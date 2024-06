Dejó solos la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a los consejeros electorales del IEE, en la pifia generada tras la incursión a la sede del consejo municipal de Rincón de Romos.

ANTE LA OLA DE CALOR, el IMSS en Aguascalientes recomienda intensificar el cuidado de personas vulnerables; aquellas con enfermedades crónicas degenerativas, adultos mayores, menores de 0 a 5 años y embarazadas. Gerardo Peláez Pastén, coordinador de Primer Nivel de Atención del IMSS, enfatizó la importancia de la prevención y atención oportuna de síntomas como mareo, deshidratación y agotamiento. Recomienda evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa ligera y mantenerse hidratado. Además, los Módulos PrevenIMSS y las Unidades de Medicina Familiar están disponibles para atención y asesoría… DEJÓ SOLOS la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, en la pifia generada tras la incursión a la sede del consejo municipal de Rincón de Romos, pese a que estas instalaciones deberían haberse mantenido con vigilancia permanente de la documentación electoral, razón por la que un paquete electoral fue dañado. Y es que pese a que se implementó y anunció un importante operativo de seguridad en la jornada electoral, un descuido de unos minutos bastó para empañar el saldo blanco que reportó la noche del domingo Manuel Alonso García… PESE A LAS DIFICULTADES con la Dirección del Hospital Miguel Hidalgo, el presidente del Patronato, Ricardo Magdaleno Rodríguez, comentó que dicha asociación ha mantenido un esfuerzo notable en otras áreas de la salud ocular. Hasta el cierre de mayo, se han realizado 1,875 cirugías, un aumento del 17% respecto al año pasado. Las consultas también han incrementado en un 5%, alcanzando las 4,045. En cuanto a cirugías de catarata, se han efectuado 948, un 9% más que el año anterior. No obstante, los trasplantes de córnea reflejan claramente el problema. “En las demás áreas hemos podido mantener e incluso superar nuestras metas del año pasado, pero en trasplantes de córnea estamos muy por debajo. Esto es una prueba de la gravedad de la situación actual”, señala el presidente del Patronato. En lo que va del año, dijo que el Banco de Ojos ha realizado sólo 24 trasplantes de córnea, en comparación con los 39 realizados en el mismo periodo del año pasado. Esta disminución es alarmante, considerando que la entidad debe atender no sólo a los pacientes de Aguascalientes, sino también a aquellos de regiones vecinas como los Altos de Jalisco, Zacatecas y el poniente de San Luis Potosí… HA REVOLUCIONADO el comercio electrónico nuestra manera de comprar, ofreciéndonos una ventana ilimitada de oportunidades y comodidad. Sin embargo, esta misma ventana nos expone a ciertos riesgos, como los fraudes cibernéticos. Estas estafas, que se aprovechan del desconocimiento o la falta de precaución, han evolucionado y se han vuelto más sofisticadas, convirtiendo actividades cotidianas como realizar compras en línea, depósitos o transferencias, en riesgos potenciales. Existen varias modalidades, como el fraude sin presencia de la tarjeta: este método ocurre cuando un delincuente obtiene la información de una tarjeta de crédito robada y la utiliza para realizar compras en línea. La obtención de estos datos suele hacerse a través de la web oscura o mediante engaños como el phishing, donde los estafadores se hacen pasar por entidades legítimas para obtener información confidencial. La apropiación de cuenta: en este tipo de fraude, los estafadores utilizan datos robados para tomar el control de la cuenta de una víctima. Esto puede resultar devastador, ya que permite a los delincuentes acceder a información personal y financiera sensible. El fraude de compra en línea con retiro en tienda: aquí, los estafadores adquieren productos utilizando información de tarjetas de crédito robadas o cuentas bancarias ajenas y eligen la opción de retirar el producto en una tienda física, obteniendo la mercancía antes de que la víctima se percate del cargo no autorizado. Y las tiendas en línea fraudulentas: estos sitios web falsos imitan la apariencia de empresas legítimas y ofrecen productos a precios reducidos para atraer a compradores desprevenidos. Una vez realizado el pedido, los productos nunca son enviados y el sitio desaparece, llevándose el dinero de las víctimas… GRATO SABOR de boca deja la cabecera municipal de Palo Alto en el municipio de El Llano a quienes le visitan, al encontrarse con una plaza principal ordenada y cuidada entre el templo principal y la presidencia municipal, al encontrarse que hay orden y limpieza, cosa que no tendría nada de extraordinario y es lo mínimo indispensable que se espera de las autoridades responsables. No obstante, en esta ocasión resalta el interés que se tuvo por instalar espacios comerciales y generar andadores, que si bien estos módulos, la gran mayoría están vacíos, son un punto de partida para motivar la presencia de visitantes, en una zona que bien podría explotarse turísticamente por sus edificios históricos, que guardan parte de los orígenes de Aguascalientes. Bien cabría hacer este tipo de reflexiones en torno a cabeceras municipales como Jesús María y Calvillo, en las que naturalmente existe una mayor presencia de visitantes en sus plazas principales, con el surgimiento de problemáticas como la regulación urbana, falta de estacionamientos, accesibilidad y tráfico, en torno a su manzana principal, que vale la pena revisar para que sigan siendo un espacio atractivo…