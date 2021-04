Cauto, el superdelegado Aldo Ruiz Sánchez se negó a decir esta boca es mía en relación a lo que acontece al interior del partido Morena y la rebatiña que traen algunos de sus integrantes, así que se fue por la fácil y se dijo respetuoso de esa fuerza política y su militancia.

Saldo blanco reportó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al intensificar la vigilancia en presas, bordos de agua y balnearios en donde se permitió el acceso de visitantes.