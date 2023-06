Que le den prisa, pidió Blanca Rivera Río desde el Sipinna al Gobierno Municipal de Aguascalientes para que sesione y de una buena vez instale el comité que le corresponde.

URGE EL FONDO BIPARTITO entre el Gobierno local y FIRA, a falta de la Financiera Rural, ya que el ambiente climático apremia y si en este mes de junio no llegan las lluvias, la sequía atacará de forma grave a los pequeños y medianos productores tanto agrícolas como ganaderos, señaló el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. “Creo que el único salvavidas que pueden tener es este fondo bipartito, donde el Gobierno local ponga la misma cantidad que FIRA para que puedan recibir los pequeños y medianos productores apoyos, porque si no, no les quedará más que rentar sus parcelas o territorios o tal vez lo más drástico, venderlos”. Subrayó que en este caso es el único salvavidas que tienen hoy los pequeños y medianos productores y ganaderos, “que se entreguen recursos pronto porque si en este mes de junio no llegan las lluvias, van a estar lamentando mucho estos agroproductores de este ciclo primavera-verano”… QUE LE DEN PRISA, pidió Blanca Rivera Río desde el Sipinna al Gobierno Municipal de Aguascalientes, para que sesione y de una buena vez instale el comité que le corresponde y no se quede a la zaga porque el resto de los municipios, los rurales, han cumplido con esta encomienda para trabajar a favor de las niñas, niños y adolescentes que les corresponden, en tanto en la capital la tarea sigue pendiente. Agregó que Sipinna no puede hacer todo el trabajo a favor de la infancia, sino que se requiere colaboración interinstitucional, porque la responsabilidad de Sipinna es organizar, coordinar y vincular, pero le toca a las dependencias hacer operar el sistema, al menos es lo que ha dicho la gobernadora Tere Jiménez, para que todos hagan su esfuerzo… PRESUME EL GOBIERNO MUNICIPAL que lleva a cabo en los diferentes tianguis de la ciudad la supervisión de las medidas de los espacios que tienen destinados los comerciantes, así como la revisión de los giros de trabajo, con la finalidad de mantener el orden y la actividad comercial apegada al Código Municipal de Aguascalientes. Para ello, un equipo de verificadores realiza operativos constantes en los 72 tianguis de la ciudad; una de las revisiones de la semana fue en el tianguis ubicado en la colonia Jesús Terán, a la cual se sumaron los líderes tianguistas Manuel Tovar Ruiz, Manuel Oliva Serna, Mario Alberto Zamarripa Gómez y Oscar Chávez Viveros, quienes velan por los derechos de los mismos y también ayudan a la autoridad municipal a mantener el orden y control. El titular de Mercados, Israel Díaz, indicó que este tipo de actividad comercial ocupa espacios públicos y es necesario regular su funcionamiento para evitar afectaciones al entorno urbano y a la movilidad, además de ello, mencionó que al ser comercios semifijos que sólo se establecen por algunas horas, es común que con el paso del tiempo exista un desfase de las medidas, y es necesaria la intervención de los verificadores para corregir metraje y ubicación correcta de los puestos, para mantener el orden, organización y así evitar conflictos y facilitar la circulación de clientes. Ojalá Israel Díaz hubiera venido con sus verificadores al corredor José María Chávez este domingo, donde un enorme puesto de tacos de lechón se instaló justo donde inicia el Jardín de los Palacios, entre El Heraldo y la parte posterior del Palacio de Gobierno, y con mesas colocadas sin límite de espacio despachó a cuantos quisieron tomar un sustancioso desayuno, como si fuera un tianguis fuera de control, pero con permiso… “YO SOY UN AUTO MENOS” se denomina la actividad que, con motivo de las actividades de la Semana Nacional de la Bicicleta, las distintas organizaciones ciclistas con el apoyo de las autoridades estatales y municipales llevarán a cabo este lunes 5 de junio entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde en el cruce de las calles Madero y Morelos, informó en conferencia de prensa Jorge Sánchez Rodríguez, presidente de la Asociación Aguas con la Bici. Asimismo, dijo que el martes 6 se llevará a cabo la tradicional rodada nocturna que tiene como punto de partida el Jardín de San Marcos a las 20:45 horas, y el miércoles 7 el Municipio de Aguascalientes realizará otra rodada “Yo Soy un Auto Menos” a las 9 de la mañana en la Plaza Principal. Comentó además que este 2023 su organización cumple 15 años de haber sido fundada, el próximo 22 de septiembre con motivo del Día Mundial Sin Auto. “Nos faltan unos cuantos meses y vamos a hacer una fiesta en grande. Esperemos reunir unos 10 mil ciclistas. Y vamos a recordar este movimiento que también es fundamentalmente ambientalista con el fin de convocar a los ciudadanos a usar la bicicleta como medio alternativo de transporte que fomenta la salud y no contamina”…