EN MEDIO DEL REVUELO causado por el esperado eclipse solar, una sombra más densa parece haberse cernido sobre el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA). A dos días del avistamiento de este raro fenómeno astronómico, que no se había presenciado desde 1991 y no se repetirá hasta septiembre de 2054, la institución parecía haberse quedado a oscuras en cuanto a la preparación de actividades educativas significativas para los estudiantes. El IEA optó por compartir un enlace en sus redes sociales, invitando a los padres de familia a descargar información sobre el eclipse solar, junto con precauciones y actividades relacionadas. Sin embargo, este enfoque generó una reacción de descontento por parte del magisterio, que expresó su molestia ante la falta de previsión y preparación adecuada por parte de las autoridades educativas… LA MEDIDA DE que los padres decidan si llevan o no a la escuela a sus hijos, según argumentaron, no sólo pone al magisterio sin capacidad de decisión, sino que también pone en riesgo la oportunidad de aprendizaje para muchos niños. Es lamentable que, en lugar de convertir este acontecimiento en una experiencia enriquecedora para los estudiantes, las autoridades educativas hayan dejado pasar una oportunidad valiosa, ya que no todos contarán con las gafas especiales que se requieren para disfrutar el eclipse sin daños a la vista… YA EN TEMAS EDUCATIVOS, el Consejo Universitario liberó el freno para la construcción del bachillerato de la UAA en el municipio de Rincón de Romos, luego de que en sus facultades establecidas, avalara la matrícula de 700 estudiantes, quienes serán dentro de prácticamente tres años la primera generación egresada de este plantel en ciernes, que por lo pronto ya cuenta con la autorización de recursos presupuestales para que pueda construirse en breve tiempo, y estar listo para que abra sus puertas a los jóvenes de la región en el mes de agosto… ES IMPORTANTE comentar que las zonas limítrofes del estado de Aguascalientes con los estados vecinos de Jalisco y Zacatecas se mantienen como focos rojos de alerta, luego de que este viernes en las primeras horas de la mañana se registrara una confrontación entre delincuentes y policías estatales que se encontraban en un punto de revisión carretero en la comunidad de Los Cuervos del municipio de El Llano, en el que colindan diversos poblados jaliscienses, donde la operación de grupos criminales resulta una constante. En esta zona, se llegaron a instalar puntos de operación y vigilancia por parte de las corporaciones federales del Ejército y la Guardia Nacional, aunque a decir de los hechos recientes de violencia, se demanda más su presencia para fortalecer el blindaje de los accesos al estado. Hasta aquel punto arribó el secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso, quien encabezó un intenso operativo con el fin de dar con los pistoleros, que arrojaron una granada a los elementos apostados en el punto de revisión, sin que afortunadamente, se activara este explosivo… CON TODO Y LO ANTERIOR, los hoteles ubicados en el corazón de la Feria ya se encuentran con reservaciones cerradas, a excepción de algunos días entre semana; no obstante, sus tarifas ya presentan ajustes, como en el caso de zonas inmediatas como los alojamientos ubicados cerca del Jardín de San Marcos, donde una habitación sencilla puede alcanzar precios por encima de los 5 mil pesos en fin de semana… EN UNA RUEDA de prensa, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera, anunció el lanzamiento de una campaña denominada «Visibilitrans», cuyo objetivo principal es visibilizar las situaciones y desafíos que enfrenta la comunidad trans. Además, dijo que desde el PRD se ofrece apoyo integral a todas las personas que deseen iniciar un proceso jurídico para el cambio de identidad, incluyendo la conformación de documentación oficial. Para facilitar este proceso, dijo que el Sol Azteca ha puesto a disposición dos números de WhatsApp (449-170-5409 y 465-105-3684) donde las personas interesadas pueden solicitar información y asesoramiento. Además, de que se ofrece orientación médica, jurídica y psicológica como parte de un acompañamiento integral para quienes deciden emprender este camino hacia una mayor armonía entre su identidad y su documentación oficial… EN TEMA APARTE, Iván Sánchez Nájera también fue cuestionado sobre las cuotas para personas con discapacidad en el ámbito político, donde el dirigente perredista fue cuestionado sobre si el PRD postularía a alguien que cumpla con estas cuotas y si existen justificaciones médicas que avalen estas discapacidades. Sánchez Nájera enfatizó la importancia de que estas cuotas se basen en criterios técnicos y médicos certificados, destacando el caso de la diputada Alma Hilda Medina Macías, quien posee una condición de discapacidad certificada y reconocida por los organismos pertinentes. Subrayó que es fundamental respetar y reconocer las certificaciones médicas emitidas por instituciones especializadas… EN ESE SENTIDO, la presidenta consejera del IEE, Clara Beatriz Jiménez González, mencionó el caso de una diputada del Partido Verde que denunció arbitrariedades por parte del Instituto respecto a la inclusión de personas con discapacidad. Jiménez González reiteró el compromiso del instituto con los lineamientos emitidos para asegurar la representación de grupos de atención prioritaria en el proceso electoral… FINALMENTE, el INE Aguascalientes informa a la ciudadanía que la recepción de boletas electorales será el 7 de mayo de 2024, desde las 9:00 a.m. Los asistentes a la llegada recibirán un informe detallado de los materiales recibidos, custodiados por la 14ª Zona Militar. En total, se entregarán 5.5 millones de boletas…