LA POLICÍA ESTATAL se encuentra alistando el operativo de seguridad especial, con motivo del comienzo del Buen Fin en su edición 2021 el próximo 10 de noviembre. Serán vigilados centros comerciales e instituciones bancarias, además también de sitios de internet para verificar su autenticidad y evitar robos y fraudes. La vigilancia será por tierra y aire, esperando contar con saldo blanco como ha sucedido en ediciones pasadas… COMO NIÑOS CON JUGUETE NUEVO, en el Congreso del Estado las distintas comisiones siguen trabajando, todas con mucho ánimo y propuestas, sin embargo, aunque el entusiasmo no ha mermado luego de mes y medio de haber rendido protesta y haberse sentado en sus curules, no hay todavía algo fehaciente y ahora deberán comenzar a aterrizar no sólo promesas de campaña, sino trabajo legislativo, de ese que sí se note y que no quede sólo en reuniones de café e intercambio de ideas o propuestas y buenas intenciones. Por lo pronto, ayer sesionaron las comisiones de Migración y Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, la de Desarrollo Social, la de Ciencia y Tecnología y la de Lucha Contra la Trata de Personas, en todos los casos presentaron su Plan de Trabajo Anual… JUSTO LO QUE HACÍA FALTA en el escenario político de Aguascalientes detonó ayer, con una declaración retomada de un audio filtrado en el que se escucha la voz del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, asegurando que sólo aquí habrá triunfo en 2022. De inmediato hubo reacciones y de los primeros en saltar fue el mandatario Martín Orozco quien aprovechó para refrendar las diferencias que tiene con su dirigente de partido en el que dijo no creer, luego de asegurar que eso mismo ya se lo había dicho cara a cara en su oficina en alguna visita por Aguascalientes. Más tarde, Marko Cortés contestó a través de un Twitter asegurando que es falsa la versión del mandatario, total, que a estas alturas los ánimos están más caldeados de lo que ya estaban y habrá que seguirle la mecha a esta “granada” que en algún momento detonará y a estas alturas no se sabe en manos de quién explotará, e inclusive, hay quienes pronostican que tal vez el escenario para el 2022 no sea el tan anhelado por algunos grupos que han trabajado desde hace más de cuatro años por un proyecto. Planeado o no, el PAN, su dirigente, los aspirantes a gobernar Aguascalientes y hasta el gobernador, se han vuelto a poner en la mira… MIENTRAS EN MORENA los cinco aspirantes que pretenden ser abanderados de este partido rumbo a la gubernatura del estado siguen en su recorrido con militantes de su partido que participarán en la encuesta para elegir al mejor perfil, misma que se ha dicho, será en este mes, todos dicen ir a la delantera y que serán los ungidos, unos por su “cercanía” con el Presidente de México, AMLO, y otros por estar del lado de Mario Delgado presidente nacional de este partido, quien por cierto, estará en Aguascalientes mañana 5 de noviembre, para tomar protesta a los Comités de Defensa de la 4T, evento que se llevará a cabo por la tarde en la explanada del monumento a Morelos en el fraccionamiento Morelos II… LA SUPERDELEGADA, Nora Ruvalcaba Gámez dio a conocer que actualmente los Servidores de la Nación llevan a cabo la Fase II del Programa de Tandas para el Bienestar, con el que se pretende apoyar a la población que no ha conseguido un financiamiento para consolidar su micronegocio y fortalecer la actividad económica y el empleo local y regional, por lo que se llevan a cabo visitas domiciliarias de verificación, negocio por negocio, cuyos propietarios hayan sido cumplidos con el pago de su primera tanda por la cantidad de 6 mil pesos, a fin de que puedan acceder al siguiente financiamiento, que será por un monto de 10 mil pesos, el cual será entregado a 694 beneficiarios. Recordó que este programa abarca desde talleres, comercios fijos y semifijos, ventas por catálogo, entre otros, excepto los del sector agropecuario. Apuntó que esta etapa de verificación concluirá el próximo viernes 5 de noviembre por lo que se solicita a las personas que hayan reembolsado en su totalidad el