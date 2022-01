Martha Márquez no… dejó en claro el vocero estatal del PVEM, Misael Girón Montoya al desmentir categórico que sea la senadora la carta bajo la manga del Partido Verde para abanderarlo en la contienda por la gubernatura.

Trascendió en redes sociales la propuesta de intervención desarrollada por arquitectos locales para el entorno del Castillo Ortega Douglas, señalándolo como el objeto arquitectónico más representativo del predio ubicado en la calle Vázquez del Mercado.

EN LA LUCHA POR SOBREVIVIR y seguir en busca de la candidatura independiente por el gobierno del estado, se mantiene el presidente del Consejo Consultivo de la Barra de Abogados, Eric Monroy Sánchez, que parece ser ya ha sido “bateado” por el pobrísimo Instituto Estatal Electoral, pues le han advertido que no cumplió en tiempo y forma con los requisitos exigidos; sin embargo, el abogado dice estar seguro que la interpretación que en el IEE se tiene en torno a la Ley Electoral es errónea, por ello es que ha impugnado la determinación inicial de negarle la posibilidad de continuar con el proceso para llegar a ser candidato independiente, por lo pronto interpuso un Juicio de Protección de Derechos Ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Estado. A decir del abogado, el IEE le condicionó el continuar con el trámite hasta que cambiara el Registro Federal de Contribuyentes de la asociación civil que tuvo que constituir para apoyar su precandidatura, y esto fue porque el notario que le auxilió, entregó una copia certificada para el trámite ante el SAT y al inscribirla al Registro Público de la Propiedad, se detectó un error cometido por la autoridad fiscal, por lo que el IEE le previno sobre que tenía que modificar los estatutos de la asociación, antes que eso, decidió cancelarla y protocolizar otra con los requerimientos del Instituto Electoral, cambiando la fecha únicamente, aunque ya con el RFC y la cuenta bancaria solicitada, no obstante no hubo reconocimiento de esos datos, pues argumentan que se trata de una asociación civil inexistente. Ante esto es que la impugnación del abogado la fundamenta en que tanto la AC como el RFC existen porque se hizo con el mismo permiso de la Secretaría de Economía, con el mismo objeto social y con los mismos integrantes, hasta con el mismo nombre, pero como aparentemente ya fue fuera de tiempo, se le negó la oportunidad, ahora habrá que esperar la resolución del Tribunal ante el Juicio de Protección de Derechos… Luego del registro de la coalición “Juntos Haremos Historia por Aguascalientes” en la que va con el Partido del Trabajo, dejó en claro que el ecologista propondrá a una mujer, eso sí, pero Martha, no… DE PAR EN PAR, quedaron abiertas en Jesús María las ventanillas para el pago del predial, mismas que facilitarán descuentos a los usuarios por pronto pago durante los tres primeros meses del año. La Secretaría de Finanzas otorgará descuentos del 15% en enero; 10% en febrero y 5% durante todo el mes de marzo, como una forma de incentivar a la población en el cumplimiento del pago de sus contribuciones, mismos que se traducen en mejores servicios. Como incentivo para los ciudadanos que estén al corriente, se les otorgará la oportunidad de participar en un sorteo en el que podrán ganar computadoras de escritorio y portátiles, pantallas, tabletas, motocicletas y bicicletas. Este sorteo se celebrará en presencia de Notario Público y mediante transmisión en vivo, cuya ceremonia en el exterior o con presencia de público será determinada por las condiciones que se presenten en los términos protocolarios que en su momento determine la Instancia de Salud Municipal por el tema del COVID-19… Se contempla la construcción de locales comerciales, salón de eventos, servicios, áreas verdes y cajones de estacionamiento… Se contempla la construcción de locales comerciales, salón de eventos, servicios, áreas verdes y cajones de estacionamiento… QUE SERÍA UNA BUENA OPCIÓN tener más jueces, para evitar la saturación en los juzgados, expresó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gabriela Espinosa Castorena; reconoció, sin embargo, que ello no es garantía pues la dinámica podría repetirse. Comentó que ante el fenómeno la expectativa está puesta en la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles, Familiares y Mercantiles que por medio de la Comisión Nacional del Tribunales de Justicia ya se presentó al Senado. Sería una reforma integral para agilizar los juicios, acortar los tiempos y no dar tanta coyuntura a las partes de que tienen su derecho de promover, pero ese derecho puede ser que también esté obstruyendo el avance de los juicios”. La reforma modificaría la oralidad en los juicios, que son más rápidos, según dijo, en materia penal y ahora también en materia laboral, porque es ahora predominante; y también favorece la agilidad de los mismos… EN EL IEA, su director Ulises Reyes Esparza destacó la experiencia que Aguascalientes tiene con la primera jornada de vacunación, donde 35,700 trabajadores de la educación recibieron dosis de Cansino, en todos los niveles educativos, y el 90% de la logística recayó en la autoridad estatal, en coordinación con el IMSS, ISSSTE, Bienestar, el Ejército Mexicano. Todas las instancias están listas ahora para aplicar las nuevas vacunas cuando lleguen a esta entidad. Esta noticia era ansiada por los docentes de Aguascalientes, porque muchos estaban preocupados por la vigencia de la Cansino, otros por querer viajar a otras partes del mundo, así como otras situaciones, pero ahora con la vacuna de refuerzo se aclararan muchas dudas porque la vacuna de Moderna ha demostrado eficacia y es reconocida por la OMS, destaco el IEA… A PARTIR DE ESTE 2022, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes trabajará académicamente con estándares globales con la colaboración de la Asociación de Universidades y Colegios de Estados Unidos (AASCU), consorcio del cual acaba de ingresar como miembro. La AASCU está integrada por cerca de 400 colegios y universidades de Estados Unidos, las Bahamas y China; promueven la educación pública, el desarrollo y la calidad de vida; tiene una amplia visión sobre la manera de desarrollar localidades a través de la formación profesional de los jóvenes…EL SISTEMA ESTATAL DE EMERGENCIAS Médicas, informó que durante el año recién concluido, se prestaron un total de 23 mil 886 servicios de urgencias, equivalente a un promedio cercano a los 2 mil reportes al mes. Del total de los servicios ofrecidos, se concretaron 789 traslados interhospitalarios tanto locales y foráneos, así como un total de 2 mil 141 traslados a favor de pacientes Covid…

