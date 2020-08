Se pelearon las migajas en el PRI; consejeros estatales, dirigentes locales y el delegado del CEN, Hugo Contreras, se enfrentaron a los “enemigos del partido”, llamados así quienes se manifestaron en contra de la renovación de estatutos pues resta poder al Consejo Político Estatal.

Con los dedos cruzados están los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE que en Aguascalientes preside Rosa María Bonilla Barrón, luego de que la comitiva de oficinas centrales estuvo este martes en el Estado para escuchar a todas las partes involucradas en el conflicto con la subdirectora administrativa Araceli Sánchez Ramírez.

SE PELEARON LAS MIGAJAS en el PRI; consejeros estatales, dirigentes locales y el delegado del CEN, Hugo Contreras, se enfrentaron a los “enemigos del partido”, llamados así quienes se manifestaron en contra de la renovación de estatutos pues resta poder al Consejo Político Estatal. De tal manera que será en el CEN donde se palomearán los nombres de los abanderados en la próxima contienda externa. Causó extrañeza que en la sesión del Consejo Político Estatal, vía Zoom por los nuevos tiempos, el dirigente del nuevo PRI, Herminio Ventura, se refirió a quienes se manifestaban en contra de las disposiciones centrales, como “enemigos del partido”; finalmente se impuso la mayoría al dictamen para otorgar el control absoluto y decisión total a la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas para la toma de decisiones futuras. Asistieron 195 consejeros con lo que hubo quórum de ley. Mañana se va el delegado al CEN a dar la anuencia, con buena carta a Alito… SU PROPIA NOVELA TIENEN EN MORENA y tras la nueva intentona de tomar las oficinas en días pasados por parte del ex dirigente Cuitláhuac Cardona y sus seguidores, –entre los que destacan Abel Hernández ex regidor por el PRD y el ex priista y ex síndico, Eloy Reyna Rendón–, el secretario general en funciones de presidente, David Alejandro de la Cruz, fue autorizado a realizar las diligencias legales para salvaguardar el patrimonio de este partido, de lo cual tendrá que dar aviso del trámite de la denuncia ante autoridades judiciales y el avance que la investigación tengan. El fundamento para no permitir el ingreso como militante y menos como dirigente, mucho menos que invada las oficinas como ha querido hacerlo Cuitláhuac, está fundamentada en una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, en la que se indica que al no pertenecer a este partido político no puede intervenir dentro de los procedimientos llevados a cabo por este órgano jurisdiccional partidario, esto con fundamento en lo previsto en el artículo 56º del estatuto de ese instituto político… PUES NADA QUE AYER, NO PODÍA empezar la sesión de la Diputación Permanente, por falta de quórum; fue convocada a las 10:00 horas, pero los miembros de la mesa directiva brillaron por su ausencia. La justificación del retraso fue la reunión de la Comisión de Seguridad, pero entonces, ¿por qué empalman los eventos? Los miembros de ese organismo, se encontraron con Claudia Ortega Valadez, coordinadora general del Gabinete. Analizaron la situación de inseguridad que se vive, para establecer una estrategia de manera conjunta que fortalezca los marcos jurídicos y generar esquemas de protección a la población. Y es que se incrementan las quejas por robos a transeúntes y domiciliarios; demandan mayor vigilancia y recomiendan a la gente, adoptar medidas preventivas para el resguardo de su persona y patrimonio…. En otro espacio, la Comisión de Transporte Público aprobó la iniciativa que propuso la legisladora Natzielly Rodríguez para establecer la obligación del agente de tránsito, de documentar las causas de percances viales por desperfecto o fallas en el equipamiento urbano y vialidades… REGRESARON 5.7 MILLONES DE PERSONAS al mercado laboral como personas económicamente activas, de acuerdo a los resultados del tercer levantamiento de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), que reporta información para junio de 2020; de ellas, 4.8 millones como personas ocupadas y 901 mil en condición de desocupación. Ante el reinicio gradual de la operación de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales, al interior de la población ocupada se observaba una disminución en 2.4 millones de los ausentes temporales con vínculo laboral, el regreso a jornadas de tiempo completo con un incremento de 4.4 millones de ocupados; el incremento de 3.5 millones de ocupados con ingresos entre uno y dos salarios mínimos; un crecimiento de la informalidad laboral en 3 millones de ocupados, así como una disminución de 3.4 millones en la población subocupada. La tasa de desocupación reporta también un aumento al pasar de 4.2% en mayo a 5.5% en junio de 2020. No se reportaron datos locales… CON LOS DEDOS CRUZADOS están los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE que en Aguascalientes preside Rosa María Bonilla Barrón, luego de que la comitiva de oficinas centrales estuvo este martes en el Estado para escuchar a todas las partes involucradas en el conflicto con la subdirectora administrativa Araceli Sánchez Ramírez. De acuerdo a lo externado por Heriberto Romero Peralta, titular de la Comisión de Vigilancia del ISSSTE y representante del director general, Luis Antonio Ramírez Pinedo, será entre hoy y mañana cuando tengan una respuesta en torno a la reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente así como la salida de dicha funcionaria. La lideresa comentó que en la reunión pasaron a toda la gente involucrada con la subdirectora administrativa señalada y al final a los del sindicato. “Creemos que todo pinta a favor, pero debemos esperar a que nos notifiquen. Nos dijeron que esta semana tendremos respuesta”. Finalmente apuntó que dejó claro a la gente de Oficinas Centrales que de no darles una solución, el conflicto habrá de escalar incluso a nivel nacional, tras contar con el apoyo de su líder nacional Carlos Alberto Hernández… DESDE EL MARTES personal del gobierno de la ciudad y por instrucciones de la alcaldesa Tere Jiménez, ha brindando apoyo a la señora Sandy, quien enfrenta una difícil situación económica, lo que la orilló a sustraer artículos de una tienda de una famosa cadena comercial. A través del Instituto Municipal de la Mujer fue canalizada a trabajo social, atención psicológica y asesoría jurídica, se le acompañó a Fiscalía y se hizo el pago de lo que debía por el robo. Además el municipio analiza la manera de ayudarle con alimento y algunos otros apoyos para que no le falte nada a ella ni a su familia…

¡Participa con tu opinión!