Es Claudia quien viene este viernes a la ciudad y en el marco del anuncio de su visita, Aldo Ruiz Sánchez, en su calidad de militante y como integrante del equipo que apoya a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, descalificó el proceso interno que lleva a cabo el Frente Amplio por México.

Les tocó chambear y este miércoles 5 de julio se instalará la Diputación Permanente, cuya mesa directiva estará a cargo de Alma Hilda Medina Macías, como presidenta.

EN CLASE INTENSIVA estarán el jueves 13 de julio los desarrolladores de vivienda, para aprenderse de la A a la Z el nuevo Código Urbano del estado, en las oficinas del Colegio de Arquitectos, donde se contará con la participación del personal de la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, para revisar aspectos en relación a las atribuciones de los municipios, de la propia Seplade, los trámites ante Conagua, Manifiesto de Impacto Ambiental, así como de organismos y órganos de deliberación y auxiliares. Esto es parte de lo ya anticipado por el dirigente de la Canadevi, Juan Carlos Rodríguez García… ANTE LAS MÚLTIPLES ESTRATEGIAS de la delincuencia para cometer extorsión telefónica, el presidente de la Coparmex Aguascalientes, Juan Manuel Ávila Hernández, dejó en claro que no es responsabilidad de los empresarios y personas cuidarse de los extorsionadores, pero tampoco deben pecar de confianza en exponer a través de las redes sociales santo y seña de sus actividades, rutinas e información personal, donde basta unos cuantos minutos de investigación para que los delincuentes tengan información precisa para engañar a sus víctimas… Se congratuló porque la coalición del PAN, PRI y PRD también acudirá al pueblo a juntar firmar para su proceso interno. "Lo bueno es que AMLO sacó a los prianistas a recorrer las calles, pero se van a topar con pared"… Se congratuló porque la coalición del PAN, PRI y PRD también acudirá al pueblo a juntar firmar para su proceso interno. “Lo bueno es que AMLO sacó a los prianistas a recorrer las calles, pero se van a topar con pared”… MIENTRAS TANTO, estuvo presente en el registro de Xóchitl Gálvez Ruiz como aspirante a coordinar el Frente Amplio por México Toño, el senador estuvo en primera fila en el acto desarrollado en la Ciudad de México, donde Gálvez advirtió que el primer problema que debe ser atendido en el país es el de la seguridad porque “México merece más”, afirmó; merece que las mujeres salgan sin miedo a la calle, que los jóvenes tengan oportunidades y que los adultos mayores cuenten con medicinas y que no gasten sus pensiones en comprarlas… MÁS DE 4.6 MILLONES de pesos llegaron en dos semanas a los municipios de Aguascalientes, San Francisco de los Romo y El Llano a través del programa La Escuela es Nuestra, que entrega recursos a planteles educativos, informó la delegada de los Programas para el Bienestar, Silvia Licón Dávila. Detalló que las escuelas beneficiadas son aquellas cuya ubicación geográfica les significaba una desventaja, ello al no contar con acceso a las tecnologías como equipo de cómputo, internet, además de una infraestructura insuficiente, pero que gracias al apoyo otorgado por el Gobierno Federal ahora poseen instalaciones dignas que les permitirá tener una educación de calidad y calidez… UNA CENA DE GALA tendrá lugar en el marco de la sesión mensual de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en la entidad; su presidenta Berenice Cruz Frausto dio a conocer que será el próximo 17 de agosto y la presidirá la presidenta nacional de Amexme, Lucero Cabrales. “Si bien habíamos tenido la toma de protesta de cambio de este comité, la legal, pues faltaba la protocolaria, entonces, el 17 de agosto tendremos una cena de gala”. Asimismo, dijo que estuvo presente el director regional de Banorte, Mauricio Duarte, quien ofreció una serie de capacitaciones para las empresarias de Amexme en un afán de crecer y profesionalizarse con la firme intención de contribuir al poder económico de Aguascalientes a través del fortalecimiento de sus empresas… CON UNA INVERSIÓN DE 148 MILLONES de pesos, la gobernadora Tere Jiménez y el alcalde José Antonio Arámbula López colocaron la primera piedra del Rastro municipal «Procap» de Jesús María; proyecto parteaguas en el procesamiento cárnico porcino, ya que contará con la capacidad de sacrificar un promedio de 1,600 cabezas de ganado. La mandataria estatal destacó que este nuevo espacio obtendrá la certificación Tipo Inspección Federal (TIF), lo que permitirá a los productores locales acceder al mercado internacional y brindará nuevas oportunidades para el sector… EL IMSS invita a la población a acudir a su UMF para un control de peso saludable y evitar dietas sin respaldo científico. Los especialistas del IMSS recalcaron la importancia de un plan personalizado supervisado por profesionales de la salud. También enfatizaron que estos planes deben ir acompañados de actividad física y que no son recomendables para personas con trastornos alimentarios, ansiedad, estrés, mayores de 70 años, menores de edad o con enfermedad renal crónica. El IMSS cuenta con nutricionistas y promueve estrategias de alimentación saludable y hábitos saludables… UN CONVENIO DE COLABORACIÓN suscribieron el INE y el CECyTEA para que estudiantes realicen su servicio social o prácticas profesionales en el INE. El objetivo es fomentar la participación cívica y ciudadana desde temprana edad y que los jóvenes conozcan de cerca los programas y procesos electorales. Esto contribuirá a formar una juventud reflexiva e interesada en la vida política y democrática. Los estudiantes recibirán capacitación y orientación en las distintas áreas del Instituto, promoviendo un pensamiento crítico y mentalidad cívica… Con esta acción, el INE cumple su compromiso institucional hacia las juventudes y fortalece la visión democrática en el país…