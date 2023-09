Allá ellos… sugirió el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García, quien expresó una postura de total reserva en torno a los avances de la instalación de la reforma constitucional en materia judicial, donde los diputados tienen tarea qué cumplir.

ESTABILIDAD LABORAL es, sin duda, una de las principales ventajas de competitividad para Aguascalientes a lo largo de varias décadas, y para ello, en su momento las autoridades del estado acompañaron esfuerzos de civilidad sindical a través de diferentes instrumentos, como los famosos “pactos” u organizaciones formales, como el Congreso del Trabajo. No faltaba una que otra diferencia y escarceo entre las centrales de la CTM y la CROM, pero era algo que se podía subsanar con las reglas no escritas y ánimo de diálogo, pero en años recientes con el fortalecimiento de un nuevo régimen político desde el Gobierno de México y la incursión de centrales obreras sin presencia en el estado en búsqueda de contratos colectivos, las reglas del juego comienzan a cambiar. Es por esto que resalta el liderazgo asumido para impulsar la creación de una nueva organización bajo las siglas del Frente Estatal de Sindicatos Unidos de Aguascalientes, FESUA, que en teoría aglutinaría a las centrales obreras tradicionales como la CTM y la CROM, así como los principales sindicatos de burócratas y servidores públicos del estado. Para nadie es un secreto que en la iniciativa privada están acostumbrados a la cordialidad sindical y no quieren saber nada de los estilos que manejan agrupaciones emergentes. Es pues, un tema de gobernabilidad que dará de qué hablar en próximos meses, considerando las formas muy hechas de la cultura de la paz laboral, sobre la que las autoridades del estado deben tejer con hilo fino y mucha destreza… ALLÁ ELLOS… sugirió el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García, quien expresó una postura de total reserva en torno a los avances de la instalación de la reforma constitucional en materia judicial, al reiterar que lo que está en su cancha ya se hizo y que del resto de las actuaciones u obligaciones que corresponden a otros poderes, ni meterán las manos; con todo y que poco a poco vence el plazo para su implementación, mantuvo una posición de respeto y, en todo caso, dejó en claro que los diputados habrán de resolver lo que hayan establecido en ley… COMO JAIME NO HAY DOS, dice Paloma, bueno, también el alcalde Leo Montañez, refiriéndose al todavía secretario del Ayuntamiento, Beltrán Martínez. Y es que ayer se pronunció sobre las crecientes aspiraciones de su secretario de Ayuntamiento para convertirse en magistrado. En ese sentido explicó que el funcionario ya le ha mencionado su intención de «levantar la mano» para buscar la silla, toga, birrete y mazo. Sin embargo, el alcalde enfatizó que, hasta el momento, no se ha presentado un candidato que pueda reemplazar a Beltrán en su cargo actual, lo que plantea interrogantes sobre la estabilidad de la administración local en caso de que esta aspiración se concrete. La inquietud de Beltrán por buscar un nuevo puesto no es única en el Gobierno local, ya que el próximo año otros funcionarios solicitarían licencia o se separarán de sus cargos en busca de oportunidades en la elección popular. Si bien considera que es prematuro para anticipar tales movimientos, admitió que el escenario podría materializarse en los próximos dos o tres meses. Montañez dijo que independientemente de quién ocupe los cargos, todas las áreas gubernamentales deben estar listas para cumplir con sus responsabilidades diarias… TRAS EL BALAZO a un joven al interior de un antro sobre la avenida Independencia, el pasado domingo, a eso de las 4:30 de la mañana, se abrió el debate sobre los horarios de funcionamiento de este tipo de lugares y la responsabilidad compartida entre los propietarios y las autoridades municipales. Pero para el aún secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, es crucial comprender la regulación de los horarios para estos negocios porque las licencias de funcionamiento varían en cuanto a los horarios permitidos, y hay que partir de esta premisa. Según el Código Municipal, es posible solicitar extensiones de horario que permitan hasta dos horas adicionales de operación. Beltrán aclaró que no se trata de fomentar que los antros permanezcan abiertos toda la noche, sino que el mismo Código Municipal otorga este derecho a los propietarios. El funcionario también subrayó la importancia de la cooperación entre los propietarios de los antros y las autoridades municipales. Mencionó que aunque no está dentro de las facultades de los reglamentos realizar revisiones a los clientes, podrían llevarse a cabo de manera coordinada a través de Seguridad Pública. Esto tiene como objetivo garantizar que se cumplan las normativas de seguridad y evitar situaciones como la ocurrida el pasado domingo. En esta línea, se habló de la necesidad de establecer una comunicación más estrecha entre el Gobierno Municipal y los propietarios de antros. El director de Reglamentos, David Ángeles, se comprometió a tomar medidas más rigurosas en cuanto a los horarios de funcionamiento de estos locales. Esto implica no sólo la revisión de las licencias y extensiones de horario, sino también el aseguramiento de que se cumplan los límites establecidos… ay sí, ajá… QUE HAN MEJORADO las condiciones laborales y las prestaciones de los trabajadores sindicalizados, señaló el secretario del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Psiquiatría, Jesús Alberto Terrones Lagunes. Quien comentó que el cambio de administración estatal les favoreció en ese sentido…