INCONFORME porque la Policía Municipal no los deja ni pararse en la zona del Centro Comercial Agropecuario, por el bulevar a Zacatecas, el presidente de las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del estado de Aguascalientes, Oscar Romo Delgado, quien estuvo presente en la entrega de 1,500 despensas alimenticias a taxistas aprovechó para solicitarle a la alcaldesa Tere Jiménez una cita urgente para plantearle que no es capricho de los taxistas, sino una necesidad de la población que tras sus compras requiere traslado… EN UN TEMA DELICADO en materia de seguridad y procuración de justicia con relación a un delito cometido en Aguascalientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo intervención y es probable que desde aquí se promueva la sanción hacia un juez federal que negó atención a un empresario solicitante de amparo y protección al sentirse acosado e inseguro ante amenazas recibidas y que al paso del tiempo fue “levantado”; a la fecha sigue en calidad de desaparecido desde marzo pasado y la familia ha denunciado desaparición forzada, de la que por cierto, hasta ahora, se desconocen mayores datos. Para el despacho jurídico local que ha promovido este asunto, es importante que la Corte haya atraído el caso, pues quiere que se reconozca el carácter de víctima a una persona que pidió protección en su debido tiempo y ante un juzgado federal, pero se la negaron, de manera que ahora el daño no puede ser resarcido pues el empresario está desaparecido pero se considera que sí se deberá aplicar una sanción a quien le negó la protección, tratándose del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, curiosamente el mismo que ordenó la prisión preventiva de Rosario Robles. Por lo pronto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo hizo suya la petición y solicitó a un tribunal colegiado que remitiera el expediente para ponerlo a consideración de sus homólogos en la Primera Sala de la Corte… MÁS CALLADOS QUE NUNCA están en Morena, cuando se esperaría que hubiera efervescencia por el proceso de elección de su dirigencia. Seguro algo traman los que siempre quieren estar a la vista y en cuanto se tenga el resultado, el próximo 10 de este mes, saltar para volver a jugar a las declaraciones mediáticas y la poca organización mostrada, al menos hasta que haya quien desde el centro les ponga un alto y orden. La encuesta abierta organizada por el INE para la elección de presidente o presidenta, secretario o secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional, partido del Presidente de México y fundado por él, se está llevando a cabo y cerrará el 8 de este mismo mes; se espera que el resultado se conozca el día 10 para que una vez conocidos quienes se encargarán de llevar las riendas de este partido no tan nuevo, tomen protesta el día 11, si es que no hay impugnaciones o rebatingas, de esas que se acostumbran en este movimiento izquierdista. Lo cierto es que mientras la efervescencia se vive a nivel central, en lo local los Morenos están callados y serenos… SEVERAMENTE AFECTADO se vería el Municipio de Jesús María de confirmarse que el próximo año 2021 no recibirá recursos para seguridad del Fortaseg, así lo señaló el presidente municipal, José Antonio Arámbula López. En ese sentido, detalló que hace 2 años, Jesús María recibió un total de 15 millones de pesos y este año tuvieron 7.5 millones de pesos y para el próximo año se tendría cero. Afirmó que es una situación que le pega necesariamente al Municipio siendo prioridad la seguridad. Reconoció que Jesús María también es un municipio afectado por la delincuencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el robo a casa-habitación, el robo a transeúntes, las riñas, daño en las cosas y también la problemática fuerte de consumo de drogas entre los jóvenes. Ante esta situación, Arámbula López dijo que necesariamente buscarán refugiarse con el Gobernador Martín Orozco Sandoval con el fin de que les pueda auxiliar con recursos para seguridad… CON DOLOR DE ESTÓMAGO sigue el personal sindicalizado del INEGI a pesar de que hace una semana inició el regreso a la nueva realidad, porque no quiere trabajar. Luego de enterarse que una parte del personal de este instituto regresó a laborar, con todas las medidas preventivas -dicen- y en forma escalonada, es decir que solo se presentarán unos días a la semana, para evitar aglomeraciones en las oficinas, de inmediato enviaron sendos mensajes a sus líderes sindicales. Les recuerdan la resolución de la Suprema Corte de Justicia, del 24 de septiembre del presente año, en el sentido de que se prorroga la suspensión de labores en el gobierno federal del primero al 30 de octubre. Los sindicalizados se quisieron curar en salud, pues tan solo pensar en regresar les causa indigestión después de poco más de seis meses de no presentarse a trabajar (no por gusto por supuesto). Ya se habían acostumbrado a descansar y la nueva realidad da temor a muchos, pues no hay que olvidar el recuento de daños que ha dejado la pandemia del COVID en el INEGI. Muchos, entre ellos el presidente de la institución, Julio Santaella, dieron positivo a la enfermedad, algunos con síntomas leves, otros estuvieron delicados y/o graves; algunos no la libraron y otros más actualmente se encuentran en hospitales de la entidad, debatiéndose entre la vida y la muerte. Así que el temor es fundado. Ojalá y entre los miles de trabajadores de ese organismo en la entidad, no haya un rebrote y consideren que dentro de colaboradores hay adultos mayores con padecimientos crónicos que los hacen más vulnerables a contagiarse de Covid 19… EN LA CEREMONIA EUCARÍSTICA donde cuatro diáconos fueron ordenados sacerdotes, el obispo Chema de la Torre, advirtió a los jóvenes que el ministerio que adquirieron deben asumirlo con responsabilidad. Subrayó que para ejercer el ministerio requieren fortaleza espiritual, emocional y física, de lo contrario no estarán en condiciones de orientar y ayudar al prójimo. En broma se quejó: “ya no soy influencer”, porque antes lo seguían en Facebook, en la misa que transmite, 1,500 personas y ahora son 200.