UNA INTENSA JORNADA de trabajo ha tenido la Dirección de Regulación Sanitaria del ISSEA que se encarga de supervisar cuatro sectores en la Feria Nacional de San Marcos: el sector uno (Madero, Venustiano Carranza, Jardín San Marcos y Corredor J. Pani), el sector dos (zona de antros y colonia Las Flores), el sector tres (Expo plaza, velaria de la Plaza de Toros y juegos mecánicos) y el sector cuatro (Isla San Marcos). Realizan inspecciones sanitarias enfocándose en bares, hoteles, restaurantes y otros establecimientos para mantener condiciones higiénicas y prevenir fauna nociva. Ante ello, se solicita la colaboración ciudadana para denunciar cualquier irregularidad… EN MEDIO DE LA INMINENTE temporada de riego en la entidad, la atención se centra en el estado de las presas y embalses en Aguascalientes. Al respecto, Carlos Enríquez Becerra, jefe de Proyectos de Hidrometría de la Conagua en la entidad, contextualizó la situación actual: «Aquí, la época de riego no tarda en empezar. Ya tienen autorización para regar una parte de la superficie de riego». Esta autorización implica un momento crítico en el que la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 01 debe tomar decisiones estratégicas sobre el uso del recurso hídrico. Por ello se adentró en los desafíos que enfrenta la región, especialmente debido al prolongado estiaje, dado que la escasez de lluvias y los días soleados pronosticados aumentan la urgencia de cuidar el agua. En este sentido, hizo un llamado a la población en general a cuidar el agua, “porque se vienen periodos críticos porque van a ser días muy soleados y aun no hay pronóstico de lluvia pronto para Aguascalientes», enfatizó el experto… DONDE EL AGUA ERA muy necesaria es en el reciente incendio en una vivienda del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez en Aguascalientes, el cual ha dejado una profunda huella en la comunidad, pero también ha despertado una ola de solidaridad y apoyo por parte de las autoridades municipales. El presidente municipal, José Juan Sánchez Barba, junto a un equipo multidisciplinario de funcionarios municipales, visitó el lugar de los hechos para brindar su apoyo a los familiares de las víctimas. Esta acción demuestra un compromiso real y tangible con la comunidad en momentos de crisis. El municipio se ha comprometido a proporcionar asistencia en diversas áreas, desde la conexión con la Fiscalía, hasta la limpieza y rehabilitación del inmueble afectado. En los próximos días, se llevarán a cabo reuniones para determinar las acciones a seguir, incluido el peritaje estructural del inmueble. Esta planificación cuidadosa garantizará que se tomen las medidas adecuadas para reconstruir y recuperar lo perdido. En momentos difíciles como este, la solidaridad y la colaboración son más importantes que nunca… NADA DE SOLIDARIDAD hay en el fenómeno de las compras en línea, pues ha surgido una nueva modalidad de fraudes con los envíos de paquetería, por parte de los ciberdelincuentes, que no cesan en sus intentos por defraudar a cuentahabientes de tarjetas de débito o crédito. Se hacen llegar vía correo electrónico o mensaje sms de los usuarios de teléfonos celulares, notificaciones sobre supuestos envíos que están frenados, porque se quiere verificar el domicilio, con el único fin de acceder a información para proporcionar datos que permiten la clonación de tarjetas e incluso el depósito de dinero para que esos paquetes puedan llegar. De esta forma vale la pena revisar muy bien cuando se pide un producto en línea, ya que estos defraudadores utilizan la imagen de compañías para hacer parecer que se trata de una notificación legítima de estas compañías que venden de todo… QUIENES TAMBIÉN VENDEN de todo son los chinos, y en su visita a Aguascalientes, Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, habló del ingreso de vehículos chinos de bajo costo al mercado automotriz mexicano y su impacto en la industria. Ante la pregunta sobre cómo percibe Nissan esta nueva competencia, Busquets enfatizó la confianza en la fortaleza de la marca y el compromiso con la mejora continua. «Nosotros somos líderes del mercado y lo vamos a continuar siendo. Tenemos una buena marca, a la gente le gusta Nissan y somos un soporte muy fuerte». Al abordar el tema de la competencia de los autos chinos de 15 mil pesos, el vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana destacó la importancia de mantenerse alerta y enfocados en la mejora constante. Sin embargo, Busquets no mostró preocupación ante la competencia emergente, enfatizando en el equipo humano de Nissan como uno de los pilares fundamentales de su éxito…