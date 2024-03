Arrancan las quejas. El presidente local de MORENA, Gilberto Gutiérrez y la candidata a senadora, Nora Ruvalcaba Gámez, denunciaron lo que parece ser el primer acto de “guerra sucia” en su contra.

QUE NO QUEDE DUDA, el exlíder magisterial Heriberto Gallegos se quedó con la candidatura a diputado local por el distrito 3, correspondiente a Pabellón de Arteaga y la directiva municipal del PRD podrá impugnar o ir a bailar a Chalma, pero no se la van a regresar a Daniel Vital. Y es que ayer la Dirección Estatal del Sol Azteca dio a conocer la lista de los palomeados luego de cumplir, dicen, “la normatividad interna y sobre todo pensando en lo mejor para el PRD y la ciudadanía con perfiles que aporten a elevar los resultados en cada uno de los distritos y Ayuntamientos”. Dicho lo anterior van: en el Distrito 3, Heriberto Gallegos Serna. Distrito 9, la panista Alma Hilda Medina Macías. Distrito 13, Jedsabel Sánchez Montes y Distrito 16, Emanuelle Sánchez Nájera. Para las pluris, la lista la encabeza Graciela Bautista Castañeda…Y PARA ALCALDES el reparto fue: Aguascalientes: Cindy Ruvalcaba de Loera. Pabellón de Arteaga: Claudia Gabriela Ambriz. San José de Gracia: Janett Zoitsa López Quiroz. Tepezalá: Imelda Bernal Marmolejo. Asientos: Presidencia: José Manuel González Mota. Regiduría Fernando Medina Medina sindicatura Eva Macías Macías. Cosío: Maribel Zavala de Santiago. El Llano: José Manuel Martínez Zamora. San Francisco de los Romo: Javier Hernández Parga. Jesús María: María Dolores Adame Macías… ARRANCAN LAS QUEJAS. A menos de una semana de iniciadas las campañas políticas federales, el presidente local de MORENA, Gilberto Gutiérrez Lara y la candidata a senadora, Nora Ruvalcaba Gámez, denunciaron lo que parece ser el primer acto de “guerra sucia” en su contra. Según lo relatado por el dirigente, el pasado viernes dos miembros del partido se encontraban pintando una barda publicitaria para la candidata en el municipio de San Francisco de los Romo cuando fueron interceptados por las autoridades municipales y grupos de choque acusados de vandalizar la vía pública. Gutiérrez Lara señaló que lo anterior es un mensaje enviado por la oposición para decir que solo ellos pueden hacer campaña visual. A los afectados les quitaron sus cosas y se llevaron sus vehículos. “Les dijeron de todo, que no iban a salir. Y bueno, pues ya, les apoyamos legalmente para que pudieran quedar en libertad”, declaró. También se dicen listos para hacer frente a la quita de lonas, que hacen de noche personas presuntamente contratadas por el PAN. También denunciaron que este partido ya está imponiendo a los servidores públicos de tener listas con credenciales de elector, utilizando todo el poder de Gobierno del Estado y de los gobiernos municipales, para “imponerse en una elección que quieren volver a violar, como en 2020”. Finalmente, comentó que para que la denuncia no solo quede en lo mediático, se hará lo correspondiente en materia legal por abuso de autoridad y privación de la libertad. Sobre los pactos de civilidad entre los diversos entes políticos, el dirigente morenista aseguró que no fueron requeridos por la Secretaría General de Gobierno y argumentó que su partido no tiene por qué firmar pactos de civilidad porque respeta la ley… SE PREPARAN distintas agrupaciones feministas para la marcha del 8 de Marzo y conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Aguascalientes. En esta ocasión la convocatoria es a través de las redes sociales y que en este año la marcha está inspirada en la dinámica de la capital del país, es decir que abrirá sus calles a quienes deseen unirse a este llamado a la igualdad y la justicia. De acuerdo a lo que señalan en redes sociales, en esta nueva modalidad, quienes quieran salir a marchar podrán hacerlo a través de contingentes autoconvocados, brindando así una mayor flexibilidad y empoderamiento. Dará inicio a las 5 de la tarde y tendrá como punto de partida la Fiscalía General del Estado en Héroe de Nacozari, siguiendo por la avenida López Mateos, la calle Josefa Ortiz de Domínguez, Madero hasta llegar a la Exedra y se estima que concluya alrededor de las 9 de la noche. Este recorrido simbólico refleja el compromiso de las participantes en la búsqueda de la igualdad de género y el fin de la violencia hacia las mujeres… UN LLAMADO A LOS LEGISLADORES hizo el coordinador del Frente Nacional por la Familia, Jaime Castro Chávez para que desestimen y voten en contra de referidas iniciativas relativas a la creación del Sistema Estatal de Cuidados, las cuales en su opinión, causan un prejuicio a las familias y a la sociedad en general. Señaló que existen al menos 4 iniciativas en el Congreso del Estado que buscan reformar el artículo 4° de la Constitución del Estado para crear un sistema estatal de cuidados. Una de estas proviene de la diputada Sanjuana Martínez del PRD, otras dos son impulsadas por Yolitzin Rodríguez de Movimiento Ciudadano, y otra por Raúl Silva Pérezchica del PAN. Consideró que son incorrectas y negativas en su motivación, además de considerarlas innecesarias por su carácter invasivo e intrusivo. Argumentó que el Estado debe respetar la voluntad de los acuerdos conyugales en lo que respecta a las actividades relacionadas con la salud, y criticó la definición propuesta de cuidados no profesionales, que considera una descripción inexacta de la labor de cuidado que realizan las mujeres y los familiares hacia sus hijos… EN CONTRAPARTE, Angélica Contreras, representante de la Asociación Cultivando Género destacó la importancia de comprender el concepto integral del cuidado, un tema que a menudo se ve desde una perspectiva limitada. Dijo que el Sistema de Cuidados no es una innovación exclusiva de Aguascalientes, sino que es un modelo adoptado por otros estados y países que reconocen el derecho fundamental de todas las personas a recibir y brindar cuidados. Enfatizó que el cuidado va más allá de la imagen tradicional de padres cuidando a hijos, abarcando también el cuidado de personas adultas mayores, enfermas o con discapacidades. El Sistema de Cuidados, según Contreras Ruvalcaba, debe ser concebido como un sistema integral que abarque todas las etapas de la vida, desde la gestación hasta la vejez, reconociendo el derecho fundamental de todas las personas a cuidar y ser cuidadas…