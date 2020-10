¡Por fin!, el Instituto Municipal de la Mujer en Aguascalientes presentó ayer a las regidoras del Cabildo capitalino el protocolo de la Policía Rosa; al respecto, la regidora Citlalli Rodríguez González señaló que urgía esa información pues el municipio reporta cifras alarmantes relacionadas a violencia familiar.

DIFERENTE A LAS ANTERIORES, como prácticamente ha sido todo en este 2020, del 4 al 18 de noviembre se llevará a cabo la 13ª edición de la Semana Nacional de Educación Financiera. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros desarrollará este evento bajo un modelo virtual, que permita llevar hasta la comodidad del hogar de millones de mexicanas y mexicanos, la educación financiera. Esta es la diferencia con las semanas nacionales anteriores, que se privilegiará el uso de las redes sociales y la tecnología a distancia, para desarrollar un considerable número de videoconferencias, mesas de debate, talleres y demás eventos, impartidos por expertos de las instituciones federales y autoridades del sector financiero, analistas e influencers interesados en participar… ¡POR FIN! El Instituto Municipal de la Mujer en Aguascalientes presentó ayer a las regidoras del Cabildo capitalino el protocolo de la Policía Rosa; al respecto, la regidora Citlalli Rodríguez González señaló que urgía esa información pues el municipio reporta cifras alarmantes, es decir, es el tercer lugar nacional en llamadas de emergencia relacionadas a violencia familiar, con el triple de llamadas que el promedio nacional. Enfatizó que es indispensable conocer a fondo el protocolo para evaluar la utilidad porque la Policía Rosa fue prometida desde el inicio de esta administración y es tiempo que no queda claro de qué se trata. Además apremia que el gobierno municipal no ejerza la violencia de género presupuestal, es decir no se puede destinar solo el 0.4% del presupuesto a la instancia que protege a las mujeres en el municipio… ¿FRACASO ANUNCIADO? Raúl Silva Pérezchica, quiere contender por la alcaldía capitalina; se le olvida que todos los candidatos que salen del IEA, pierden, y para muestra dos botones: Miguel Ángel Ochoa y Paco Chávez, éste último con problemas de denuncias en su contra. Más vale que el titular de educación lo piense dos veces, y no se quede sin Juan y sin las gallinas… NADA NUEVO. Ante el anuncio del Gobierno Federal de que en el tema de infraestructura para Aguascalientes está considerando la construcción del Libramiento Carretero, el senador Juan Antonio Martín del Campo afirmó que ello no es nuevo, toda vez que dicho proyecto ya se tenía, por lo que realmente no significa mucho y lamentó que en el tema de infraestructura el actual Gobierno Federal no le esté apostando, y él lo quiere realizar todo. “Vemos graves problemas en la SCT sobre todo en lo que es mantenimiento de vialidades en carreteras porque ahorita están regulares, pero no se les da el mantenimiento y de esto vamos a tener consecuencias en unos 3 o 4 años donde van a estar destrozadas”. En cuanto al tema de la desaparición de los fideicomisos, Martín del Campo lamentó que el Ejecutivo Federal quiera quitar ese recurso y cuestionó lo que habrá de pasar el próximo año que ya no tenga los recursos ahorrados de los 109 fideicomisos…. CON BASE EN LOS RESULTADOS de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor que recaban de manera conjunta el INEGI y el Banco de México en 32 ciudades del país, se tiene que en septiembre de 2020 el ICC se situó en 35.9 puntos con datos desestacionalizados, nivel que significó un avance mensual de 1.1 puntos. Con cifras ajustadas por estacionalidad, en el noveno mes de 2020 el componente correspondiente a la opinión sobre la situación económica de los integrantes del hogar en el momento actual frente a la que tenían hace doce meses, presentó un alza mensual de 0.5 puntos. El rubro que evalúa la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de doce meses respecto a la que registran en el momento actual creció 2.2 puntos. La variable que mide la percepción de los consumidores acerca de la situación económica del país hoy en día comparada con la que prevaleció hace doce meses aumentó 0.8 puntos en su comparación mensual. El indicador que capta las expectativas sobre la condición económica del país esperada dentro de un año respecto a la situación actual subió 1.1 puntos. El componente relativo a la opinión sobre las posibilidades en el momento actual por parte de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para efectuar compras de bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos se incrementó en 0.4 puntos con relación al nivel reportado el mes anterior… CON 10 REGIDORES se reunió el presidente del CDE del PRI, Herminio Ventura y la secretaria general Leslie Atilano; todos de los diversos municipios les reconocieron y agradecieron el trabajo que han venido desempeñando por casi un año. Ventura expresó su respaldo a los regidores del PRI y los exhortó a velar por los intereses de los ciudadanos, siendo una real oposición a los gobiernos de los diferentes palacios… TRAS LA CANCELACIÓN oficial del Festival de las Calaveras 2020 por parte del gobernador Martín Orozco Sandoval, el presidente del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez, reiteró la posición de dicho organismo manifestado hace algunas semanas en el sentido de que no había condiciones para llevarse a cabo. Lamentó que dada la importancia que este festival tiene para la economía del Estado y del Municipio, pero sobre para las aquellas personas que viven del sector turismo, restaurantes, hoteles, todas aquellas personas que rentan una vivienda también, todos los prestadores de servicio sufrirán graves afectaciones pues se trata de una derrama económica importante que esta vez no llegará. Al respecto, José Gil Gordillo, secretario de Comisiones del Colegio, comentó que de acuerdo a información de Data Tour, los dos meses en que más ocupación hotelera hay en Aguascalientes son justamente los meses de abril y octubre. “Digamos que en octubre la ocupación en años anteriores era del 90% de lo que se ocupa en la feria, por lo que si el Festival de Calaveras se está cancelando hay afectaciones”… SOBRE SU RELEVO como presidente de los economistas, Pérez Sánchez dio a conocer la convocatoria para renovar la Mesa Directiva y será a través de una asamblea el próximo 24 de octubre a las 10 de la mañana en sus instalaciones donde se definirá a su sucesor previo registro de los interesados que deberán enviar su propuesta de plan de trabajo y la planilla de integrantes al correo colegiodeeconomistasags@gmail.com…