoles 3 al viernes 5 de agosto en las tres sedes habilitadas del Foro de las Estrellas, Universidad Autónoma de Aguascalientes y en el Complejo Tres Centurias, informó la delegación de la Secretaría de Bienestar. Cabe hacer mención que, como buenos mexicanos, muchas familias dejaron para el último día la vacunación de sus hijos, lo que provocó que hubiera grandes filas en los tres centros, mayor a las presentadas en los dos primeros días de la jornada…