Aunque hay temas importantes que quedarán pendientes, nuestros representantes populares saben que a estas alturas poco o nada se podrá hacer.

Quien también va de salida de esta legislatura es la diputada Érica Palomino, quien insistió en más de dos ocasiones en su iniciativa de ley (…) para permitir el aborto asistido siempre…

LO MISMO CAMARERAS que bell-boys, casi un 80% del total de empleados que laboran en el sector hotelero de Aguascalientes ya cuentan con su esquema completo de vacunación contra el COVID-19… ESTO REPRESENTA la nada despreciable cifra de 1,400 personas, según lo que nos comentó la presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Gloria Romo Cuesta… “CADA DÍA ESTAMOS más seguros que para finales de año estaremos en mejores números, si no es que en un 100% sí con un 90%”, aseguró la líder de los hoteleros… SIGUIENDO CON LAS VALIENTES que llevan en sus manos el timón de las organizaciones productivas en la entidad, la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas ya prepara su evento anual de cena baile que te tendrá lugar el próximo 19 de noviembre, donde se tomará protesta a la nueva presidenta de la asociación que resulte electa en la sesión del primer jueves de octubre… QUIEN DEJARÁ este cargo es Elvia Alicia Jaime García… YA SON DOS DÉCADAS de MEMAC, por lo que los manteles serán largos y los motivos para brindar, suficientes… “HACE 20 AÑOS era todavía más difícil para las mujeres encabezar asociaciones, ganar espacios, estar participando en todo lo que ahora estamos haciendo. Es digno de reconocerse a todas esas mujeres que han aportado su tiempo y su trabajo para la asociación”, aseguró la líder de las damas del sector productivo… Y DEL SECTOR productivo pasamos a un asunto bien distinto, que tiene que ver con los diputados de la actual legislatura, quienes a punto de bajar el telón, han tomado con mesura el término de la actual legislatura… AUNQUE HAY TEMAS IMPORTANTES que quedarán pendientes, nuestros representantes populares saben que a estas alturas poco o nada se podrá hacer, de ahí que tendrán que dar celeridad a algunos asuntos, que no serán tratados en el periodo extraordinario que fue abierto para este lunes… SE ESPERA que en esta jornada se la lleven más “campechana”, con altas dosis de protocolo y mucha “socialité”, toda vez que se enfocarán a hacer una serie de reconocimientos a personas de la localidad, entre los que ha sido incluido un compañero reportero que estando activo, falleció a causa de la COVID-19 en febrero de este año… SI BIEN OTRAS PERSONAS pertenecientes al gremio también han perdido la vida ante esta pandemia, han tenido el reconocimiento social y gremial, sin embargo ya no estaban en funciones… POR LO PRONTO, se adelantó que habrá una sesión extraordinaria prevista para el 10 de este mes, justo cinco días antes de que inicien los trabajos de la LXV Legislatura… HASTA AHORA, el único que repetirá en el cargo será el diputado Enrique García López, fecha para la cual, la magistrada Edna Lladó y el resto de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, están en espera del dictamen final de los diputados, en torno a la solicitud de ser refrendada en el cargo, tal como ya lo aprobó y emitió en su momento, el Consejo de la Judicatura… SE TRATA DE UN TEMA pendiente y de extrema urgencia, porque precisamente el 15 de septiembre vence el nombramiento de magistrada de quien solicita la reelección… QUIEN TAMBIÉN VA DE SALIDA de esta legislatura es la diputada Érica Palomino, quien insistió en más de dos ocasiones en su iniciativa de ley presentada en 2019, para permitir el aborto asistido siempre y cuando fuera antes de las 12 semanas de gestación… COMO ES SABIDO, tema que no prosperó y si bien, quedará en la lista de iniciativas pendientes, tiene la certeza de que se mantendrá en la congeladora, tomando en cuenta que de nueva cuenta se tendrá la mayoría panista en la toma de decisiones en cuanto a la creación o modificación de leyes… EL PRD TAMBIÉN ES IMPULSOR de una ley que permita el aborto asistido, y aunque sea parte de la bancada mixta PAN-PRD, se tendrá que hacer un esfuerzo mayor para seguir impulsando el tema…