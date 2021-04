El ITEA no ha despejado la incógnita, referente al destino que se dará a los nueve millones de pesos que se tenían para la adquisición de una sede propia, ya que a la fecha no se ha comprado inmueble alguno

Al “ya sabes quién” de Aguascalientes, le sigue lloviendo sobre mojado, inclusive en publicaciones nacionales en donde invierte, no se sabe si bien o mal, aunque tal vez sea para hacerse la víctima.

DADA LA PRESIÓN que el gobierno federal ejerce sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya que debe demostrar eficiencia para permanecer, los comisionados de este organismo, evalúan el desempeño de los Institutos de Transparencia en los estados, incluido Aguascalientes, para elaborar el diagnóstico que se les ha pedido. En el caso del ITEA, de las 8 mil solicitudes de información, que el propio Instituto reportó en el 2020, llama la atención que en su mayoría las solicitudes son muy técnicas, señalan que “en base al artículo tal”, quieren saber por ejemplo, aspectos regulatorios, tecnologías de información, cuando en realidad a la gente le interesa saber el destino que se da a los recursos. Se detectaron formatos que parecen machotes de preguntas, por lo que se quiere saber si se maquillan cifras, si se inflan números para justificar el ejercicio presupuestal que en el caso local, rebasa los 23 millones de pesos. Y es que se trata de conceptos que a Juan Pueblo no le interesan, por lo que al azar se investigará el fondo de las mismas, para garantizar su autenticidad. Adicionalmente, se comparan las nóminas de un año a otro, ya que no se justifica un incremento del 100% de plazas, lo que va en contra de la política de austeridad. Se analizan los sueldos de los comisionados en cada estado, para señalar a los que se sirven con la “cuchara grande”. Aquí, mientras el presidente gana por arriba de los 80 mil pesos mensuales, los otros dos comisionados 71 mil, cada uno. En breve el INAI publicará “quien es quien en sueldos”. La auditoría también incluye las prebendas que reciben algunos directores de área, al nivel de los comisionados, como asignación de vehículo oficial, con vales ilimitados de gasolina. Además se rastrea el otorgamiento de contratos y asignación de proveedores del ITEA, para confirmar y descartar prácticas de amiguismo o compadrazgo. No hay que olvidar que si desaparece el INAI, en consecuencia tendrán el mismo destino los órganos garantes estatales, pero AMLO tiene la última palabra. Por cierto, el ITEA no ha despejado la incógnita, referente al destino que se dará a los nueve millones de pesos que se tenían para la adquisición de una sede propia, ya que a la fecha no se ha comprado inmueble alguno… UNOS CON MAS ILUSIÓN que otros, comenzaron las campañas de proselitismo por parte de aquellos que quieren llegar a una diputación federal; algunos llevan más ventajas por las siglas que les acompañan, otros porque tienen más experiencia y sienten que son los buenos, y así, cada uno, dirá que son los mejores candidatos, el chiste es la estrategia que utilizarán para llegar a los electores, y sobre todo convencerlos de que el 6 de junio se presenten a las urnas a emitir su voto… UNA VENTAJA tienen por las fechas, ya que por segundo año consecutivo no habrá Feria Nacional de San Marcos, al menos no presencial, de ahí que por vez primera no tendrán el pretexto de que está la fiesta como factor de distracción para los ciudadanos, entonces, ahora sí, se tendrá que notar el ingenio de los operadores políticos y de los mismos candidatos, para que, no solo por su carisma, sino por sus propuestas, puedan hacer llegar no mensajes huecos, sino propuestas válidas y realizables, a los ciudadanos, que han dicho reiteradamente, no quieren más de lo mismo, pues discursos y palabras ya se los saben de memoria, y lo que ahora se quiere es atención real a las demandas de la sociedad, una verdadera representación popular… LO CIERTO es que al menos, en el arranque de campañas, que varios iniciaron al primer minuto de ayer, algunos cruceros de la ciudad ya tenían a los aspirantes ondeando banderitas y haciendo fiestas discretas, por aquello de la pandemia, no fue diferente, pero tendrán de aquí al dos de junio para demostrar la calidad ciudadana, profesional, política que tienen, para no sólo convencer, sino demostrar que en realidad quieren hacer mejor las cosas. Máxime porque ante las restricciones de reuniones sociales, la manera de hacer llegar los mensajes tendrá que ser más ingeniosa, y si bien, en su momento el ahora presidente de México dijo que las redes sociales eran benditas, para algunos, no lo son tantas, porque también son presas de la infodemia e información no tan certera que circula en redes, y que pudiera prestarse a los ataques, sin duda un tiempo difícil que permitirá a los políticos demostrar que los tiempos son diferentes y las cosas también se hacen de manera distinta… MIENTRAS TANTO, al “ya sabes quién” de Aguascalientes, le sigue lloviendo sobre mojado, inclusive en publicaciones nacionales en donde invierte, no se sabe si bien o mal, aunque tal vez sea para hacerse la víctima, pues en los últimos tiempos son éstos los que han ganado adeptos por su nivel de victimización y no de convencimiento, y vaya que éste lo necesita, pues va por su segunda batalla por la presidencia municipal, en espera de la revancha… LOS “COMBISTAS” del Estado están listos y ávidos de atender este lunes a todas esas personas que se movilizaron de sus hogares para disfrutar de la Semana Santa junto con sus familiares y este día se disponen volver a sus casas. Esta afluencia de pasajeros es una inhalación para el gremio que se ha visto afectado con la sensible baja de pasajeros desde hace un año a causa de la pandemia sanitaria. Armando Santana Valdez comentó 22 unidades de transporte foráneo terminaron su vida útil y han tenido que salir de circulación, pues desde el pasado 1 de abril debieron ser sustituidas, aunque la verdad es que los concesionarios no cuentan con los recursos suficientes para comprar una nueva, ya que no llegó el ajuste tarifario que tanto requiere este sector para poder contratar crédito. Además la exhortación a los concesionarios es evitar que anden circulando esas camionetas porque les sería muy caro si se las llegan a detener, pues las meterían al corralón y las multas económicas son elevadas, ya que también se hace un viacrucis todo el proceso para sacarlas y recuperarlas… COMO TODOS LOS QUE CERRARON con motivo de los días santos, el Poder Judicial del Estado reanudará esta mañana sus actividades y la recomendación es que todos aquellos que tengan trámites pendientes en esta instancia aprovechen porque las labores regulares solamente durarán dos semanas, ya que, el lunes 19 de abril, juzgados y tribunales volverán a cerrar sus puertas, ahora en ocasión del periodo vacacional de primavera que se extenderá hasta el viernes 30 de abril; es decir, los asuntos seguirán su curso hasta el 3 de mayo, según está plasmado en el calendario oficial de actividades del PJE…EL GOBIERNO DE LA CIUDAD abrió, dentro del parque Independencia, el Centro de Reciclaje y Distribución de Lentes, donde la población puede acceder al servicio convencional que ofrece examen, armazones y micas especiales a pacientes con miopía y astigmatismo severos, a un costo de 200 pesos. El Ceredil brinda atención de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas; sábados y domingos de 09:00 a 14:00 horas, en avenida de la Convención de 1914 e Independencia, colonia Circunvalación Norte. Para mayores informes está disponible el número telefónico 449 481 8296…