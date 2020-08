Por padecer coronavirus, el presidente nacional de Canadevi no pudo venir y en su lugar llegó el vicepresidente, Ismael Plascencia Núñez, a participar en la gira del gobernador Martín Orozco, enfocada a reactivar la actividad inmobiliaria.

Como el “morenista mas panista” en Aguascalientes identifican al diputado Heder Guzmán Espejel, quien no niega la cruz de su parroquia y anda cerquita, muy cerquita de la alcaldesa Tere Jiménez , sin intento alguno de siquiera disimular un poco cuanto le complace su proyecto de gobierno, actual y futuro

POR PADECER CORONAVIRUS, el presidente nacional de Canadevi no pudo venir y en su lugar llegó el vicepresidente, Ismael Plascencia Núñez, a participar en la gira del gobernador Martín Orozco, enfocada a reactivar la actividad inmobiliaria. El primer evento fue en lo que será el fraccionamiento San Bernardino, donde la lluvia del día anterior, les hizo una mala jugada a los organizadores del evento, ya que había lodo por doquier. Eso sí, a cada persona que iba llegando, se le tomaba la temperatura y se le ofrecía gel antibacterial, como parte del protocolo sanitario, aunque las edecanes no fueron bien informadas, porque usaron el cubrebocas, con la nariz descubierta, bueno es que no les dijeron que debían usar cubreboca-nariz. Presentes: Paquín, Gutiérrez Martínez, Rodríguez Anaya, Jaime del Conde, Pedro Romo y el notario Mauricio Martínez Estebanez, a quien de chavo, bueno más chavo, le decían el “Niño Prepi”, porque siempre iba con sus playeras de “alegator”, entre otros integrantes de la comitiva, cuya actividad se relaciona con la construcción y venta de casas… HOY, EN SESIÓN DE LA PERMANENTE, se dará entrada a una iniciativa de Elsa Amabel Landín para derogar el Artículo 75-A del Código Penal del Estado de Aguascalientes, virtud a que fue declarado inconstitucional por la SCJ; versa sobre los delitos que ameritan prisión preventiva… EN TIEMPOS DEL COVID-19 las alternativas buenas y malas ya no existen, ahora en la mayoría de los ámbitos sociales y productivos sólo hay alternativas malas y menos malas, no hay de otra, por ejemplo, en el ámbito educativo con las clases a distancia que empezarán el próximo 24, las cosas están difíciles, no sólo para los maestros, sino también para los padres de familia y los propios alumnos, Muchos papás están preocupados porque estarán a cargo de la educación de sus hijos en sus propias casas, y como la mayoría trabaja, no pueden dedicarles el tiempo suficiente para que cumplan con los programas educativos, así que sin remedio tendrán que contratar los servicios de alguna persona para que les apoyen mientras ellos cubren la jornada laboral. Además, en Aguascalientes muchos de esos papás se han encontrado con que en las escuelas públicas que están cerca de sus domicilios simple y sencillamente no hay lugar, porque, dicen, son escuelas de altísima demanda y seguramente ahí solo hay espacio para “recomendados”, no importa que no vivan por el rumbo. Y eso que aún no se sabe cuando iniciarán las clases presenciales. Por otro lado hay rumores de que el ciclo escolar será todo en línea, completito ¿será? Por lo menos, el gobierno ya ofreció garantizar internet gratuito en todo el estado, lo que es una buena noticia para las familias que no tienen para contratar el servicio… COMO EL “MORENISTA MÁS PANISTA” en Aguascalientes identifican al diputado Heder Guzmán Espejel, quien no niega la cruz de su parroquia y anda cerquita, muy cerquita de la alcaldesa Tere Jiménez, sin intento alguno de siquiera disimular un poco cuanto le complace su proyecto de gobierno, actual y futuro y como tiene la inquietud de escalar más en sus posiciones políticas ha decidido que simpatizar con el PAN le podría convenir. Tiempo al tiempo… PERO ENTRE QUE SON PERAS o manzanas, él convocó a la prensa para exigir públicamente, con el apoyo de otros diputados, regidores y el alcalde de Asientos, la pronta publicación de la convocatoria para la elección del presidente nacional de MORENA y que la elección sea por encuesta abierta a militantes y simpatizantes del partido. Heder asegura que tiene gente que lo sigue, habrá que ver hasta dónde los lleva…en fin, un poco de show no le hace daño a nadie… PREPARÁNDOSE PARA EL 2021 y su contienda electoral, el PRI ha convocado para hoy a las 18 horas por Zoom a los integrantes del actual Consejo Político estatal para refrendar los términos acordados en los cambios a los estatutos en el Consejo Político Nacional del CEN del PRI, en un enlace desde el CDE del PRI Aguascalientes. La finalidad de la reunión es la modificación o actualización de las normas estatutarias internas, con las reformas de las leyes electorales, según comentó su dirigente local, Herminio Ventura Rodríguez… LO QUE NO DIJO es que el pleito interno se recrudeció desde el lunes pues con la modificación de estatutos, se resta facultades a los comités estatales, por lo que la definición de candidaturas de elección popular federales, estatales y municipales, será a nivel central. Antes los comités estatales tenían esa facultad en el ámbito territorial de su competencia. Esto puso con los pelos de punta a los más puristas priistas, tan puristas que en las pasadas elecciones locales se les vio apoyando “de a cuates” a sus amigos que eran candidatos en otros partidos. Dicen los que están adentro que entre los inconformes con esta decisión, -que unos dicen es para bien, pero otros consideran que pudiera ser para mal-, son Isidoro Armendáriz, Roberto Padilla, Margarita Gallegos y Citlalli Rodríguez, pues les restan posibilidades de posiciones que han estado acostumbrados a tener y que a pesar de la debacle del PRI, tienen la esperanza de mantener su coto de poder político y posiciones laborales, inclusive en gobiernos que no son del tricolor, tal como ocurre en la actualidad. Total que ayer se la pasaron de reunión tras reunión entre los representantes de grupos para tratar el asunto, la intención es calmar los ánimos a más tardar para este miércoles y que el delegado del CEN, Hugo Contreras, pueda llegar con la anuencia de los priistas locales a la reforma nacional… EN PREPARACIÓN al ciclo lectivo 2020-2021, al momento 3 mil 500 docentes se encuentran participando en cursos promovidos por la Coordinación de Tecnología Educativa del IEA, se tiene el registro de más de 400 madres y padres de familia interesados en recibir la capacitación en el uso de la herramienta de Google Classroom… EL IEA APLAUDE QUE 11 MIL 500 DOCENTES han participado en un curso de introducción al uso de dicha plataforma de gestión de aprendizaje, con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y abordar los contenidos académicos a través de dispositivos con conexión a internet…

¡Participa con tu opinión!