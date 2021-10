Sin modestia, con una multitud de militantes, simpatizantes y liderazgos del panismo en Aguascalientes se dio cita afuera de las instalaciones del CDE del PAN Javier Luévano para registrarse como candidato a la dirigencia estatal del blanquiazul.

NO OBSTANTE que las cifras de contagios y decesos COVID-19 siguen muy dinámicos, aun cuando la información ya no trasciende a diario, dicen que las pruebas que practica el ISSEA para descartar o confirmar casos sospechosos obedecen a nuevos criterios como el hecho de que solamente hay de lunes a viernes y son exclusivas para personas que presenten 5 de los síntomas característicos del virus, es decir, aquellos que han tenido contacto con personas que dieron positivo o que cuidan a familiares contagiados, pero que son asintomáticos no son candidatos al examen PCR por parte del Estado, lo cual llama la atención pues estamos en pandemia y los riesgos no han disminuido, mucho menos desaparecido… TARDE… PERO SIN SUEÑO, dicen que llegó ayer la alcaldesa Cecilia López Ortiz a la ceremonia que conmemoró el Centenario de la Secretaría de Educación Pública. Y es que en eso de programar para primera hora un evento oficial en domingo, no ayuda mucho y bueno pues tuvieron que esperarla unos 15 minutos para poder iniciar con el acto efectuado en las instalaciones del IEA… MÁS DE 400 ARTÍCULOS entre vehículos, tabletas, computadoras y otros productos ofrecerá la gran rifa por el Día del Maestro que se llevará a cabo esta primera quincena de octubre, según comentó el secretario general de la Sección Uno del SNTE, Ramón García Alvizo, quien informó que este proceso se ha alargado porque se tuvo que someter a licitación pública la compra de estos artículos, la cual ya concluyó y la próxima semana se dará a conocer cómo se dispersarán los boletos entre el magisterio; adelantó que se estarán rifando 33 vehículos… SIN MODESTIA, CON UNA MULTITUD de militantes, simpatizantes y liderazgos del panismo en Aguascalientes se dio cita afuera de las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN Javier Luévano Núñez para registrarse como candidato a la dirigencia estatal del blanquiazul, en un evento que hizo alarde de supremacía para ocupar en breve la silla, pero no solo eso, también de desdén a los protocolos sanitarios de sana distancia que establece la autoridad de Salud entre los asistentes, porque de que seguimos en pandemia, seguimos, de eso no cabe duda. Javier Luévano fue cuestionado sobre si en caso de llegar a la dirigencia que ya tiene prácticamente en la bolsa hará cambios en la coordinación de la bancada del PAN en el Congreso y le sacó la vuelta a la respuesta asegurando que no se adelanta pues está concentrado en ganar la confianza de la militancia y su voto. Afirmó que, si bien no descarta buscar la candidatura de unidad, hay otros cuadros que buscarán la dirigencia del partido, como Alfonso Jurado quien en días pasado manifestó su intención, al igual que el propio Manuel Cortina. Lamentó lo ocurrido en días pasados con la diputada del Distrito X, Nancy Xóchitl Macías Pacheco quien dejó las filas del PAN para adherirse a Movimiento Ciudadano, afirmando que sin duda eso lástima al panismo porque es uno de los distritos más representativos de Acción Nacional en la capital. “Ese distrito es de los más panistas por así decirlo a lo largo de la historia y sin duda pues esto duele y por eso se habló de que la simulación debe quedar fuera”. Sobre la ratificación de Marko Cortés al frente de la dirigencia nacional del PAN, y del que fue anfitrión la semana pasada en Aguascalientes, consideró que este personaje ha construido un comité fuerte en torno a los gobernadores del país, a los principales liderazgos del país y de las estructuras… TERE JIMÉNEZ, POR SU PARTE, a un lado de Luévano, dijo que siguen avanzando y necesitan que Aguascalientes no se detenga y que sigan adelante siempre. “El PAN siempre estará fuerte, estaremos unidos para ir el próximo año a ganar, que gane el PAN sobre todo y haremos equipo con unidad. Hoy estamos contentos de que Javier se registre a dirigente del Comité Directivo Estatal. Esperemos que sean una contienda limpia, como lo sabemos hacer los panistas, una contienda democrática, donde la militancia hable, el trabajo hable, la constancia, la perseverancia hable, estamos aquí siempre adelante”… DESHOJANDO LA MARGARITA continúa el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López, quien aún no define si se adhiere al Mando Único Policial. En entrevista dijo que lo está pensando. “Realmente creo que es bueno el Mando Único, pero también es bueno que los municipios que ya somos maduros nos traten como municipios maduros y nos dejen definir nuestro propio Secretario de Seguridad Pública, vale la pena que nos traten como adultos y no como municipios adolescentes”. Subrayo que hasta el momento no lo han citado para hablar del Mando Único en la Secretaría General de Gobierno y sigue esperando para ver el tema. “Vamos a revisarlo, no sé si venga con las mismas condiciones. No me han citado y no he tenido el gusto de platicar con el de la Zona Militar”. Ante esta circunstancia y otras en las que ha manifestado su postura en contra de ciertas propuestas hechas por el Ejecutivo del Estado, negó ser un alcalde rebelde. “No me siento así, me siento un alcalde con iniciativa propia, con pensamiento propio y con decisión, podemos dialogar, platicar para ver qué es mejor para Jesús María y para el Estado”…