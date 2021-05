A la congeladora fueron enviadas 7 mil dosis de vacuna anti COVID que sobraron de las 39 mil programadas en la primera etapa de inmunización del sector educativo del Estado.

PRESUMIÓ ayer el gobierno de la ciudad las labores de limpieza que personal de servicios públicos llevó a cabo en la Plaza de la Patria con escobas convencionales, una barredora para el cepillado de pisos, un vehículo para la dispersión de agua, desengrasantes y desodorizantes, con la finalidad de contribuir en la reducción de riesgos de contagio por COVID-19. Cruzamos los dedos para que en su paso las brigadas hayan aprovechado para darle una buena tallada a la Estación de Higiene instalada frente a la puerta de Palacio Municipal y que, como le comentamos ayer en este espacio, destaca por insalubre… UNA PAUSA hará este día la comunidad estudiantil integrada por 293 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, junto con todo su personal docente y todos los servidores públicos del IEA, y disfrutarán de un día de asueto con motivo de la conmemoración de la Batalla de Puebla, de acuerdo a lo programado en el calendario escolar ciclo 2020-2021… A LA CONGELADORA fueron enviadas 7 mil dosis de vacuna anti COVID que sobraron de las 39 mil programadas en la primera etapa de inmunización del sector educativo del Estado. Para aplicarlas a los trabajadores faltantes, el súper delegado de la Secretaría del Bienestar, Aldo Ruiz Sánchez, señaló que este tema requiere perfecta coordinación con el Instituto de Educación y la organización sindical, porque ellos traen mejor el pulso de ese sector, además el SNTE es el encargado de convocar al magisterio… NO QUITAN EL DEDO del renglón en la agrupación Fuerza Magisterial de Aguascalientes contra la UMA cuya representación se manifestó ayer en la sede sindical de la sección uno del SNTE para exigirle a la dirigencia que encabeza Ramón García Alvizo intervenir de modo decidido en sus demandas para echar atrás las reformas a la Ley del UMA, porque la presión social es la forma eficaz para lograr que se les haga justicia. Una veintena de profesores volvió a repudiar la actitud arbitraria de los ministros de la SCJN que se adjudican la facultad de afectar la economía de los jubilados y los pensionados, sin tomar en cuenta los derechos que tenían al momento de la jubilación que fue en base a salarios mínimos… AQUÍ NO; aunque el gobierno norteamericano ha abierto la posibilidad de vacunar a jóvenes de 12 a 16 años de edad, en México todavía no, según dijo el propio Aldo Ruiz, habrá que analizarse cuáles marcas sí pueden utilizarse, todas no, razón por la cual es un tema que debe ser investigado… A LA VISTA DE CONOCEDORES del tema electoral hay dos candidaturas consideradas como fuertes en la contienda por la presidencia municipal de Aguascalientes, el resto de los candidatos y grupos políticos buscan posicionarse en el tercero y cuarto lugar, para de esta manera, garantizar que sus partidos logren mantener el registro y seguir en la lucha política de posteriores contiendas. El esfuerzo lo hacen varios de los candidatos a los que se les ha visto ya caminar calles y avenidas saludando a quien le quiera saludar. Quedan aproximadamente cuatro semanas para que recorran distritos y municipios, según sea el caso, mientras que unos están tranquilos porque saben que nada tienen que perder, aunque pierdan, pues el hecho de ser candidatos por cualquier partido, les hace tener currículum político, otros quieren ganar y saben que para estar en la lucha se deben esmerar, sólo que en este tiempo, resulta complicado llamar la atención de la ciudadanía, que en algunos casos ha sido decepcionada por la clase política, y consideran que sus promesas son huecas, pues han transcurrido los años y todos dicen lo mismo, pero no es lo mismo decir que hacer. Temas de agua, desempleo, seguridad, suicidios, drogadicción, embarazos no deseados, y ahora hasta cirugías para cambio de género, es lo que se ha planteado por algunos, y en los hechos, la ciudadanía en muchos casos tiene decidido su voto, al menos los que quieren acudir a votar y falta convencer a los indecisos y a los inconformes con la forma en que se maneja la clase política y vaya que ejemplos hay varios, basta ver, la aspiración de algunos diputados por ser reelegidos a pesar de no gozar de la reputación deseada y no haber aprovechado del todo, políticamente hablando, su paso por el Congreso del Estado… EMPEZARON LOS DEBATES políticos organizados por la autoridad electoral, y llama la iniciativa privada en Aguascalientes, a que los candidatos de los diferentes partidos políticos, sepan aprovechar los espacios y la atención de los ciudadanos, para presentar propuestas de alto impacto social. El presidente de Canaco, Humberto Martínez Guerra, externó que los debates deben estar alejados a actos de guerra sucia, y en su caso deben ser meramente propositivos. Agregó, que el sector productivo, será muy crítico con los aspirantes a cargos de elección popular… AHORA EN SAN JOSÉ de Gracia y Cosío, elementos de la Policía Estatal llevaron a cabo un desfile con la participación de carros alegóricos y patrullas, por las calles. Lo anterior, dentro de los festejos por el Día del Niño, que si bien, fue el pasado viernes, en los días posteriores los elementos del Mando Único, han realizado las mismas acciones en varias cabeceras municipales, llevando minutos de alegría a los pequeños que disfrutaron la presencia de algunos personas de Disney, con regalos y dulces… TERCERO AL BAT… se concretó en la delegación estatal de Profeco el relevo de titular. Con apenas cuatro meses al frente de la oficina, Javier Aguilera Candelas dejó el cargo y en su lugar fue nombrado Alejandro Salas Domínguez. Se trata del tercer titular que llega a la dependencia federal en esta entidad con el actual gobierno federal. Primero estuvo Carlos Olvera Ávila, luego Aguilera y ahora Salas Domínguez… TRASCENDIÓ que el candidato a diputado local del PRI, por el Distrito XV, David Hernández Vallín fue hospitalizado por complicaciones de COVID-19….