Vaya encerrona que vivieron Luis Marcos Robledo Delgado, dirigente sindical del IMSS en Aguascalientes, y Rafael Olivos Hernández, líder nacional, durante el XXX Congreso Seccional Ordinario…

VAYA REVUELO que provocó “¿Cuánto gana mi profe?”, plataforma creada por estudiantes para consultar los salarios de académicos de la UAA y otras universidades públicas. Tras su difusión en El Heraldo, las redes sociales sacaron la calculadora y comenzaron las comparaciones, especialmente entre los sueldos de los rectores. Pero el asunto tiene más fondo que contar billetes ajenos: mientras algunos docentes registran percepciones de apenas 244 pesos brutos mensuales, otros superan los 90 mil, según los datos publicados. Claro, existen diferencias de categoría, contratación y carga laboral. Entre profesores por asignatura e investigadores de tiempo completo hay todo un universo salarial. La plataforma abrió una conversación necesaria: cuánto se paga por enseñar y bajo qué condiciones se trabaja… HABLANDO DE TRANSPARENCIA y de cuentas que deben explicarse, en Tepezalá, la alcaldesa Leticia Olivares Jiménez salió a defender las finanzas municipales y aseguró que su administración no debe ni un peso ante la Auditoría Superior de la Federación. El asunto involucra alrededor de 165 millones de pesos cuya comprobación sigue bajo revisión. Según la presidenta municipal, la documentación ya fue entregada en tres ocasiones, pero parece que la tercera tampoco fue la vencida. Acompañada del síndico, insistió en que no hay recursos desaparecidos ni cantidades que devolver, sino un procedimiento de fiscalización todavía abierto. Ahora cuentan con 30 días hábiles para presentar nuevamente facturas, contratos y comprobantes. Habrá que ver si esta vez los papeles convencen a los auditores, porque, tratándose de dinero público, las cuentas deben cuadrar y no solamente de palabra… PERO NO SOLAMENTE las autoridades municipales están obligadas a rendir cuentas; también quienes representan a los trabajadores. Y vaya encerrona que vivieron Luis Marcos Robledo Delgado, dirigente sindical del IMSS en Aguascalientes, y Rafael Olivos Hernández, líder nacional, durante el XXX Congreso Seccional Ordinario. Los trabajadores llegaron con una larga lista de reclamos por falta de personal, plazas sin cubrir y presuntas irregularidades, pero también con la paciencia agotada. Entre gritos de “¡Fuera Olivos!” y “¡La base no se vende!”, los dirigentes intentaron explicar los procedimientos sindicales, aunque sus argumentos no lograron calmar los ánimos. Después de cinco horas de reunión, ambos optaron por levantarse de la mesa y retirarse, dejando a los inconformes con más preguntas que respuestas. La escena dejó una curiosa paradoja: quienes acudieron a exigir representación terminaron viendo cómo sus propios representantes tomaban la puerta de salida. Y eso que apenas estaban pidiendo que los escucharan… EN CONTRASTE CON LAS TENSIONES sindicales, donde las reuniones terminan entre gritos y portazos, en el Colegio de Ingenieros de Aguascalientes las cosas transcurrieron por terrenos más tranquilos. La planilla “Renovación”, encabezada por Luis Gerardo del Muro Caldera, ganó la elección del Consejo Directivo para el periodo 2027-2028, en una jornada en la que participaron 140 asociados y hasta hubo un notario que dio fe del proceso. Salvador Martínez Hernández ocupará la vicepresidencia; Miguel Ángel Soto Zamora, la primera secretaría, y Eduardo Reyes Rivera, la tesorería. Ahora tocará comprobar que el nombre de la planilla no se quede solamente en el papel. Por lo pronto, ya tienen los planos; falta ver cómo les queda la obra… DEL ÁMBITO PROFESIONAL pasamos al panorama económico que enfrenta Aguascalientes, donde el secretario de Desarrollo Económico, Esaú Garza de Vega, asegura que el triunfo demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos no tiene por qué quitarles el sueño a los empresarios locales. Por el contrario, considera que el nuevo equilibrio político podría abrir oportunidades comerciales y facilitar las negociaciones del T-MEC. Eso sí, el Gobierno estatal mantendrá un ojo puesto en las exportaciones y otro en las decisiones de Washington, no vaya a ser que cambien las reglas a medio partido. Mientras republicanos y demócratas coinciden en la necesidad de competir con China, Aguascalientes busca conservar y ampliar su participación en las cadenas de suministro. En los negocios internacionales, más allá de los colores partidistas, lo importante es que sigan llegando los pedidos y, de preferencia, que las cuentas salgan a favor… MIENTRAS SE HABLA de competitividad y crecimiento económico, en las calles de Aguascalientes los problemas son mucho más inmediatos. Basta darse una vuelta por el cruce de las avenidas Eugenio Garza Sada y La Querencia, donde los automovilistas libran su propia batalla diaria. Los trabajos en la lateral han convertido las horas pico en una auténtica prueba de paciencia, en la que avanzar unos cuantos metros parece toda una hazaña. Vecinos y conductores piden, cuando menos, la presencia de elementos de Tránsito para poner algo de orden en semejante embrollo. Porque una cosa es mejorar las vialidades y otra muy distinta que, mientras llegan los beneficios, los automovilistas tengan tiempo de sobra para contemplar el paisaje, siempre y cuando el coraje se los permita… CALVILLO SE PREPARA para ponerse más dulce que nunca con la Feria Nacional de la Guayaba 2026, del 4 al 13 de diciembre, donde Gloria Trevi promete hacer cantar hasta a los árboles frutales. El alcalde Daniel Romo Urrutia anunció una cartelera que incluye a Enjambre, Conjunto Primavera, Cuisillos y La Original Banda El Limón, entre otros artistas. Se esperan 250 mil visitantes y una derrama de 250 millones de pesos, así que la guayaba podría dejar bastante jugo en la economía local. Además, el 98% de los eventos serán gratuitos y habrá un operativo de seguridad con más de 160 elementos. Entre música, charreadas y exposiciones, Calvillo promete una fiesta para todos los gustos y bolsillos.