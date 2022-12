Arranca este lunes el operativo de incorporación a los programas sociales del Gobierno Federal para todas las personas que ya cumplieron 65 años en Aguascalientes durante el pasado mes de noviembre y en este mes de diciembre, así como a los rezagados.

Se fueron de tianguis regidores capitalinos, y, mientras se tomaban la foto, en las inmediaciones del Jardín Carpio, decidieron aprobar reformas al Reglamento de Estacionamientos para que tengan más obligaciones, según esto a beneficio de los usuarios.

PARA LEGITIMAR a la nueva dirigencia estatal del PRI, Kendor Macías Martínez y Leslie Atilano Tapia se reunieron con “Alito” en la sede nacional del CEN. Más allá de lo que se pudo haber dicho en la reunión, la duda radica en si fueron legitimados o no por un personaje que día con día sorprende, pero por el volumen del saco lleno de dudas y señalamientos en su contra. Bueno, el nuevo dirigente local parece haber salido contento del encuentro y, sintiéndose realmente legitimado, Moreno Cárdenas reconoció el trabajo de la militancia priista en Aguascalientes e hizo hincapié en que, a través de la Secretaría de Organización, se impulsará un programa de afiliación permanente y credencialización de la militancia; también reiteró su respaldo a los nuevos líderes y les recordó que el PRI no apoyará la Reforma Electoral… Señaló que este operativo será del 5 al 17 de diciembre y para el cual habrá cuatro puntos: en las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Bienestar ubicada en Ciudad Industrial, en la tienda del ISSSTE, así como en los municipios de Calvillo y Rincón de Romos… HAY NUEVO EQUIPO en el ISSEA para la atención de la Salud Mental y es de alta tecnología; se denomina “Neuroplasticidad o Neurorehabilitación”, según informó el director de Salud Mental y Adicciones, Héctor Grijalva Tamayo, quien informó que con esta estrategia pretende abatir la alta incidencia de trastornos de salud mental, así como empezará de modo piloto con los estudiantes de nivel básico. Explicó que esta tecnología tiene la capacidad de hacer un escaneo de la actividad eléctrica en el cerebro y esto permitirá saber cuáles áreas tienen una situación de trabajo normal o limitado, lo que se traducirá en un diagnóstico y un tratamiento para apoyar la salud mental de la población en general y en las escuelas. Esta estrategia permitirá diagnosticar el proceso cognitivo de los estudiantes, el déficit de atención o bien aquellas patologías que crecen de modo significativo. Mediante este instrumento se dará seguimiento durante todo el ciclo escolar, cuya información será procesada en un banco de datos que se ubica en Israel. Desde allá se generará un diagnóstico a través del cual se sabrá si ha sido violentado, consume drogas o tiene problemas nutricionales… PUEDEN ESTAR TRANQUILOS en el Centro Comercial Agropecuario, pues está garantizado el pago de aguinaldos para quienes ahí laboran, informó Gerardo Palomino Macías, presidente de la mesa directiva del CCA. En entrevista, aseguró que las empresas fuertes que cuentan con espacio dentro del centro de distribución tienen garantizada la prestación para sus colaboradores. Aunado a ello, hizo el llamado a todos los condóminos para que cumplan con sus obligaciones y den al menos 15 días de salario a sus empleados. Explicó además que, para muchas familias que dependen del mercado para subsistir, el aguinaldo representa su cena navideña, de fin de año o incluso los regalos de sus hijos. Dijo que a pesar de que a últimas fechas el CCA está pasando por una dura crisis, generada por la falta de clientes, los patrones no deben dejar sin recursos a los trabajadores. Por otro lado, señaló que el incremento en el uso de tarjetas de crédito o débito como método de pago está afectando a los locatarios, puesto que ha dejado de circular el dinero en efectivo, factor que se ve reflejado en la poca venta… INVITA EL ISSEA para que la población menor de 5 años y mayor de 60 acuda a vacunarse contra la Influenza en cualquiera de los Centros de Salud del estado, pues la temporada de frentes fríos 2022-2023, que inició en septiembre y concluye en mayo próximo, prevé el ingreso de 51 sistemas frontales al país, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional… QUE NO SE LA JUEGUEN, reitera la Municipal al recordar que brindarán desde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal protección a empresas, civiles y desarrollos habitacionales, poniendo a disposición de la población los servicios de la Policía Comercial para resguardo y protección de empresas, desarrollos habitacionales y negocios diversos, porque durante este mes se incrementan las “tentaciones” para los amantes de lo ajeno. Su titular, Antonio Martínez Romo, dijo que a través de la Jefatura Operativa de la Policía Auxiliar y Comercial se ofrecerá el servicio de guarda y custodia de valores e instalaciones por parte de oficiales que cuentan con evaluaciones de control de confianza, formación profesional, licencia de portación de armas de fuego y facultades legales para el desempeño de sus funciones. Destacó que se celebran contratos con particulares para la prestación del servicio de guarda y custodia, en los que se establece el número y grado de integrantes operativos, horarios y condiciones especiales que se requieran. Finalmente, el funcionario dijo que, para recibir mayor información y detalles sobre la contratación de este servicio de seguridad, los interesados deben comunicarse al 449 994 66 40… EL MUSEO DESCUBRE informó que las actividades por el 26 aniversario de su fundación congregaron a más de dos mil personas que acudieron gratuitamente a disfrutar de un día de ciencia y tecnología, y que en la noche se pudo disfrutar la observación del firmamento a través de telescopios… SE FUERON DE TIANGUIS los integrantes de la Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados y Estacionamientos, y, en pleno Jardín Carpio, aprobaron reformas a varios artículos del Reglamento de Estacionamientos, según esto para reforzar las obligaciones de estos negocios en beneficio de los usuarios, al menos fue lo que dijeron. Mientras se tomaban la foto en la vía pública señalaron que las reformas son referentes a las pólizas de seguro y al cumplimiento de tener y señalizar debidamente cajones para embarazadas y adultos mayores, así como continuar con la tolerancia de 5 minutos en estacionamientos públicos… SUICIDIOS. El presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Sociales, Nefi Jacob Campos, informó que su organización ha estrechado lazos con otros países, tal es el caso de Perú, ya que a través de la Dirección Nacional de Formación y Capacitación realizarán una capacitación en línea los días 19 y 20 de diciembre y se estima la presencia de alrededor de 850 profesionales de la salud mental de aquel país andino con los temas de Mitos y Realidades del Suicidio y en Estrategias de Prevención…