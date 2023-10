Envalentonados amanecieron los preventivos de la Zona Centro ayer; resulta que como ya son especialistas en razas, no daban aún las 8:00 de la mañana y a las puertas del Palacio Municipal ya tenían es-po-sa-do al propietario de un galgo.

DARÁN HOY EL BANDERAZO de inicio del Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2023-2024 al seno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral este martes 4 de octubre en Sesión Extraordinaria. Todo iniciará con un acto cívico en punto de las 10:00 am y enseguida arrancará la sesión… EMPEZARÍA EL DESPLUMADERO en algunas oficinas oficiales donde hay ya compromisos para ir perfilando a hombres y mujeres que tendrán que prepararse de una vez para ir a cumplir en las precampañas y luego a buscar el voto, dentro de algunos meses, ya encarrilado el 2024… ENVALENTONADOS AMANECIERON los preventivos de la Zona Centro ayer; resulta que como ya son especialistas en razas, no daban aún las 8:00 de la mañana y a las puertas del Palacio Municipal ya tenían es-po-sa-do al propietario de un galgo, noble ejemplar conocido por el vecindario del primer cuadro con el que sale a caminar todos los días. Y es que a los uniformados les pareció indispensable que el perro portara bozal, dado el riesgo que representaba para las personas. Como no lo llevaba, el joven amo fue sometido por la pareja de preventivos por unos 20 minutos advertido que procederían de inmediato en su contra llevándolo al C4 y a su “peligrosa” mascota al Antirrábico. Así lo tuvieron, exhibido en el sitio público y luego lo dejaron retirarse, pero como que fue por flojera a proceder, no porque hayan ido a llamarle la atención a uno de los tantos vehículos que circulan todos los días por la Plaza de la Patria sin ser molestados por la Policía Vial. Tampoco fueron a detener algún robo a negocio, de los varios que padecen a diario los comerciantes, bueno, ni siquiera a ordenar el tránsito vehicular que día a día se genera sobre Colón -la calle de los influyentes-, o en la primera cuadra de Juan de Montoro, tierra de nadie en eso del orden vial; simplemente se quisieron lucir… IMPARABLES SIGUEN LAS REMESAS, informó el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. Comentó que de enero a agosto han llegado 41 mil 459 millones de dólares, lo que se traduce en un alza de 9.30% en forma anualizada si se compara con el mismo periodo de enero-agosto de 2022, por lo que es un nuevo récord. Afirmó que a este paso las remesas llegarán fácilmente, al concluir este año, a 60 mil millones de dólares, pero hay un efecto negativo para las personas que reciben dichas remesas, ya que cada vez compran menos debido al superpeso, ya que se tiene una inflación por arriba del 4% y las personas que reciben estas remesas compran 16% menos cada vez, “o sea que es un espejismo recibir dólares, pero les tendrían que mandar más cantidad, para que puedan comprar lo que compraban hace un año. Mientras que tengamos salarios que oscilen entre 8 mil a 10 mil pesos, más gente buscará llegar a Estados Unidos a buscar su sueño americano, siempre es muy tentador ganar en dólares”… SE REUNIERON el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, y la nueva delegada de la Fiscalía General de la República, Maribel Chávez Arriaga, recién nombrada como la responsable de la investigación de los delitos federales en la entidad. El funcionario estatal informó que se mantendrá un trabajo coordinado con la funcionaria federal. Chávez Arriaga posee una amplia trayectoria, de entre la que resalta el cargo de Ministerio Público en jefe adscrito al Aeropuerto de la Ciudad de México. Cuenta con un extenso currículo en Derecho, ocupando diversos cargos en el Gobierno del Estado de Jalisco, así como en la propia delegación de la Fiscalía General de la República en el estado vecino. Veremos si con el cambio de titular en la delegación de la FGR se advierte mayor dinamismo y colaboración con las autoridades locales, cuyo reclamo permanente es que las oficinas de la FGR no sólo están escondidas en la salida a México, sino que su trabajo casi no se nota, y las instancias estatales son las que deben entrarle a la delincuencia federal… RECIENTEMENTE TAMBIÉN CAMBIÓ el comandante de la Quinta Región Militar a la que el estado de Aguascalientes pertenece como parte de la zona centro occidente, y era encabezada por el general Diplomado de Estado Mayor, Maximiliano Cruz Ramos. Ahora estará al frente como nuevo comandante el general Miguel Ángel Hernández Martínez… EL PENÚLTIMO LUGAR de inversión federal en infraestructura ocupa Aguascalientes, según evidenció el presidente nacional de la CMIC Francisco Javier Solares Alemán. Y aunque para el sector de la construcción la red carretera federal requiere una manita de gato o de lo contrario estas arterias sufrirán un desgaste mayor si no se destinan recursos a su mantenimiento, la mala noticia es que el proyecto de egresos para el próximo año nuevamente tiende a la baja, como una costumbre en esta actual administración federal. Lo más preocupante es que no se vislumbra que haya gestión o poder humano que pueda hacer ajustes a este inequitativo presupuesto federal… lástima… POR LO QUE RESPECTA AL DENGUE, el director de Regulación Sanitaria del ISSEA, Faustino Piñón Ramos, aclaró que el monitoreo corresponde al área de control de vectores que depende de la Dirección de Servicios de Salud. “Ellos son los que actualmente están llevando acciones en todo lo que son los espejos de agua que existen en la ciudad. Están poniendo ovitrampas para identificar si las larvas están contaminadas ya, tanto dengue, chikungunya, paludismo, y aplicar las medidas correspondientes. Están llevando a cabo acciones de fumigación en diversos lugares para poder limitar el control de los sanguíneos”. Afirmó que como Regulación Sanitaria más bien recomiendan a la población que cuando se contrate una empresa de fumigación, verifiquen que cuenta con la licencia sanitaria emitida por la Cofepris. Aclaró que Regulación Sanitaria trabaja de tres maneras en este tema, donde primero cuentan con un sistema aleatorio que diariamente nos dice a dónde van a salir las visitas de verificación. Puede ser a productos y servicios, que es donde están desde las tienditas pequeñas hasta las grandes, ferreterías y demás…