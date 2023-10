Habemus presidente… ávido de reflectores, Jaime Beltrán fue erigido ayer mediante votación improvisada, económica, de cuates pues, como cabeza de los nuevos impartidores de justicia administrativa.

YA DESATA TORMENTAS en Aguascalientes la publicación de la nota del diario español El País sobre el desfalco por más de 6 mil millones de pesos a instituciones públicas de distintos niveles de Gobierno que afecta en mayor proporción a los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por un manejo fraudulento de los recursos del Fondo FORTE, además de a Segalmex. Apenas se dio a conocer esta investigación en manos de la Fiscalía General de la República, surgen más malas que buenas noticias, y es que no sólo estarían involucradas a nivel local la Fiscalía General del Estado y la UAA, sino también el ISSSSPEA. Y es que mientras la FGE ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción, la UAA va a paso más lento, pero se anticipa que la Dirección Jurídica ya trabaja en una estrategia legal para recuperar su patrimonio, con una afectación de 207 millones de pesos. Se trata de un escándalo mayúsculo, más allá de que se ha descartado algún quebranto al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los trabajadores de la UAA, así como alguna afectación en sus operaciones, derivado de que el recurso surgió de un fondo de contingencia de la casa de estudios, para ponerlo “a generar” al disponerse en fondos de inversión de alto riesgo, al grado que la empresa contratada ya manifestó que no tiene el dinero. Independientemente de que haya o no denuncias a nivel local, la Fiscalía General de la República derivó en múltiples instituciones las investigaciones sobre la estafa de Segalmex, y se advierte que en este proceso no compartió o requirió información alguna a la UAA o la Fiscalía. Sin embargo, ya surgieron dedos flamígeros que han puesto a culpables en la mira, tomando en consideración los periodos en los que se celebraron estos contratos, y quienes ocupaban cargos directivos en ese momento. La firma de los contratos surgió en la época en que Martín Orozco Sandoval y Javier Avelar González ocupaban la gubernatura y la rectoría, respectivamente. La pregunta que surge es por qué las instituciones públicas como la UAA y la Fiscalía pusieron tanto empeño en tratar de generar rendimientos a sus ingresos, cuando se trata de una actividad financiera que pone en riesgo sus recursos públicos, y si quienes comienzan a ser señalados en el hilo conductor hacia el ISSSSPEA durante la época en la que se celebraron los contratos dirán esta boca es mía, para que otras bocas no señalen a David Quezada… HABEMUS PRESIDENTE… ávido de reflectores para que se vaya notando desde ahora quien manda, Jaime Beltrán, quien en breve encabezará el Tribunal de Justicia Administrativa y seguirá siendo patrón de David Ángeles, fue erigido ayer mediante votación improvisada, económica, de cuates pues, como cabeza de los nuevos impartidores de justicia administrativa. Los cinco recién ungidos gracias a la reforma constitucional en materia judicial acudieron a la sesión solemne del Instituto Estatal Electoral que puso en marcha el proceso electoral concurrente 2023-2024. ¿Y qué estaban haciendo ahí?, ah, pues eso nadie lo sabe, fueron como para hacer bola, y así, dicharacheros, sonrientes, saludadores y listos para la foto, como cuando los nombró el Congreso, ya dan cuenta a través de Beltrán que las oficinas de la actual Sala Administrativa les quedan cortas, así que andan buscando nueva sede, digna para ellos, con más personal y más presupuesto, faltaba más. Encarrilado en declaraciones hasta habló de la actual Sala Administrativa, a la que no pertenece, y dijo que ahí se trabaja de manera ordinaria. Vamos, fue una exhibición de cómo no son los magistrados, por lo menos no los adscritos al Poder Judicial del Estado y como éstos serán libres, pues hacen gala de no tener rienda que los conduzca, al menos no de manera formal… a menos que la Corte disponga otra cosa… CON LA COSTUMBRE ARRAIGADA y la mente dispersa, la diputada verde Geny López y el regidor naranja Gustavo Granados, se fueron en automático en el marco de la sesión solemne en que el IEE declaró el inicio del proceso electoral. Y es que al momento en que los consejeros concedían sus permisos para continuar con el desahogo del orden del día, estos personajes levantaron la mano, como si fueran parte de la asamblea, lo que evidenció que ni atentos estaban, así funcionan… LA OTRORA APLANADORA PRIISTA celebra ahora la suma de 3 mil 600 nuevos militantes este año para juntar en total 8,164 afiliados al tricolor. La cifra fue incluso presumida por el dirigente estatal Kendor Macías quien todavía se jactó de que con eso superó ampliamente la meta fijada para el año reciente. Desde que asumió la dirección del Partido Revolucionario Institucional el pasado 26 de noviembre, Macías dice haber incorporado más de 4 mil 400 personas al padrón de afiliados. El líder priista expresó su profundo agradecimiento a la comunidad por la cálida acogida. No pues felicidades…