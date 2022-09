Que aumenten su militancia, fortalezcan y empoderen a las mujeres y a los grupo vulnerables, invitó ayer a los partidos políticos la nueva consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Clara Beatriz Jiménez.

5 PERSONAS VINCULADAS a proceso por delitos electorales es el saldo que a la fecha arroja el trabajo del fiscal especializado en la materia, Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcaba, quien ayer comentó que, desde que llegó a este puesto, en el mes de julio de 2021, ha atendido 57 carpetas de investigación en delitos electorales, de las cuales todavía faltan 40 asuntos de resolver. No dio detalles de los involucrados, ni siquiera de los casos concretos, pero reiteró su compromiso de que quien falte a la ley en esta materia saldará cuentas… VÍCTIMA DE VIOLENCIA POLÍTICA de género en diversas ocasiones se declaró la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA de Aguascalientes, Ivón González, por lo que comentó que se encuentra concentrando todos los elementos de prueba para proceder de manera formal contra quienes resulten responsables de tales acusaciones. A pesar de que la secretaria evitó dar nombres de sus agresores, precisó que lo anterior se desprende principalmente por aquellas acusaciones en las que se argumenta que su nombramiento al interior de MORENA obedece por nepotismo, debido a que es esposa de quien fuera el superdelegado del Gobierno Federal, Aldo Ruiz. Consideró lamentable la situación, toda vez que durante años ha trabajado en la política y no estén tomando en cuenta su trayectoria en esos señalamientos sesgados… YA PARECE CHUNGA el tema electoral del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes. Inició septiembre y nadie sabe si su actual presidente Raúl González Alonso se quiere quedar o de plano le da chance a alguien más, otro empresario u otra empresaria, para buscar la presidencia y representar a los organismos de negocios y profesionales que lo integran. Se dice que, ahora sí, esta semana tomará la decisión y se conformará el Comité de Elecciones para lanzar la convocatoria y se proceda conforme a lo que don Raúl decida y por supuesto el apoyo que reciba, si es que quiere quedarse al frente del CCEA… QUE AUMENTEN su militancia, fortalezcan y empoderen a las mujeres y a los grupos vulnerables para que no se limiten a aspirar a un cargo político, sino que sea una realidad garantizar su ejercicio, invitó ayer a los partidos políticos la nueva consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Clara Beatriz Jiménez González. Dijo que más allá de cubrir una cuota, hay que abrir canales para que sean más mujeres y personas vulnerables las que levanten la mano para participar con plena seguridad de su respaldo de la institución política… EN EL TECUÁN, Jalisco, acompañado por el Arzobispo Emérito, Emilio Berlié Belaunzarán, estuvo este domingo el Obispo de la Diócesis de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, con motivo de la fiesta patronal de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio. Por esa razón es que en la misa dominical de Catedral ofició el Vicario de Pastoral, Rogelio Pedroza… LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS en las diferentes estaciones de servicio en la entidad están relativamente estables actualmente, aunque la realidad es que los precios internacionales han tendido a la baja, comentó el presidente de la Asociación Hidroamegas, Ramón Lomas Torres. Sin embargo, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda ha hecho una estrategia de recuperación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. “A pesar de que el combustible de manera internacional está tendiendo a la baja, el precio en México se está manteniendo igual porque, de alguna manera, la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal intentan recuperar el impuesto que se dejó de cobrar en meses anteriores, con el subsidio al 100% al IEPS y al IVA en la gasolina y el diésel y por eso se mantuvo hasta cierto punto estable; sí hubo ciertos incrementos, pero no de manera tan pronunciada ni drástica como los hubo en el resto del mundo”. Sin embargo, reconoció que actualmente en Estados Unidos la gasolina está más barata que en México. “Ahora las personas que viajen a Estados Unidos, sobre todo los que están en la frontera, lo van a ver y va a ser al revés de lo que se vivió en meses atrás, los de México van a pasar a Estados Unidos para cargar combustibles porque van a estar más baratos allá que acá; es lo más probable que eso suceda”… PREFIRIÓ CAMBIAR DE TEMA el presidente del Colegio de Arquitectos, Ignacio Jiménez Armas; más metido en lo suyo y menos en la UAA, comentó que el colegio promueve que entre los cambios que se gestarán en el COTEDUVI se haga un Instituto de Planeación para la Conurbación y Metropolización de los tres municipios, es decir, que haya un organismo rector para la ordenanza del territorio en los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, que marque la directriz y el control de estas áreas. “Recordemos que la tierra hacia Jesús María se ha encarecido y buscan hacia el lado de San Francisco de los Romo tierras más baratas y también los desarrolladores son quienes orientan el crecimiento de la ciudad, cuando esas políticas las debe establecer el propio Gobierno, la autoridad y no los desarrolladores para que bajo un análisis nos digan hacia dónde debe tender el crecimiento de una manera ordenada para todos”… DIJO ADIÓS el gobernador Martín Orozco Sandoval a la Ruta del Vino 2022, creada en este sexenio como una atracción turística generadora de derrama económica, pero también que imprime impulso al sector vitivinícola de Aguascalientes, según lo señaló al encabezar anoche la clausura de este evento. Expuso que en esta tercera edición se llevaron a cabo más de 400 actividades y se contó con la participación de 18 vinícolas de la entidad; en este sentido, aseguró que miles de personas disfrutaron de una gran experiencia en las fiestas de la vendimia 2022. También consideró que este producto turístico trascenderá y se consolidará como un referente nacional en unos años más. Acompañado de la presidenta del DIF Estatal, Yolanda Ramírez, agradeció todo el apoyo que tanto funcionarios, empresarios y sociedad brindaron para realizar esta edición, ofreciendo vinos de mesa de calidad, así como espectáculos, conciertos, talleres y concursos de gran talla en los dos fines de semana en los que se realizaron las actividades…