apoyo previo de seis mil pesos que se mantengan atentas a la visita de los Servidores de la Nación y proporcionen la información requerida para que puedan acceder ahora a los 10 mil pesos para continuar consolidando su pequeño negocio… A LA FRESCA DE LAS ONCE llegaron ayer los funcionarios municipales a la jornada del Miércoles Ciudadano que se llevó a cabo en el fraccionamiento Soberana Convención Revolucionaria. Y es que el alcalde Leonardo Montañez Castro llamó a junta de Gabinete a su equipo de trabajo a partir de las 8:30 horas de ayer Miércoles, y las mesas de atención en aquel rumbo se abrieron en punto de las 9 de la mañana, así que los colaboradores hicieron acto de presencia hasta las 11 de la mañana, y el alcalde, bueno pues él llegó todavía más tarde a esa sesión de atención ciudadana… MÁS DE UN SINDICATO tienen ya varias empresas representando a sus trabajadores, derivado de las reformas laborales recientes, refirió el líder de la CROM en Aguascalientes, Jesús Enrique Ramírez Pérez quien destacó que, exterminadas las representaciones únicas, hay una nueva forma de relacionarse laboralmente entre empresas, trabajadores y sindicatos. Recordó que la Ley Federal de Trabajo reconoce la coexistencia de varios sindicatos en una misma empresa, por lo que el Contrato Colectivo de Trabajo será regido para quienes tengan una mayor cantidad de agremiados dentro de la misma, lo cual propiciará una vida sindical más democrática, más transparente y siendo del conocimiento del trabajador su contrato sindical, aspecto que no sucedía anteriormente en la mayoría de las empresas, en algunas de ellas no conocían cuál era su representación sindical. “Es una tendencia que ha ocurrido en todo el país, como ejemplo está Aguascalientes donde los trabajadores optaron por un modelo multisindicalista, es decir, varios sindicatos representan a sus agremiados en una misma empresa, en una industria que es tan importante como lo es la automotriz”… 4 MIL REPORTES CIUDADANOS por violencia de género ha registrado en el último mes la Secretaría de Seguridad Pública municipal. Lamentablemente cuando la policía municipal llega a los domicilios, las personas afectadas rechazan la ocurrencia de esos sucesos, en otros casos se aseguran a las personas y se presentan ante el juez calificador por la violencia o los disturbios al interior de la familia. También se han presentado 14 casos de parejas ante el ministerio público por violencia de familia, esto en el último mes. Este delito subió significativamente desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, precisó el comandante Antonio Martínez Romo… EN AGUASCALIENTES se ha logrado tener un entorno industrial que ha impulsado la creación de negocios y el fortalecimiento de la proveeduría local y regional, aseveró el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez, al poner en marcha la Expo MAEN 2021, que dio cita a 60 empresas de los giros metal mecánico, inyección de plástico y servicios, entre otros. Este evento congregó a proveedores y compradores de lo que el sector automotriz en la entidad produce y la diversidad de proyectos que han sido impulsados, inclusive en medio de la pandemia, que llevó a este sector a la diversificación y fortalecimiento. González Martínez recalcó que el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las pequeñas y grandes empresas permite innovar a partir del conocimiento de los demás, por lo que este evento posiciona a Aguascalientes como un estado atractivo al construir una cadena confiable de suministros que responde a las exigencias del mercado global. Ampliar la proveeduría local garantizará la estabilidad de las operaciones productivas, pues además de que se reducen los costos, aporta al desarrollo económico y a la generación de nuevos proyectos que nos ayudarán a transitar hacia la era de transformación digital e industrial del estado. Lo que está claro es que en Aguascalientes ha sido construida una cadena de suministros que responde a las exigencias del mercado global, con la calidad que se ha logrado en la mano de obra y en los proyectos que han sido emprendidos…