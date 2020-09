El diputado Enrique García López, “Quique Galo” planteó la posibilidad de que Gustavo Báez Leos renuncie a la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PAN o a la diputación, para que deje de jugar ese doble papel…

EL PRESIDENTE de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Congreso, continúa siendo el diputado Luis Enrique García López, en tanto se publique el Decreto del Acuerdo Legislativo aprobado ayer por el Pleno… ESTA NEGOCIACIÓN surtirá efecto un día después de su publicación, para que de esta manera, la legisladora Karina Eudave Delgado, asuma la presidencia del citado órgano… A PESAR de que Galo fue premiado con la presidencia de la Comisión de Vigilancia, quiere disfrutar hasta el último momento las riendas de la Comisión de Reglamentos… FUE PRECISAMENTE EN LA REUNIÓN de ese organismo donde se aprobó el dictamen que resuelve una serie de iniciativas acumuladas para reformar la Constitución Política del Estado y diversos ordenamientos, con el propósito de establecer el principio de paridad de género en la integración de gabinetes en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, organismos descentralizados de la administración pública… TAMBIÉN CONTEMPLA que haya piso parejo para ellas y ellos en la asignación de candidaturas a cargos de elección popular… EL DOCUMENTO fue avalado de manera previa, por las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, además de la de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, que encabezan el legislador Jorge Saucedo Gaytán y la diputada Mónica Jiménez Rodríguez… SE PREVÉ QUE EL DICTAMEN sea desahogado en el próximo período ordinario de sesiones que comienza el 15 de septiembre, luego de que la Junta de Coordinación Política determine su inclusión en el inventario de iniciativas que serán resueltas ante el Pleno… EN MEDIO DE LA ACTIVIDAD parlamentaria siguen hirviendo los dimes y diretes. Prueba de ello es que el diputado Enrique García López, “Quique Galo” planteó la posibilidad de que Gustavo Báez Leos renuncie a la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PAN o a la diputación, para que deje de jugar ese doble papel. Mientras tanto, y como en todos lados se cuecen habas, en MORENA ya no hallan como deshacerse del diputado Heder Guzmán Espejel… DICEN QUE CADA VEZ se ha descarado más en torno a su afinidad con los intereses panistas y en particular hacia el grupo conformado por los afines a la alcaldesa Tere Jiménez. Dicen, en MORENA que una cosa es sumar trabajo y otra cambiar de colores… HAY VOCES INCONFORMES que aseguran que al diputado Guzmán, poco le interesa quedar bien con los morenos, pues ni militante de ese partido es, baste recordar que llegó como candidato ciudadano y con el apoyo de Dolores Padierna desde el nivel central, que por su cercanía con el presidente López Obrador, es que logró colarlo como diputado, no obstante la falta de registro como militante… SERÍAN ESTAS CIRCUNSTANCIAS las que estarían despertando en el aludido la tentación de “viajar” por otros partidos, conocerlos y empatar intereses, y si deciden desconocerlo, sólo le bastaría dar las gracias a la senadora Padierna por su apoyo, a menos que los intereses de MORENA vayan sumados a los del grupo que ahora domina el Congreso del Estado… Y EN MÁS APUNTES relacionados con los tejes y manejes del Movimiento de Regeneración Nacional, en donde no han logrado regenerarse del todo, es en el Comité Directivo Estatal de este partido, en donde el pleito es por quien ocupa la dirigencia y las oficinas que los albergan… POR UNA PARTE, Cuitláhuac Cardona ha insistido en irrumpir en las oficinas ubicadas en la avenida López Mateos de la zona centro, pues asegura, el contrato de renta está a nombre de él, y eso le ha dado el derecho de volver a las instalaciones, en tanto que le ha restado autoridad a David Alejandro de la Cruz, secretario general en funciones de Presidente… Y COMO EL INTERÉS TIENE PIÉS, de la Cruz ya acudió a la capital del país a plantear esta situación y acusar de despojo al ex presidente y también expulsado de ese partido, Cuitláhuac Cardona… LA SUGERENCIA del Comité Nacional es que la nueva dirigencia local se traslade a ocupar una sede alterna hasta que se resuelva la situación del inmueble constantemente invadido. Se le ha pedido, que tome recursos económicos de una cuenta bancaria comunitaria, para que liquide el compromiso de la renta con el dueño de dicho inmueble para que la representación del Comité Ejecutivo Estatal quede exenta de toda responsabilidad en cuanto al contrato de renta… COMO SE DARÁN CUENTA nuestros lectores no hay nada nuevo bajo el sol y los pleitos por las migajas continúan, cuando ya deberían estar preparando el siguiente platillo, pues los comicios concurrentes en la entidad, están por iniciar… OTRO TIPO DE PREOCUPACIONES aquejan a los integrantes de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Profesor Elpidio Domínguez Castro”… QUIENES FORMAN parte de este colectivo manifestaron su rechazo a la propuesta hecha por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador a la mal llamada “pensión universal” la cual en su opinión, no alcanza para cubrir una canasta básica y menos para que el jubilado tenga una vida digna… SEÑALARON QUE EL ANUNCIO del proyecto de Reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro apunta más bien a fortalecer la capacidad económica de las Afores para inversiones en el extranjero y privadas, pero no garantiza el beneficio de los trabajadores… EL PRESIDENTE del movimiento Vicencio Chávez Romero, dijo que su agrupación exige la participación de todos los sectores involucrados en los procesos de reformas pensionarias, “porque estamos ciertos que el próximo golpe será para los demás regímenes pensionarios”… Y COMO LO ÚNICO seguro son los cambios, en el marco de la conferencia de prensa semanal del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, la secretaria de protocolos del Colegio de Médicos Dentistas del Estado, Ana Italia Marín Bosque hizo extensiva una invitación a todos los colegios de las diferentes profesiones que hay en el Estado y que no sean necesariamente del ámbito médico -tales como Contadores, Economistas, Ingenieros Civiles y Arquitectos- a que se involucren en el desarrollo de una nueva etapa y forma de vida ante la pandemia del COVID-19… “SERÁ IMPRESCINDIBLE que a partir de este momento, por ejemplo hablando de arquitectura, que se diseñen nuevos flujos, nuevas formas de transitar en los negocios, nuevas maneras de transitar a través de los establecimientos, de los restaurantes y casas”…