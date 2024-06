En Rincón de Romos el candidato ganador, Erick Muro, de Morena, obtuvo 8,992 votos, mientras que Héctor Castorena de la coalición PAN-PRI-PRD cuenta con 8,311 votos.

SI NO HAY OTROS DESCUIDOS, este miércoles a partir de las 8 de la mañana, los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Estado iniciarán los cómputos para determinar la cantidad de votos que obtuvo cada candidatura participante en el proceso electoral, con lo que se oficializarán los resultados… SERÁ DÍA INTENSO para el municipio de la capital y el de Rincón de Romos, y es que en este último las cosas están calentándose entre Morena y el PAN; desde ayer empezó la polvareda por acusaciones y sin duda hoy será de defensa a ultranza del voto, con discusiones en torno al reconteo de paquetes electorales, que buscarían la modificación del resultado que se tiene hasta el momento, dado que en el caso de Rincón de Romos el candidato ganador, Erick Muro Sánchez, de Morena, obtuvo 8,992 votos y el 40.79% de la preferencia electoral, mientras que Héctor Castorena Esparza de la coalición PAN-PRI-PRD cuenta con 8,311 votos, que representan el 37.7% de la preferencia electoral. En el caso del Ayuntamiento de Aguascalientes se ven envueltos más intereses en la disputa por los espacios en el cabildo, y se espera que haya petición de apertura de paquetes electorales, entre ellos, aquellos que no presentan el acta legible o que fue guardada al interior del paquete, además de aquellos en los que representantes de partido acusen inconsistencias, o la anulación de casillas electorales a través de la vía jurídica con el fin de que se modifiquen los cocientes electorales que a la postre hacen la diferencia en posiciones de representación partidista. En esta disputa intervendrán el PAN, MORENA, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde que buscan quedarse con el mayor número de regidurías. Dependiendo de la contabilización de los votos, se podría definir que Karla Espinoza acceda a la segunda regiduría por MC, o que el Partido Verde cuente con una regiduría, a través de Luis Armando Salazar… DESDE EL PRD, su presidente estatal, Iván Sánchez Nájera, dará seguimiento a los cómputos, pendiente de la entrega de constancias de mayoría prevista de miércoles a domingo. Expresó satisfacción con los resultados locales para el PRD, a pesar de la necesidad de esperar los cómputos finales para obtener datos definitivos. «En nuestra estimación, terminaremos con un porcentaje de votación del PRD alrededor del 4%, lo cual es un incremento significativo respecto al 3% anterior», afirmó. El líder del PRD destacó la victoria de varias candidaturas del partido y aliadas con Acción Nacional, asegurando un aumento en la representación del PRD en regidurías. Presentó a Alejandra Rubalcaba como la próxima regidora en el municipio de Aguascalientes y a Lolis Adame, quien continuará como regidora en Jesús María. A nivel nacional, los resultados fueron menos favorables, con un 2.6% de participación según el conteo preliminar. Jesús Zambrano, dirigente nacional, confía en que el recuento de votos en 100 distritos prioritarios permitirá alcanzar el 3% necesario para mantener el registro nacional del partido. Sánchez Nájera lamentó esta situación, pero reconoció que deben esperar los resultados finales. Ante tan desalentador panorama mencionó la necesidad de fortalecer el partido desde la oposición, reconectándose con las causas sociales y las organizaciones civiles… TRAS EL PROCESO ELECTORAL aún hay dos diputados pendientes de reincorporarse, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Raúl Silva. Se trata de Cuauhtémoc Escobedo y Emmanuel Sánchez. Silva mencionó que, hasta el momento, todos los demás diputados que habían solicitado licencia ya se han reintegrado. Se espera que en dos semanas, el Congreso retome los temas importantes, considerando que ya traen una semana adelantada y con una composición similar a la anterior, lo que permitirá atender asuntos más polémicos sin inconvenientes… POR VANDALIZAR POZOS durante la jornada electoral del pasado domingo, cuatro personas fueron detenidas en la capital, informó el presidente municipal, José Juan Sánchez Barba. Según el alcalde, los individuos rompieron los candados de los pozos, pero gracias a un operativo conjunto entre la policía municipal y los vecinos de la zona, se logró prevenir mayores daños. En cuanto al regreso del alcalde electo, Leo Montañez, indicó que aún no ha recibido una solicitud formal, aunque el alcalde electo había manifestado su intención de regresar el domingo. «Estoy dispuesto a retirarme el día de mañana o el 15 de octubre. Ha sido un privilegio y un orgullo estar aquí», afirmó. Sobre la situación del suministro eléctrico, el presidente municipal informó que la Comisión Federal de Electricidad ya regularizó el servicio en la subestación de Cumbres, una de las zonas más afectadas por apagones. Finalmente, al ser cuestionado sobre su futuro político, Sánchez Barba expresó su disposición a asumir cualquier cargo público que se le encomiende …