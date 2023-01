Luego de 3 meses y medio de vacaciones desde que concluyó su función como secretario de Obras Públicas del Estado, el diputado con licencia José de Jesús Altamira Acosta volverá a su curul el 16 de enero, según lo comunicó a la Diputación Permanente.

Con paralizadores eléctricos, o tasers, no habrá detenido que se resista a las órdenes de captura de los uniformados, por lo que la SSPM ya analiza hacerse de estos artefactos de defensa personal y evitar agresiones en contra de policías.

Altamira deberá dar seguimiento al trabajo desempeñado por su suplente en materia del servicio de agua potable de Aguascalientes, bueno, esto en el caso de que continúe como presidente de la comisión de Asuntos Hidráulicos del Congreso del Estado… LA SEXTA OLA del COVID-19 inició el pasado 3 de diciembre y hasta el 31 de diciembre se acumulaban ya 1,191 casos positivos en el estado, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud local. El resumen incluye 55 hospitalizados y 2 defunciones, tan sólo durante el mes en mención. La recomendación persistente del titular del ISSEA, Rubén Galaviz, es usar el cubrebocas si las personas presentan infección respiratoria, independientemente del virus de procedencia, porque el objetivo es evitar los contagios. También que los adultos mayores lo hagan y todo aquello que así lo considere conveniente… NI UNA SEMANA DEL 2023 y ya se registró el primer feminicidio en Aguascalientes, lamentó la diputada Sanjuana Martínez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, e hizo un llamado a las autoridades involucradas para estar atentas a las situaciones que se viven en el estado y adoptar las medidas pertinentes para prevenirlo… PREPARAN EN LA UAA el Salón de Usos Múltiples para llevar a cabo el próximo viernes 13 de enero la ceremonia de presentación del último informe de labores de Javier Avelar González y traslado de funciones a la rectora Sandra Pinzón Castro al efectuarse la toma de protesta que señala la ley. Naturalmente se espera que el evento cuente con la presencia de una gran cantidad de invitados especiales del sector académico, así como de la función pública. Se tiene conocimiento que desde el Gobierno Federal se contará con la asistencia de la directora general de Educación Superior Universitaria, Carmen Enedina Rodríguez, al igual que múltiples autoridades universitarias de diversos estados del país… CON PARALIZADORES ELÉCTRICOS, o tasers, como se les conoce comercialmente, no habrá detenido que se resista a las órdenes de captura de los uniformados, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya analiza hacerse de estos artefactos de defensa personal y evitar agresiones en contra de policías que cumplen su trabajo. En ese sentido, el comisario Antonio Martínez Romo dijo que se puede regular el voltaje del dispositivo para evitar grandes descargas eléctricas, dijo que si bien las “chicharras” no son de un uso muy común en las corporaciones, se deberá analizar si son permitidas por el uso de fuerza diferenciada, lo que sí es un hecho, es que la legislación las aprueba… PROCEDENTE DE MÉRIDA, Yucatán, Martha Verónica Velázquez Castro recibió la estafeta de Alejandro Salas Domínguez quien dejó el cargo de delegado de la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor en Aguascalientes. En un mensaje de despedida, el funcionario saliente agradeció a AMLO la chamba que desempeñó en esta entidad. Hizo lo propio con sus compañeros de trabajo por su profesionalismo y actitud de servicio, a las cámaras, asociaciones, representantes federales, Gobierno Estatal, legisladores, alcaldes y entes públicos y privados, así como a los integrantes del Consejo Consultivo del Consumo”… LA ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN y Empleo del INEGI, dice que el 51% de los asalariados en México trabaja de 40 a 48 horas por semana, lo cual está al límite de lo que marca la ley, pero el 27% de los asalariados, trabaja de 49 a 56 horas a la semana, que es el límite por encima de lo que marca la ley, lo cual desgraciadamente afecta a la salud mental del trabajador y a su tiempo libre de esparcimiento y son quienes lamentablemente ganan de 1 a 3 salarios mínimos al día, recalcó el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. “Aparte de ser una población que trabaja mucho, gana muy poco, tiene poca remuneración por las horas que pasa al frente de su trabajo y su labor, esto debe cambiar, deben capacitar más a los trabajadores para que trabajen menos y sean más productivos y tengan más tiempo de esparcimiento y mejorar su nivel académico”… El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, supervisó los trabajos del equipamiento hidráulico que se están llevando a cabo en el fraccionamiento Ojocaliente III, en el tramo comprendido en la calle San Francisco de los Viveros esquina El Guarda. Ahí, constató las acciones que se realizan para consolidar la red de conducción de agua potable para trasladarla del Tanque de Ojocaliente III al Pozo 059. En esta obra se ejercen más de 4 millones de pesos con el objetivo de beneficiar a los miles de habitantes de la zona oriente de la ciudad capital, a través del suministro y colocación de 905 metros lineales de tubería y la construcción de 5 cajas de válvulas en una primera etapa… QUE HA MEJORADO, dice el IMSS, los servicios de Urgencias en sus tres niveles de atención mediante las estrategias Urgencias 24/7 y Hospital 360, que forman parte del Proyecto Prioritario de la Dirección de Prestaciones Médicas “Atención Eficaz y Eficiente en Hospitales de Segundo y Tercer Nivel”, cuyo objetivo es fortalecer la salud de los usuarios de los servicios de urgencias en las Unidades Médicas Hospitalarias con servicios de salud inclusivos, equitativos y de calidad. Estos esquemas se enfocan en: Gestión Directiva, Códigos en Urgencias, Redes Integradas de Urgencias, Organización por Sectores, Corta Estancia Eficiente, Hospital 360, Procedimientos Ambulatorios, Cirugías de urgencias, Ecosistema Digital y Activación Referencia… LA UAA ABRIÓ el periodo de inscripción a diplomados en Habilidades Gerenciales, Peritaje Social y Comercio Exterior y Aduanas, cuyo registro se mantendrá abierto del 9 de enero al 3 de marzo. Más información en el Área de Diplomados del Departamento de Extensión Académica al correo diplomados.ec@edu.uaa.mx y teresita.trillo@edu.uaa.mx; o bien, al teléfono 449 910 74 00 ext. 30319 en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas…