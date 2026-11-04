Nora Cardona, presidenta del CCEA, solicitó al Gobierno Federal justificar los incrementos fiscales previstos para 2027 y, de paso, dejar trabajar a quienes generan empleos…

CORRÍAN LOS TIEMPOS de Luis Armando Reynoso Femat cuando nació el Impuesto Sobre Nómina, destinado al desarrollo económico, aunque alcanzó para financiar la película Abel y comprar reservas territoriales. Según los archivos de El Heraldo, consultados por Nexus 54, en 2020 la tasa pasó del 2 al 2.5%, supuestamente de manera temporal, con la promesa de regresar al 2% al concluir el gobierno de Martín Orozco. Pero el impuesto resultó más resistente que las promesas: en 2022 se mantuvo el 2.5%, pese al rechazo empresarial. Ahora quieren llevarlo al 3%, otro aumento del 20% en la tasa. El Consejo Coordinador Empresarial vuelve a protestar y, aunque todavía no lo convocan, seguramente pronto llegarán las reuniones para explicar las bondades del incremento. Porque, en materia fiscal, lo temporal suele echar raíces y lo que sube difícilmente encuentra el camino de regreso… PUES SÍ, MIENTRAS los gobiernos hacen cuentas para ver cuánto más pueden recaudar, los empresarios piden que también saquen la calculadora para medir las consecuencias. Nora Cardona, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, solicitó al Gobierno Federal justificar los incrementos fiscales previstos para 2027 y, de paso, dejar trabajar a quienes generan empleos y pagan impuestos. Porque una cosa es fortalecer las finanzas públicas y otra, apretar tanto la tuerca que terminen tronando las MiPyMES. Tampoco el paquete económico estatal le inspira demasiada tranquilidad, especialmente cuando el dinero circula con menos entusiasmo. Y como si los impuestos no fueran suficiente asunto, Cardona también pidió aclarar las presuntas irregularidades en el INE, aunque dijo desconocer casos similares en Aguascalientes. Por lo pronto, recomendó fortalecer las redes empresariales. Habrá que ver si alcanzan para sostener los negocios o terminan atrapados en la red tributaria… PERO NO TODO SON impuestos y preocupaciones en el sector empresarial, ni en el mundo automotor todo se reduce a acelerar, gastar gasolina y sufrir por las mensualidades. Del 6 al 8 de noviembre, Plaza Díaz recibirá la segunda Expo Automotor AMDA 2026, donde las agencias presumirán sus modelos más recientes y ofrecerán bonificaciones de hasta 200 mil pesos, suficientes para tentar hasta al más fiel usuario del transporte público. Esta vez, además, los motores arrancarán por una buena causa: recaudar fondos para comprar vacunas contra la poliomielitis. Donají Milo Rivera, presidenta del Club Rotario, recordó que esta enfermedad todavía circula en Pakistán y Afganistán, por lo que la campaña internacional para erradicarla sigue en marcha. La exposición abrirá de 10:00 a 21:00 horas y combinará ofertas comerciales con solidaridad. Así que, aunque el bolsillo no alcance para estrenar automóvil, siempre habrá oportunidad de contribuir a una causa que merece llegar a la meta… HABLANDO DE PREVENCIÓN, hay otras cifras en Aguascalientes que merecen atención y ponen a trabajar hasta los riñones. La plataforma ¿Qué tan sanos están tus riñones?, promovida por la diputada Alma Hilda Medina, acumula más de 4 mil 700 cuestionarios, cuyos resultados no son precisamente para brindar con refresco. De los participantes, 2 mil 320 registraron riesgo moderado; mil 680, riesgo elevado; y poco más de 700, riesgo bajo. Quienes presentan mayor riesgo son invitados a solicitar atención en el Instituto de Atención de Personas Enfermas Renales. Eso sí, los resultados del cuestionario no equivalen a un diagnóstico médico. Los riñones trabajan sin cobrar horas extras, pero también merecen mantenimiento preventivo… EN SAN JOSÉ DE GRACIA quieren que pasear sea un placer y no una competencia de obstáculos, especialmente para los adultos mayores, que bastante tienen con llegar al destino como para andar sorteando dificultades. La alcaldesa Laura Araceli González Reyes anunció que se proyecta construir un andador tipo malecón desde la zona de estacionamiento, con la intención de facilitar el acceso y mejorar la movilidad. La obra forma parte de los planes de infraestructura urbana del municipio, aunque todavía falta que las buenas intenciones se conviertan en cemento. De paso, la presidenta municipal aseguró que San José de Gracia mantiene condiciones de seguridad para familias y comerciantes, pese a compartir vecindad territorial con Zacatecas. Así que, según la alcaldesa, hay tranquilidad para visitar el municipio. Ahora sólo falta que el futuro malecón deje de caminar sobre el papel y permita que los visitantes hagan lo propio, pero sobre terreno firme… EN AGUASCALIENTES NO todo lo que brilla es oro, aunque esta vez viene servido en una copa. El mezcal artesanal Cinco Barrios conquistó dos medallas doradas y una distinción CMB MERIT en el Spirits Selection 2026, celebrado en Portugal, donde especialistas evaluaron a ciegas 2 mil 300 muestras. Las etiquetas Agave Weber y Angustifolia-Salmiana se llevaron el oro, mientras que Agave Salmiana obtuvo el reconocimiento especial. Detrás de estos premios hay hornos de piedra volcánica, tahonas y alambiques de cobre. Así que el mezcal aguascalentense ya cruzó fronteras y regresó bien premiado…