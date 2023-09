Mal empieza la semana para el que no consigue urbano, podría ser la frase de este lunes que entra en vigor el pago electrónico en la Ruta 50.

Campañas en el horizonte. El dirigente estatal del PAN, Javier Luévano, comentó que a más tardar para las primeras semanas de enero deberán quedar definidas las candidaturas a nivel local que habrán de estar en juego en la elección del próximo año.

ANTE LA DESPENALIZACIÓN del aborto en Aguascalientes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Obispo Juan Espinoza Jiménez expresó su firme posición en relación con la defensa de la vida, considerándola como un don sagrado y un regalo otorgado por Dios, que debe ser protegido en todas sus etapas. El pastor de la Diócesis manifestó su preocupación por aquellos que celebran la interrupción de embarazos. Calificó esta actitud como irracional y resaltó la contradicción entre defender a los animales y cancelar la vida humana. «Aquí se evidencian los diferentes criterios humanos y divinos», subrayó en misa dominical y destacó la necesidad de valorar la vida como un don y un regalo de Dios que merece ser protegido y respetado. En respuesta a cómo abordar a quienes optan por el aborto, enfatizó que se debe apelar a la conciencia individual.

Monseñor Juan Espinoza puso énfasis en que aquéllos que eligen interrumpir embarazos deberán afrontar consecuencias. Aunque Dios perdona, señaló que la naturaleza no muestra la misma clemencia… AL OTRO LADO y para presumir lo que en agüitas sabemos hacer en tecnologías, desarrollo de software, inteligencia artificial, realidad virtual y todo aquello relacionado con la denominada mentefactura, viajaron Tago Salazar y Jorge Andrade, llevando las credenciales de SEDECYT. De seguro pronto vendrán contratos, inversiones y un sinfín de beneficios luego de esta “escapadita” a Austin, Texas… ¿Y LAS TERNAS DE MAGISTRADOS?… Esta semana el Congreso del Estado celebrará dos periodos extraordinarios de sesiones los días 7 y 8 de septiembre. El jueves se ha convocado al Pleno a las 10:00 horas para inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del recinto oficial, la frase “2023, Año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar”. El viernes a las 11:00 horas, el Pleno someterá a votación asuntos en materia de seguridad pública, justicia penal y la creación de la Universidad Intercultural para la Igualdad…, en el Recinto Oficial Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes; tan, tan… MAL EMPIEZA LA SEMANA para el que no consigue urbano, podría ser la frase de este lunes que entra en vigor el pago electrónico en la Ruta 50. Tome sus precauciones porque si es la que usa para ir a la escuela, al trabajo o a cualquier otra actividad, hoy lo bajarán del camión si no lleva su tarjeta de prepago, esas que venden en 300 negocios de la ciudad pero que usted debe adivinar cuáles son y a qué hora abren. Habrá que ver cómo fluye el pasaje y cómo reaccionan las personas cuando les digan “no, sus 11 pesos ya no valen, necesitamos su tarjeta”, y bueno, es que los usuarios también requieren mayor difusión, -no todos están obligados a tener Facebook-, más puntos de venta y extensión de horarios… suerte a todos… CAMPAÑAS EN EL HORIZONTE. El dirigente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, comentó que a más tardar para las primeras semanas de enero deberán quedar definidas las candidaturas a nivel local que habrán de estar en juego en la elección del próximo año. Destacó que lo que se pueda construir en la parte local de la mano con lo nacional definirá tanto los métodos y los criterios, además de cumplir con la parte de la paridad de género y los sesgos políticos que hay que cumplir. “Hay mucho trabajo por delante y confío en que en el PAN estamos bien posicionados como marca, el estado sigue siendo donde mayor rechazo hay hacia el presidente de la República”… EN JORNADA DOMINICAL, la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua estuvo presente en el ANP de la Ex Hacienda de Peñuelas, en donde se plantaron 400 árboles durante la jornada denominada “Arboles Fuertes, Huellas Gigantes” con la colaboración de Los Cuartos, Colectivo de Mujeres de los Parga, Reforestamos México y la Escuela de Negocios… A PROPÓSITO DE LAS VENDIMIAS 2023, el INEGI dio a conocer que el año pasado se produjeron en México 11.7 millones de litros de vino tinto de mesa, aparte de otros 6 millones de litros de vino blanco. En los hogares que compraron vinos tintos, blancos o rosados, se invirtieron alrededor de 4 mil pesos por trimestre… A EVALUACIÓN SERÁ SOMETIDA hoy la directora del Instituto Municipal de Salud Mental, Brenda Yaneli Barrientos Delgado, cuando rinda el primer informe de actividades de esta dependencia 9:45 a.m. y comparta detalles sobre el desempeño y logros alcanzados por el Instituto Municipal de Salud Mental. Y es que de las cuentas que rinda se determinará si sirve, para qué y a quién, con indicadores que reflejen el impacto de las acciones emprendidas en favor de la salud mental de la comunidad. La salud mental es un tema de creciente relevancia en la sociedad moderna. Los desafíos emocionales y psicológicos afectan a personas de todas las edades y trasfondos socioeconómicos. Por lo tanto, el trabajo del Instituto Municipal de Salud Mental se vuelve esencial en la promoción del bienestar general y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad… DESDE 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual y organizaciones afiliadas, establecieron el 4 de septiembre como el Día Mundial de la Salud Sexual, a fin de promover mayor conciencia social, por lo que a partir de 2015 llevan a cabo Jornadas de Salud Sexual en el estado cada año con diferentes tópicos y con el auspicio de la Secretaría de Salud y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con actividades gratuitas y dirigidas al público en general, con énfasis a personas de instituciones públicas y privadas interesadas en el tema. Marcela Martínez Roaro, coordinadora del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario informó que este año tendrá lugar la 6ª Jornada los días 7 y 8 de septiembre con el lema ‘La Sexualidad Nuestra de Cada Día’. Serán 17 talleres, conferencias y conversatorios. También habrá servicio de las unidades móviles ‘Condomóvil’ para la Detección de ETS, así como el de ‘Edusex’ del ISSEA otorgando consejería de metodología anticonceptiva, distribución de preservativos y servicio inmediato de incorporación al Programa de Anticoncepción…